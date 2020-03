Eine rote Nase ist immer mit im Spiel. Die Bremer Klinikclowns gibt es seit etwa 20 Jahren, für die Öffentlichkeitsarbeit – beispielsweise die aktuelle Fotoausstellung in der Stadtbibliothek Huchting – ist Ulrike Stadler zuständig. (Roland Scheitz)

„Lachen ist Leben und gibt Hoffnung.“ Getreu diesem Motto kümmert sich der aus Spenden finanzierte Verein Bremer Klinikclowns seit etwa 20 Jahren um Patienten in Bremer Einrichtungen und Kliniken. Nun zeigen 17 Fotos in der Stadtteilbibliothek Huchting, wie ein Besuch der Klinikclowns aussehen kann. „Viele Menschen haben schon von den Klinikclowns gehört, aber was eigentlich passiert, wenn sie da sind, davon können sie sich nur schwer ein Bild machen“, sagt Ulrike Stadler. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Bremer Klinikclowns.

Die Idee für die Ausstellung kam der gelernten Kulturwissenschaftlerin beim Betrachten verschiedener Pressebilder. Der Verein habe sich überlegt, diese einmal als gesammelte Werke auszustellen. Gestartet ist die Fotoausstellung 2018 im Bürgerhaus Weserterrassen. Im vergangenen Jahr konnten auch Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek Bremen-Mitte, in Hemelingen und in Bremen- Nord die Fotos betrachten. „Viele Menschen denken, es ist im Krankenhaus alles ganz traurig, aber das ist es eben nicht“, sagt Stadler aus eigener Erfahrung. In der Ausstellung gehe es vor allem darum, Freude nach außen zu tragen – auch in Kinderkliniken und Altenheimen hinterlassen die Klinikclowns Freude, die über den Moment hinaus gehe.

Zurzeit besteht der Verein aus acht Clowns. Weil die Nachfrage aus den Einrichtungen immer größer werde, seien zurzeit zwei weitere Klinikclowns in der Ausbildung, wie Stadler berichtet. „Nicht jeder kann ein Klinikclown werden“, sagt die 58-Jährige. Die aktuellen Clowns sind zwischen 35 und 65 Jahre alt. Bevor sie die notwendigen Weiterbildungen zum Klinikclown gestartet haben, waren sie mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Verein gekommen. Die meisten der Klinikclowns sind Künstlerinnen und Künstler, machen Musik, spielen Theater oder sind als Akrobaten tätig. „Die Herausforderung für Klinikclowns ist es, spontan zu sein, während sie auf der Bühne ein vorbereitetes Programm präsentieren“, betont Stadler. „Wenn es in die Kliniken und Einrichtungen geht, müssen sich die Klinikclowns den Patientinnen und Patienten anpassen.“

Bevor die Clowns in die Zimmer gehen, gibt es erst einmal ein Vorgespräch mit dem Pflegepersonal, in dem sie erfahren, wie es den Betroffenen gerade geht. „Die Clowns kommen nicht einfach rein, sie fragen erst jedes Mal das Pflegepersonal und klopfen dann an der Tür des Krankenzimmers“, erklärt Stadler. Deshalb steht auf den Flyern des Vereins auch immer die Frage „Dürfen wir reinkommen?“. Prinzipiell gehen sie auch zu zweit los. Das habe damit zu tun, dass sie sich im Nachhinein über das Geschehene austauschen können. Außerdem hat das den Nutzen, dass die Patientinnen und Patienten nicht gezwungen sind, in das Spiel einzusteigen. Die kleine Show kann dann mit einer Interaktion der beiden Clowns beginnen. „Kinder und Menschen aus dem Altenheim müssen dann nicht aktiv sein, aber viele steigen trotzdem ein und geben den Clowns Tipps, was sie tun könnten“, weiß die Kulturwissenschaftlerin.

Gerade in Altenheimen kommt auch Musik zum Einsatz, gerade bei dementen Menschen sei das für die Klinikclowns eine gute Möglichkeit, einen Zugang zu finden. „Die Clowns singen und spielen dann meistens Lieder von früher. Das weckt bei den Menschen das kindliche Verhalten zum Leben“, berichtet Stadler.

Die Bilder in der Huchtinger Bibliothek wollen zeigen, dass nicht alles traurig ist, was mit den Klinikclowns zusammenhängt. „Wenn ein Kind eine negative Erfahrung macht, dann können die Clowns dieses Geschehen vielleicht auf eine andere Ebene bringen“, sagt Ulrike Stadler.

So berichtete ihr kürzlich eine Mutter, dass ihre Tochter erneut zu einer Untersuchung ins Krankenhaus müsse, sie aber nur käme, wenn auch die Clowns da sind. Für die Clowns sei die Arbeit weniger belastend. „Es ist nicht so bedrückend, wie es von außen aussieht“, stellt Stadler klar, „vor allem die Dankbarkeit der Betroffenen neutralisiert vieles wieder.“

Die Ausstellung läuft bis Dienstag, 28. April.