Als „gruselig“ und „angsteinflößend“ wird die derzeitige Situation an der Haltestelle Bardenflethstraße beschrieben. Ein neues Gestaltungskonzept soll Abhilfe schaffen. (Roland Scheitz)

Schon 2016 hat der Beirat Huchting bei einem Ortstermin eine umfangreiche Mängelliste zur Straßenbahnhaltestelle Bardenflethstraße aufgestellt. Der Halt für die Linie 1 befördert die Fahrgäste wahlweise über die Stadtmitte und die Vahr bis nach Mahndorf oder in die andere Richtung zum Roland-Center. Kritisiert wurden unter anderem mangelhafte Beleuchtung, Graffiti-Schmierereien, schwer einsehbare Bereiche, unklare Wegführung für Fußgänger und wer mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator die Bahnen erreichen will, muss ohnehin umständliche Wege in Kauf nehmen. „Die Haltestelle ist ein Relikt längst vergangener Tage. Sie ist ein Angstraum, der Menschen davon abhält, mit der Straßenbahn zu fahren“, hatte es seinerzeit der Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Björn Fecker (Grüne) formuliert. Auch die Beschreibungen „gruselig“ und „verwirrend“ fanden den Weg in die Mängelliste.

Für mehr als 600.000 Euro soll der Straßenbahnhalt nach dem Willen des Huchtinger Ortsbeirates darum schon bald saniert werden. Den entsprechenden Beschluss über ein rund 40-seitiges Erschließungs- und Gestaltungskonzept hat das Gremium jetzt einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung gefasst. Erarbeitet wurde das Papier unter Moderation eines Verkehrsplaners in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Beirates mit Vertretern der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Mitarbeitern der senatorischen Behörde für Umwelt, Bau und Verkehr sowie mit den unmittelbaren Anliegern der Haltestelle aus den beiden Siedlungsgemeinschaften in Grolland. Michale Horn (Linke) hat dieses Verfahren in der Beiratssitzung ausdrücklich gelobt. „Das ist ein gutes Beispiel, wie eine gelungene Bürgerbeteiligung aussieht.“

Die grundsätzliche Architektur aus den 1970er-Jahren bleibt allerdings erhalten. Ein vollständiger Umbau oder gar Neubau der Haltestelle wurde von Beginn an als zu teuer bewertet. Darum listet das jetzt beschlossene Gestaltungskonzept noch einmal die gravierendsten Mängel auf und bündelt die von der Arbeitsgruppe geforderten Lösungen zu sogenannten Maßnahmenpaketen, die nun nach und nach realisiert werden können. Das Konzept dient dabei vor allem als Grundlage für die noch folgenden konkreten technischen Planungen. Nach dem Beiratsbeschluss sind nun die BSAG und die senatorische Behörde am Zug, durch zeitnahe Ausschreibungen für die Realisierung des Konzepts zu sorgen.

Barrierefreiheit, Sicherheit und gepflegter Zustand

Als wichtigste Ziele der Neuerungen werden barrierefreie Zugänge, mehr Sicherheit und ein insgesamt gepflegterer Zustand genannt. Um das zu erreichen, sollen unter anderem die Zugangsrampen umgebaut werden. Sie werden nach der Sanierung flacher verlaufen und mit sogenannten Zwischenpodesten ausgestattet sein. An einer Stelle ist sogar eine Ruhebank auf halber Höhe vorgesehen. Insgesamt werden die Rampen dadurch geringfügig länger. Hinzu kommen Handläufe und eine sogenannte taktile Führung durch spezielle fühlbare Markierungen im Pflaster. Das alles soll es Sehbehinderten und Personen mit eingeschränkter Mobilität erlauben, die Haltestelle möglichst selbstständig zu nutzen. Diese Arbeiten schlagen laut Planung mit etwa 130.000 Euro zu Buche.

Eine zentrale Rolle in der Mängelliste spielt der Fußgängertunnel, der zu den beiden Bahnsteigen führt. Er bietet an dieser Stelle zugleich für Fußgänger und Radfahrer die einzige Möglichkeit, die Bundesstraße 75 zu überwinden. Die Hochstraße wirkt hier unmittelbar nach der Ochtumüberwegung wie eine regelrechte Schneise durch Grolland, die zwei Siedlungsgebiete voneinander trennt. „Die Zerschneidungswirkung wird durch die Hochlegung der Bundesstraße und durch den Tunnel an der Ochtum einerseits gemildert, andererseits aber durch die erhebliche Verkehrszunahme und Verkehrslärmbelastung verdeutlicht“, heißt es dazu in der Bestandsaufnahme, die Teil des jetzt beschlossenen Gestaltungskonzepts ist.

Gefordert wird mit dem Beiratsbeschluss vor allem ein neues Beleuchtungs- und Farbkonzept, um diesem Weg seine angstmachende Wirkung zu nehmen. Die bisherige Tunnelbeleuchtung mit querlaufenden Deckenleuchten soll darum durch eine blendfreie Seitenbeleuchtung ersetzt und verbessert werden. Die beiden Tunnelzugänge sollen zusätzlich nachts durch Einzelstrahler beleuchtet werden. Dafür sind rund 75.000 Euro vorgesehen. Noch einmal das gleiche werden ein neuer Bodenbelag, Markierungen und Farbgebung kosten. Insgesamt heller und freundlicher soll die Gesamtwirkung werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Wegweiser und Fahrgastinformationen, um sich auf der als unübersichtlich beschriebenen Haltestelle besser orientieren zu können. Im Umfeld der Haltestelle sollen außerdem neue Behindertenparkplätze entstehen. Weil der Halt zudem viel von Radlern genutzt wird, sollen auch mehr und bessere Stellplätze für Räder geschaffen werden.