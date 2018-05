Im Fährhaus wurde geschwooft, am Sandstrand der Weser kühlte im Sommer der große Fluss die erhitzten Leiber, Rinder rupften Gras in grünen Wiesenweiten und Bauernhäuser standen hochwassergeschützt hoch oben auf dem Deich – Lankenau war einmal ein Dorf in einer weiten flachen Landschaft links der Weser, in der auch die Dörfer Seehausen, Strom und Hasenbüren lagen. Doch mit dem Bau des Neustädter Hafens zu Anfang der 1960er-Jahre wurde Lankenau dem Erdboden gleichgemacht.

An das damalige Dorf erinnert nun eine Ausstellung im Kulturhaus Pusdorf. Und der Film „Vom Hohentor nach Lankenau“, der zur Ausstellungseröffnung zu sehen war, zeigt in acht Kapiteln Szenen aus der Woltmershauser Geschichte. Er führt viele historische Aufnahmen und kurze Szenen vor, kommentiert und mit Musik unterlegt; zum Beispiel den Tunnel, hinter dem Woltmershausen begann, die Rablinghauser Kirche oder die Atlas Werke Bremen. Auch, wie Kinder an der Weser noch im Sand Burgen bauen konnten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Leute Blindgänger entfernten und Bombenlöcher verfüllten und wie Bagger den Bau des Neustädter Hafens vorbereitet haben, war zu sehen.

Geschichte von unten

Der Film von Ralf Krönke und Veronika Lill ist in Kooperation mit dem Kulturhaus Pusdorf entstanden, in dem sich eine Arbeitsgruppe seit 1982 mit der Historie eines Stadtteils weitab vom Schuss beschäftigt. „Wir wollen eine Geschichte von unten schreiben“, sagt Rosemarie Dragheim, die seit vielen Jahren ehrenamtlich im Kulturhaus tätig ist. „Wir haben zahlreiche Zeitzeugen befragt, und die Ton-Aufnahmen und Notizen werden derzeit im Archiv digitalisiert.“

Das flache, sumpfige Land des Niedervielands erstreckte sich hinter dem Dorf Lankenau, wie es die Silbe „vie“ zum Ausdruck bringt. Im Jahre 1139 wird Lankenau zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das Dorf begann zu wachsen, als Holländer das Gebiet entwässerten und Deiche bauten, bis die Bauern ihr Vieh auf große, grüne Wiesen und Weiden treiben konnten. Abseits von der bald größer werdenden Hansestadt Bremen dauerte es in Pferdewagen auf ungepflasterten Wegen Stunden, bis man das Dorf Lankenau erreicht hatte.

Dort bildete sich schon früh ein beliebter Treffpunkt: Als im Jahre 1742 der „Fährkrug“ aus einem Wohnhaus entstand, wurde die Gaststätte mehr als 300 Jahre zu einem beliebten Ausflugslokal, bis es 1962 abgerissen wurde. Das Haus lag direkt an der Fähre, die damals noch nach Gröpelingen übersetzte. Am Sandstrand liegend, konnte man zusehen, wie die Kähne getreidelt, also an langen Seilen gezogen wurden.

Hinter Weserufer und Deich begann das Wirtschaftsland der Bauern. Sie züchteten Vieh und verkauften ihre Milch. Doch bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts ging die Zahl der Bauernstellen von elf im Jahre 1749 auf sechs zurück, als 1902 Woltmershausen eingemeindet wurde.

Bis dahin hatten längst Arbeiter, die vor allem in den Bremer Werften tätig waren, im weiten Land ihre kleinen Häuschen gebaut. Diese waren umgeben von eigenen Gemüsegärten, denn der Lohn der Arbeiter reichte meist nicht einmal für die Lebensmittel.

Vergnügen am Weserstrand

Bauernland, Arbeitersiedlungen, doch der Weserstrand war auch ein Ort der Vergnügungen: Im beliebten „Licht und Luftbad Lankenau“ mussten in den prüden Zeiten zu Anfang des 20. Jahrhunderts Mann und Frau noch eine Heiratsurkunde vorweisen, um gemeinsam baden zu dürfen. Viele Leute bauten auf dem Terrain in den 1920er-Jahren ihre kleinen Häuschen, um am Strand von Lankenau die Wochenenden oder Ferien im Verein verbringen zu können. So wurde Lankenau zum beliebten Ausflugsziel zur Wochenend-Erholung und für die Ferien. 1953 entstand ein Campingplatz, gebucht von Gästen aus aller Welt, die staunend auf die Werften und die vorbeiziehenden Schiffsriesen blickten.

Doch in den 1950er-Jahren zeichnete sich in den Bremer Häfen eine Krise ab: Die Kapazitäten waren erschöpft. Schiffe mussten oft tagelang warten, bis im Hafen ein Platz zum Löschen der Güter frei war – ein neuer Hafen sollte entstehen.

Als 1960 entschieden wurde, den Neustädter Hafen zu bauen, wurde etwa 300 Menschen in Lankenau und Seehausen ihre Enteignung mitgeteilt. Sie mussten ihre Häuser verlassen: eine Zwangsumsiedlung, gegen die es damals nach dem Baugesetz keine juristische Möglichkeit gab, sich zu wehren. Den Bewohnern wurden neue Wohnquartiere zugewiesen. Die Räumung nahm etwa zwei Jahre in Anspruch. Bewohner wie Familie Roses hatte seit 15 Generationen in Lankenau gelebt, mit Hof auf dem Deich und den Landwirtschaftsflächen dahinter, die frühesten Siedler hatten noch das Rittertum erlebt.

Mit dem Bau des Neustädter Hafens und dem Verschwinden des Dorfes war es nicht getan: Als 1985 das Güterverkehrszentrum (GVZ) entstand, verschwanden große Flächen feuchten Grünlands, Heimat von Uferschnepfe und Wasserfrosch, zugunsten von Logistik- und Speditionsfirmen und gegen den Protest der Naturschützer. Heute ist das GVZ das größte Zentrallager Europas. Als Kompensation für Straßen und riesige Firmengelände entstanden südlich des GVZ neue Polderflächen – heute ein Vogelparadies.

Der neue Hafen brachte wenig ein, denn Bremen verlor den Konkurrenzkampf mit Bremerhaven, wo die bald aufkommenden großen Containerschiffe schneller und effektiver umgeschlagen wurden.

Ein Dorf wurde verschluckt. Und das Versprechen, für die vernichtete Badestelle an der Weser ein Schwimmbad zu bauen, sei bis heute nicht eingelöst, heißt es in Pusdorf.