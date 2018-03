Frühe Hilfen sind wichtig für Familien, das bestätigen Erwachsene und Kinder. (Roland Scheitz)

Alte Neustadt. Mutterseelenallein fühlte sich Rose Volz-Schmidt nach der Geburt ihrer Tochter. Die taffe Frau hatte mit ihrem Mann alles vorbereitet für die erste Zeit nach dem Krankenhaus. Das dachte sie und wollte zügig wieder in den Beruf einsteigen. „Aber es kam alles anders. Nach einer entspannten Schwangerschaft kam meine Tochter nur schwer auf die Welt. In den ersten Wochen fühlte ich mich elend und wie aus der Zeit gefallen“, erzählt Volz-Schmidt, die nach ihrer Erfahrung 2002 das „Wellcome“-Netzwerk gründete, ein Hilfsangebot für frischgebackene Eltern nach der Geburt in den eigenen vier Wänden. Dabei greifen ehrenamtliche Helfer Mutter und Vater stundenweise unter die Arme: Sie helfen beim Umgang mit Schreikindern oder schaufeln Zeit frei, um den Alltag zu bestreiten. Bereits mit kleinen Gesten lasse sich über „Wellcome“ Großes erreichen und ein präventives Angebot schaffen, betont Volz-Schmidt.

Und das Netzwerk wächst in Bremen. Gerade wurde im SOS-Kinderdorf ein neuer Standort eingeweiht. Es ist der Dritte an der Weser. In Deutschland, Österreich und der Schweiz helfen 4200 Ehrenamtliche an 250 Standorten. Und die Planungen gehen weiter, denn: „Der Bedarf ist hoch“, sagt die „Wellcome“-Gründerin.

Rose Volz-Schmidt hat 2002 das „Wellcome“-Netzwerk gegründet und jetzt den neuen Standort im SOS-Kinderdorfzentrum eröffnet. (Roland Scheitz)

Karin Mummenthey, Einrichtungsleiterin im SOS-Kinderdorf Bremen, freut sich über das Zusatzangebot im Bereich der Frühen Hilfen. „Es ist ein Zugewinn für uns, und wir geben unseren Freiwilligen eine weitere Idee für einen Bereich, in dem sie sich engagieren können.“ Die Neustadt sei darüber hinaus ein Stadtteil, in dem das Nebeneinander von Benachteiligten und Bessergestellten sichtbar sei. Das Haus an der Friedrich-Ebert-Straße wolle mit der breiten Angebotspalette für Kinder und Familien ein Zeichen gegen die gesellschaftliche Spaltung setzen. Ein Kind ins Leben zu führen, sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Anstrengungen berge, betonte Mummenthey. In den ersten Wochen seien viele Eltern für Ratschläge dankbar. „Unterstützung ist notwendig. Wenn die nicht durch Großeltern oder Verwandte geleistet werden kann, springt 'Wellcome' ein“, so Mummenthey.

„Wellcome“-Koordinatorin Petra Hock steuert die Nachfragen im SOS-Kinderdorf. Jeden Mittwoch ist die ausgebildete Kinderpflegerin und Heilerzieherin von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter 597 12 15 erreichbar. Zwei Kolleginnen und die Freiwilligen stehen ihr zur Seite. 73 Ehrenamtliche sind bereits im SOS-Kinderdorfzentrum in der Alten Neustadt aktiv – und stets offen für Neues. „Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Wir werden nun Familien suchen und unser Team aufbauen“, verkündet Hock, und weist auf das bereits umfangreiche Familienangebot hin, das nun weiter wächst. Nach dem Startschuss baut das Team die Infrastruktur auf, für das, was hinter der Wohnungstür passiert. Jede Familie hat andere Bedürfnisse und Fragen. Deshalb fällt die „Wellcome“-Hilfe vielfältig aus. „Einige benötigen praktische Unterstützung im Alltag. Für andere ist das Beratungsangebot genau das Richtige. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe“, konkretisiert Rose Volz-Schmidt. Einige Eltern würden vier Wochen besucht, andere bis zum vierten Monat.

„Wellcome“ biete passgenaue und schnelle Hilfe, und sei damit ein hervorragendes Präventionsprojekt, findet der Kinderarzt Dr. Jörg Steinbach. „Auch gut funktionierende Familien benötigen mal Beistand.“

Sozialbehörde und Stadtteilbeirat begrüßen das Projekt. Kristin Adamaszek als Vertreterin von Senatorin Anja Stahmann versprach eine Verknüpfung der drei „Wellcome“-Standorte in der Stadt. Denn dieses Hilfsangebot existiert in Bremen bereits im Haus der Zukunft in Lüssum und beim DRK-Kreisverband in der Godehardstraße 19-21.

Rainer Müller (SPD) vom Beirat Neustadt erinnerte sich an die ersten Tage als junger Vater. Mittlerweile besuchen seine Enkel regelmäßig als Gäste das SOS-Kinderdorf. „Wir freuen uns darüber, dass die Neustadt ein Stadtteil ist, der sich stark verjüngt„, sagt er. “Allerdings müssen wir dem Bedarf gerecht werden.“ Das SOS-Kinderdorf komme dem nach. Das Haus habe sich zu einem lebendigen Treffpunkt für alle Generationen entwickelt. Aus der Sozialbehörde fließen in diesem Jahr 11 000 Euro in das Projekt. Für 2019 ist die Summe fest zugesagt.

Eltern bestreiten aus eigener Tasche fünf Euro pro Stunde und eine einmalige Vermittlungspauschale von zehn Euro. Wer das Geld nicht entrichten kann, für den wird eine Lösung gefunden. Denn „Wellcome“ richtet sich ausdrücklich an alle Familien in Bremen.