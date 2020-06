Huchting. Im Mai letzten Jahres durfte Ulla Ulland als eine von fünf Bremerinnen an der Kaffeetafel zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue teilnehmen. Diese Einladung nach Berlin mit 200 Gästen aus der ganzen Bundesrepublik war eine besondere Belohnung für die Dienste und freiwillige Arbeit der Rablinghauserin. Denn Ulla Ulland war Gründerin und insgesamt 15 Jahre lang engagierte Vereinsvorsitzende der „Nachtwanderer“ in Bremen-Huchting, die sich auf unkomplizierte Art und Weise für Jugendliche im Stadtteil engagieren. Hier sei sie „Motor und treibende Kraft“ gewesen, berichtete der WESER-

KURIER am 3. April 2019. Nun ist Ursula (genannt Ulla) Ulland im Alter von 71 Jahren einer schweren Erkrankung erlegen.

Die Nachtwanderer in Huchting sind ein aktives Team von 15 bis 20 Erwachsenen, die immer freitags und sonnabends an öffentlichen Plätzen, Veranstaltungsorten, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in den Nachtlinien der Bremer Straßenbahn AG vom Hauptbahnhof nach Huchting präsent sind. Sie betreiben Gewaltprävention durch bloße Anwesenheit von mindestens drei Personen. Wenn Jugendliche in der Nacht jemanden zum Reden brauchen, können sie nach einer Person mit leuchtend-roter Jacke und der markanten Aufschrift „Nachtwanderer“ Ausschau halten.

2005 wurde die durch Spenden finanzierte Initiative gegründet und bestand anfangs aus Beiratsmitgliedern, Kontaktpolizisten aus Huchting sowie Mitarbeitenden der Awo und der BSAG. Die Gruppe orientierte sich an einem bereits bestehenden Projekt in Bremen-Nord. Die Idee entstand 1987 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und galt dann in ganz Deutschland als Vorbild.

Organisationstalent

Im Gründungsjahr 2005 arbeitete Ulla Ulland noch als Vollzeitkraft in der Verwaltung der Arbeiterwohlfahrt in Huchting. Zu der Zeit gab es im Stadtteil zunehmenden Vandalismus. Jugendliche hatten kaum Aufenthaltsbereiche, trieben sich auf der Straße herum und tranken viel Alkohol. Als sich die Lage zuspitzte, kam es nachts zu Bränden in Müllcontainern und Carports sowie in Schulen. „Meine Chefin sprach mich an, ob ich Interesse an der Gründung einer Nachtwanderer-Gruppe für das Quartier hätte. Sie kannte mein Organisationsgeschick und mein Engagement im sozialen Bereich“, erzählte Ulla Ulland 2016 in einem Interview mit der Seniorenvertretung Bremen.

Da sie damals wegen ihrer Altersteilzeit nach neuen Herausforderungen suchte, war sie sofort dabei, knüpfte Kontakte und organisierte eine Einwohnerversammlung. Die ehrenamtliche Arbeit war für Ulla Ulland mit einem hohen Aufwand an Zeit verbunden.

Vor allem am Anfang war viel Aufbauarbeit zu leisten. Es wurden Sponsoren gesucht, einheitliche Kleidung besorgt, Schulungen, Erste-Hilfe-Kurse und Deeskalationstraining folgten. Aber die beachtlichen Erfolge motivieren sie zum Weitermachen. Im Laufe der Jahre war ein Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen entstanden. „Sie kennen und grüßen mich, sprechen mich auf ihre Sorgen an. Das soziale Klima nachts ist in Huchting deutlich besser geworden, der Vandalismus ist zurückgegangen. Das ist für mich der schönste Lohn meiner Arbeit“, berichtete sie dann weiter. Das Jubiläum „Zehn Jahre Nachwanderer“ wurde mit einer Veranstaltung vor dem Eingang des Roland-Centers gefeiert, und der damalige Bürgermeister Sieling gratulierte persönlich vor Ort.

Kleine, patente Person

In einem Beitrag vom 16. Mai 2017 im Deutschlandfunk heißt es: „Ulla Ulland ist das, was man eine kleine, patente Person nennt. Sie hat ihr Leben lang in der Behindertenhilfe gearbeitet, und wo es was zu tun gibt, da ist sie dabei.“

Schier unerschöpflich schien die Energie, mit der sie ihre privaten und ehrenamtlichen Aufgaben meisterte, das berichten alle, die sie gekannt haben. „Wir sind sehr betroffen und traurig. Wir haben eine unermüdliche Kämpferin für die Nachwanderer-Idee verloren“, sagt Manfred Oppermann, 2. Vorsitzender der Nachtwanderer und ehemaliger Bürgerschaftsabgeordneter. Oft genug habe Ulla Ulland das Allgemeinwohl quasi vor ihr eigenes Wohl gestellt.

Mit ihrem Ehemann Piet, Gärtner von Beruf, war Ulla Ulland 50 Jahre verheiratet. Leider ist er wegen einer chronischen Krankheit seit vier Jahren auf den Rollstuhl angewiesen und konnte sie nicht mehr so unterstützen wie früher, als er auch immer „gebaut und gebastelt hat“ für die Nachtwanderer. Der große Blumen-Garten an ihrem Haus war eine große Leidenschaft der Eheleute. Viel Hilfe bekam Ulla Ulland auch stets von Sohn und Schwiegertochter und der Enkeltochter, die in Borgfeld leben.

Ein schmerzlicher Verlust für die Nachtwanderer, die ohnehin wegen der aktuellen Corona-Pandemie pausieren und noch nicht wissen, wann es mit der Initiative endlich weitergeht.