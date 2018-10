Experte ohne Höhenangst: Jürgen Teuteberg ist seit 50 Jahren Dachdecker, an diesem Montag feiert er sein Arbeitsjubiläum. (PETRA STUBBE)

„Dachdecker sind immer obenauf“, lautet deutschlandweit der Wahlspruch dieses Handwerks, um Nachwuchs zu motivieren. Für Jürgen Teuteberg gilt dieses Motto schon seit fünf Jahrzehnten, und das ist ziemlich ungewöhnlich in der Branche. Denn für diesen Beruf gilt weitverbreitet, dass die Tätigkeit bis ins hohe Erwerbsalter wegen körperlicher Belastung oft gar nicht möglich sei. Aber der 65-jährige Teuteberg, der immer die typische schwarze Handwerkerkluft mit Weste und ausgestellten Hosen trägt, ist top-fit und liebt seine Arbeit auf dem Dach. „Der Job ist immer schön“, versichert er freudig und deshalb wird am 15. Oktober sein 50-jähriges Jubiläum gebührend gefeiert.

1968 begann Jürgen Teuteberg seine Dachdecker-Lehre in dem traditionsreichen Meisterbetrieb von Friedrich und Wilhelm Schmidt („Dübelschmidt“) im Bremer Hohentor. Es war schon damals eine große Firma, die nicht nur Dachpfannen auf Holzlatten legte. Mit dem Einsatz von Asphalt-Maschinen wurden fachgerechte Dachabdichtungen durchgeführt, und man beschäftigte sich auch mit Gerüst- und Fassadenbau. Für den jungen und sportlichen Jürgen Teuteberg aus Walle war nach seiner Schulzeit in der Helgolander Straße der Dachdecker genau der richtige Beruf. „Hier bin ich immer draußen und habe den Überblick“, erzählt der hoch aufgeschossene Mann. In seiner Freizeit war er schon als Jugendlicher aktiver Fußballer und stand beim VfB Komet im Tor. Seine Mannschaftskameraden nannten ihn immer nur „Tüdel“, weil sein vollständiger Name Hans-Jürgen Teuteberg zu umständlich war. Diesen Spitznamen hat er bis heute behalten, bei Freunden und Kollegen wie auch in der Familie.

Nach Abschluss seiner Ausbildung wurde Jürgen Teuteberg als Dachdeckergeselle für seinen Betrieb unentbehrlich. Spezialisiert auf die Abdichtungstechnik, war er mit Dachpappen, Schweißbahnen und sogar mit dem nicht ungefährlichen Heißbitumen auf den Flachdächern von Großbaustellen in Bremen und umzu beschäftigt. So kennt er aus seiner Berufserfahrung viele große Gebäude ganz genau aus der Sicht „von oben“, zahlreiche öffentliche Bauten sowie die Dächer von großen Firmen von Mercedes-Benz bis Becks.

Vor zehn Jahren war er zum Beispiel auch mit einem Arbeitsteam auf dem Beluga-Gebäude am Teerhof mit Dämmarbeiten und dem Verlegen von Dachbahnen dabei. „Das war ein beeindruckendes Projekt“, erinnert sich Teuteberg, denn damals war er genau 40 Jahre im Betrieb. Deshalb wurde ihm zu Ehren von seiner Firma am Baugerüst ein weithin sichtbares Plakat aufgehängt. Der Text: „Hans-Jürgen, 40 Jahre Dachabdichtung, weiter so ...“ So arbeitet man als Dachdecker einerseits im traditionellen Handwerk, ist andererseits aber auch mit modernen Techniken der Wärmedämmung und innovativen Systemen zur Energieeinsparung vertraut. „Wer die Flachdach-Materie beherrscht, hat keine Probleme, alle gesetzlichen Vorschriften bei Dämmvorhaben auf Dächern zu erfüllen“, erklärt Teuteberg fachmännisch.

Sein Arbeitgeber, die Firma Friedrich Schmidt Bedachung, hat gezielt auf diesen Bereich gesetzt. Das Unternehmen beschäftigt auf dem Betriebsgelände in der Bremer Kornstraße nach der Gründung vor 110 Jahren mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter. In den Jahren des wiedervereinigungsbedingten Baubooms erhielt Geschäftsführer Lutz Detring auch Großaufträge in der Hauptstadt Berlin.

Ruhestand noch kein Thema

So schickte er seinen Abdichtungsspezialisten „Tüdel“ als Polier auf diese Baustellen, als Bindeglied zwischen den dort tätigen Dachhandwerkern und der Bauleitung. Ein großer Vertrauensbeweis, denn Teuteberg sei in jeder Hinsicht ein Vorbild für alle Mitarbeiter, was Einsatz und Anleitung angehe, so ­Detring. Er sei nicht nur beliebt, sondern könne vor allem auch die ausländischen Fach- und Hilfskräfte durch seine faire und menschliche Art besonders gut motivieren. So war Teuteberg insgesamt mehr als ein Jahr in Berlin tätig, wies seinen Kollegen die Aufgaben zu und war für die technisch und zeitlich korrekte Ausführung verantwortlich. Später wurde er auch monatelang auf Baustellen in Fürth und Offenbach eingesetzt.

Für seinen Job eine spannende Sache, jedoch für Ehefrau Petra und Tochter Jasmin nicht immer einfach. Aber die beiden sind stolz auf ihren „Tüdel“. Der gemeinsame Urlaub, gerne in Spanien am Meer, sorgt immer für Ausgleich und gründliche Erholung. Die Familie wohnt in Habenhausen, und Jasmin interessiert sich auch für den Beruf des Vaters. Allerdings von der kaufmännischen Seite her. Sie absolviert in dem Dachdeckerbetrieb eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Jubilar Jürgen Teuteberg will sich auch nach 50 Jahren Arbeitsleben noch nicht vollständig in den Ruhestand begeben, sondern steht seiner Firma weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.Darauf legt auch die zweite Schmidt-Geschäftsführerin Katrin Detring-Pomplun großen Wert. Sie betont: „Wir schätzen unseren ‚Tüdel’ und seine weitreichende Berufserfahrung. Und welche Bremer Firma hat schon einen Mitarbeiter, der so gut aussieht wie Rod Stewart.“ Eine kleine Jubiläumsfeier findet an diesem Montag, 15. Oktober, nachmittags in der Betriebshalle bei Schmidt an der Kornstraße statt.