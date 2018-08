Langjährige Parzellisten: Irene Scherf (v. l.), Erika und Jürgen May, Martina Kramer, Anita und Günter Wiehle. (fotos: fr)

Wo heute Blumen blühen, Gemüse angebaut wird und Obstbäume reiche Früchte tragen, gab es vor 50 Jahren keinen einzigen Strauch. Das Kleingartengebiet Zur Hansekogge wurde 1968 auf dem Sand gebaut, der beim Ausbaggern des Neustädter Hafens anfiel. Das runde Jubiläum gibt Anlass für einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte und ist zugleich Wegmarke für einen bevorstehenden Einschnitt: Einige der Gärten wird es schon bald nicht mehr geben.

Als vor 50 Jahren die ersten Parzellisten anrückten, gab es nichts als die weite Sicht bis zum Rablinghauser Deich und zur Kirche. In die andere Richtung sah man bis hinüber zur Großwerft AG Weser, die es heute nicht mehr gibt. Das Kleingartengebiet fand seinen Platz auf einem Gelände, das Anfang der 1960er-Jahre aufgespült wurde. Wer etwas tiefer buddelt, der stößt noch heute auf den Sand aus dem Neustädter Hafen. Ein Wendebecken für die Schiffe musste damals her. Und völlig ungeplant, förderten die Bauarbeiten ganz nebenbei die alte Hansekogge von 1380 zutage. Der spektakuläre Fund im Jahr 1962 gab dem örtlichen Kleingartenverein später seinen Namen.

Günstige Darlehen

Schon bald nach der Gründungsversammlung im Frühjahr 1968, krempelten die Kleingärtner der ersten Stunde die Ärmel hoch und machten sich ans Werk. Gemeinsam steckten sie Parzellen und Wege ab und kurz darauf wuchsen die ersten Gartenhäuser aus dem Boden. Wer eine Baugenehmigung erhielt, durfte sich ein kleines Domizil im Grünen errichten. Der Landesverband der Gartenfreunde half mit günstigen Darlehen aus, wenn das Geld nicht reichte. Es wurde gesägt, gebohrt und gehämmert. Die Gründungsmitglieder, von denen noch heute einige im Verein sind, erledigten alles in Handarbeit. Anschlüsse für Strom und Wasser gab es zu dieser Zeit noch nicht.

1973 demonstrierten sie dann Seite an Seite für das Strandbad im Weseruferpark, das die Politik versprochen hatte. Die vielen Plakate und die lauten Protestrufe der verärgerten Bremer Bürger führten nicht zum Erfolg. Das Strandbad wurde nicht gebaut, aber der Zusammenhalt im Kleingarten wuchs. Mitte der 80er-Jahre brachte der Landesverband anlässlich seines 75-jährigen Bestehens einen Blumenkorso auf die Straße. Auch die Mitglieder des Vereins Zur Hansekogge zogen mit geschmückten Prachtwagen, Kutschen und Fahrrädern durch die Stadt. Für die Zuschauer am Straßenrand gab es Blumensträuße aus den Kleingärten.

Im Laufe der Jahre sorgten zahlreiche Veranstaltungen dafür, dass das Gemeinschaftsgefühl erhalten blieb. Man feierte viele Feste zusammen und die Kinder wurden gemeinsam groß. „Der Zusammenhalt ist auch heute noch wichtig“, sagt Martina Kramer, die seit 20 Jahren Vereinsmitglied ist und vor zwei Jahren zur Vorsitzenden gewählt wurde. Doch es hat sich auch etwas verändert. Individualismus, der Drang nach Selbstverwirklichung und maximale Flexibilität in der Arbeitswelt, prägen die Gesellschaft heute. Diese Entwicklung macht auch vor dem Gartenzaun in Pusdorf nicht Halt. Das große Sommerfest mit Lampionumzug – über Jahrzehnte hinweg, das wichtigste Ereignis im Jahr – findet mittlerweile nur noch alle fünf Jahre statt. „Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die sich an der Organisation beteiligen“, berichtet die Vorsitzende.

Dass immer weniger Menschen bereit sind, aktiv an der Vereinsarbeit mitzuwirken, bedeutet jedoch nicht, dass das Interesse gesunken ist, eine Parzelle zu pachten. „Leerstand haben wir hier nicht“, sagt Martina Kramer.

Alle 59 Kleingärten werden fortlaufend bewirtschaftet. Und wenn doch mal etwas frei wird, ist der Garten schnell wieder vergeben. „Das dauert keine zwei Tage, wir haben immer jemanden auf der Warteliste“, sagt Kramer. Allerdings bekommt nicht immer auch derjenige den Zuschlag, der sich als erstes vorstellt. „Der Vorstand entscheidet, und wir gucken uns die Leute genau an“, erklärt sie das Verfahren. Vor allem Familien mit Kindern, die in der Nähe wohnen, hätten gute Chancen. Eine feste Arbeitsstelle sollten die Kandidaten ebenfalls vorweisen können. Gleichzeitig sollten sie aber noch genügend Zeit für die ganzjährige Gartenarbeit haben. Nur am Wochenende vorbeizukommen, das reiche nicht aus, meint Martina Kramer. Dann sprießt das Unkraut und das erzürne die Nachbarn. Die Gartenordnung des Landesverbands der Gartenfreunde zu erfüllen, gelingt offenbar nicht jedem gleich gut. „Einen Garten wollen viele haben, aber nicht jedem ist bewusst, wie viel Arbeit das macht“, sagt die Vorsitzende.

Die Nachfrage steigt, aber die Anzahl der zu pachtenden Gärten wird sich im Verein Zur Hansekogge bald deutlich verringern. Zwölf bis 14 Parzellen werden dem Hochwasserschutz zum Opfer fallen. Der Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen und so ist die Nähe zum Wasser Segen und Fluch zugleich. Wer seinen Garten in exponierter Lage in der ersten Reihe am Deich hat, der wird ihn hergeben müssen. Die Betroffenen hätten sich inzwischen damit abgefunden, sagt Kramer. Der Sachstand sei schon seit Jahren bekannt und es werde eine finanzielle Entschädigung geben.

Die jüngste Nachricht in der Enteignungsdebatte sorge jedoch für einige Empörung im Verein: „Der Wert der Gärten wird frühestens im Jahr 2020 geschätzt“, berichtet die Vorsitzende. Damit sind die betroffenen Parzellisten zu zwei weiteren Jahren Grünpflege verdammt. Verwildern lassen komme nicht in Frage und einen Garten übernehmen, der in wenigen Jahren dem Erdboden gleich gemacht wird, wolle auch keiner. Die Vorsitzende betont: „Vor allem für die Älteren ist das schwierig. Manche fragen sich, ob sie das bis dahin noch schaffen können.“ Nach 50 Jahren kommt es nun ein weiteres Mal auf den Zusammenhalt der Gartengemeinschaft an.