Über 33 Jahre hat Matthias Jander in der St.-Markus-Gemeinde segensreich gewirkt. Er möchte künftig etwas kürzer treten und verabschiedet sich deshalb aus Arsten. (Walter Gerbracht)

Arsten. St. Markus – das ist ein langes Kapitel im Leben von Matthias Jander. Das waren bewegte Zeiten, die der Arster Pastor nun wohlüberlegt hinter sich lassen und die Gemeinde verlassen möchte. Dazu ist ein Abschiedsgottesdienst mit anschließendem Empfang am Sonntag, 12. August, um 14 Uhr im Gemeindehaus, Arsterdamm 12-18, geplant.

1983/84 kam Matthias Jander im Entsendungsdienst in die evangelische Kirchengemeinde St. Markus. 1985 wurde er nach seiner Bewerbung und Wahl durch die Gemeinde ordentlicher Pastor, neben Pastor Schröder. Als sein Kollege 1998 die Gemeinde verließ, füllte Jander das Amt aus. Er ist somit seit 20 Jahren alleiniger Gemeindepastor – und damit insgesamt über 33 Jahre, ein halbes Leben lang, in St. Markus im Dienst.

Jander hat in wenigen Jahren das Renteneintrittsalter erreicht und spürt inzwischen die Belastung der 30 Jahre Gemeindearbeit. Deshalb möchte er seinen Arbeitsumfang reduzieren, auf 75 Prozent. Ein abruptes Ende in St. Markus, sozusagen von Hundert auf Null, das sollte es nicht werden, erzählt er. Und in Arsten eine Dreiviertel Stelle zu bekleiden, das könnte nach seiner Einschätzung wohl nicht funktionieren, sondern würde eher in ehrenamtliche Arbeit für den Pastor münden. Außerdem fragt er sich, ob das gut für die Gemeinde wäre.

Außerdem lockt Jander nach 30 Jahren in einer Gemeinde noch einmal der Blick über den Tellerrand. Deshalb wird Matthias Jander mit seiner Erfahrung in der Bremischen Evangelischen Kirche bis zur Rente mit einer Dreiviertel Stelle Pastor für besondere Aufgaben. Er wird in Gemeinden aushelfen, in denen ein Pastor vakant ist oder ein länger anhaltender Krankheitsfall eingetreten ist.

Als Matthias Jander seinen Dienst als Pastor in der St.-Markus-Gemeinde angetreten hat, galt Kattenturm als kinderreichstes Gebiet Europas. Die Gemeinde hatte über 5000 Mitglieder, die Kirche war sonntags gefüllt. Der Zeitgeist hat sich geändert. Deshalb reduzierte Jander eigenhändig das Kirchengestühl als sonntags Reihen leer blieben. Die Aufgaben sind aus Janders Sicht geblieben, aber heutzutage mit weniger Personal zu bewerkstelligen.

In der Jugendarbeit wirkt Diakon Christian Kück, zur Hälfte durch Spenden finanziert, in der Jugendarbeit und in Stadtteilarbeit, zum Beispiel an der Wilhelm-Kaisen-Schule. Auf zwölf Stunden sind die Hausmeisterstunden reduziert worden. Die Gemeindeschwester hat eine 450-Euro-Stelle, gleiches gilt für den Kirchenmusiker und die Stelle für aufsuchende Altenarbeit.

„Ohne Ehrenamtliche sind diese Leistungen nicht zu schaffen“, konstatiert Matthias Jander über die vielfältigen Aufgaben, denen sich die Kirchengemeinde stellt und für die er ansprechbar ist. Ohne sein Engagement könnte dieses Spektrum nicht abgedeckt werden, heißt es dazu vom Kirchenvorstand der Gemeinde, unter deren Dach sich heute 2500 Mitglieder versammeln.

„Wir müssen internationaler werden“, sagt Jander mit Blick in die Zukunft. Er hat während seiner Dienstzeit in St. Markus sowohl eine persische Gemeinde aufgenommen hat, die ehrenamtlich arbeitet, wie auch eine koreanische, die sich als Verein organisiert hat.

„Eigentlich bin ich gescheitert“, sagt Matthias Jander: „Es wäre gut, wenn die Gemeinde keinen Pastor mehr brauchte“. Was der Pastor damit meint, ist kein Scheitern im herkömmlichen Sinn. Er erzählt, dass er für viele Aufgaben Freiwillige gefunden hat. Das lässt auf eine lebendige Gemeinde schließen, sogar für ganze Gottesdienste. Aber: „Es ist immer schwerer geworden, Freiwillige für länger andauernde Aufgaben zu finden“, sagt Jander und meint damit auch die regelmäßige Übernahme von Gottesdiensten durch Gemeindemitglieder oder ehrenamtliches Engagement für Andachten in Senioren- oder Pflegeeinrichtungen.

Matthias Jander ist offen im Gespräch, freundlich, zugewandt, sympathisch, vielleicht etwas verschmitzt. Gleichzeitig ist ihm an der Kleidung anzusehen, dass er gleich eine Trauerfeier halten muss. Noch eine halben Stunde. Angehörige warten schon. „Die Gemeindearbeit hat mir immer viel Spaß gemacht“, resümiert Matthias Jander und findet es für St. Markus an der Zeit, sich einem neuen Pastor zuzuwenden. „Ich möchte meine Erfahrungen nun in andere Gemeinden tragen“, muss sich Jander nun verabschieden. Er kann die Trauergäste nicht warten lassen.

Weitere Informationen

Der Verabschiedungsgottesdienst für Matthias Jander ist am Sonntag, 12. August, um 14 Uhr, in der St.-Markus-Gemeinde, Arsterdamm 12-18, mit anschließendem Empfang im großen Saal. Jeder ist dazu willkommen.