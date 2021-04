Studierende präsentieren ihre Ideen und Entwürfe für Kattenturm im Bürgerhaus Obervieland. (Petra Stubbe)

Monumental-Schriftzeichen aus Beton? Ein Tetris-Spiel abgehobener Stadtplaner? Solcherart Gedankenbilder können dem Beobachter beim Blick aufs Satellitenbild von Kattenturm vors innere Auge treten. Aber der Blick von oben kann trügen. Was aus luftiger Höhe gut geplant, ja sogar übersichtlich und auf seine eigene Art und Weise auch funktional wirkt, lässt einen auf Straßenniveau mitunter stirnrunzelnd zurück. „Das wirkt dann manchenorts sogar labyrinthisch“, sagt Klaus Schäfer aus Erfahrung von vor Ort. Besonders nachts würden die Grünpassagen zwischen den Gebäudeblöcken wenig Zuversicht in Außenstehenden wie ihm erwecken. Er ist Professor für Städtebau und Entwerfen an der School of Architecture der Hochschule Bremen und zeichnet gemeinsam mit dem Architekten Pierfrancesco Stella für ein Seminar für 15 Studenten verantwortlich, das die Zukunft des Stadtteiles im Bremer Süden verändern soll - zumindest als Gedankenspiel.

Die im Wintersemester in dem Seminar entstandenen Visionen für ein neues Kattenturm werden noch bis zum 9. April im Gemeinschaftszentrum Obervieland auf großflächigen Boden-Plakaten der Öffentlichkeit präsentiert. Aber: Dabei handele es sich nur um studentische Entwürfe, niemand plant, davon in naher Zukunft etwas direkt umzusetzen. Dies bedürfe natürlich gänzlich anderer Planungs- und Entscheidungsvorgänge, betonen Obervielands Ortsamtsleiter Michael Radolla und der Professor gleichermaßen. „Diese Planungen der Studenten liegen weitab der aktuellen Realität, aber dennoch sind es sehr spannende Gedanken, die den Horizont erweitern und den Blick öffnen“, so Radolla. Kurzum: Die Ideen der Studierenden könnten in Zukunft jedoch zumindest noch mal als Ideengeber aus der Schublade geholt werden.

Mehr zum Thema Beirat warnt vor weiterem Zeitverlust Mehr Tempo beim Lernhaus in Kattenturm gefordert Ein Lernhaus soll die Bildungschancen von Kindern benachteiligter Familien verbessern. Doch die Planungen geraten immer wieder ins Stocken. Nun ist klar: die Umsetzung ... mehr »

„Kattenturm – Arbeiten und Wohnen in Obervieland - Zehn Projekte für Kattenturm“, unter diesem Titel bekamen 15 Studentinnen und Studenten, zumeist in Zweiergruppen, die Aufgabe, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, wie sich Kattenturm umgestalten ließe, um es fit für die Zukunft zu machen. Die Kernfrage: Wie könnte ein Stadtteil entstehen, der als dezentrales Quartier für sich stehen und zudem besser an den Rest der Stadt angeschlossen werden kann? „Bauliche Verdichtung sei dabei keineswegs negativ. Sie fördert die Kommunikation, stärkt Solidarität wie Eigeninitiative und kann kaum ohne gemeinsames Organisieren von Arbeiten und Wohnen – in direkter Verknüpfung – vonstatten gehen“, schreibt die Hochschule.

Kattenturm steht wie viele vergleichbare Viertel Deutschlands, die in den 1970ern entstanden, vor großen Herausforderungen. Aufgrund ihrer Anlage fehlt es an Entwicklungsperspektiven, da alte Grundannahmen heute so nicht mehr gelten können: „Einige der größten Schandtaten der 70er Jahre sind ja schon zurückgebaut worden“, benennt Schäfer beispielsweise die Fußgängerbrücken. Aber der gesamte Aufbau der voneinander abgewandten und auch baulich abgetrennten Wohneinheiten in einzelne Inseln von Wohnbesiedlung (Blöcke, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser) sind so einfach nicht mehr zeitgemäß. „Man wollte eine Funktionstrennung, also Wohnen, Freizeit und Arbeit strikt trennen“, erklärt Schäfer. „Und die öffentlichen Räume dienen aktuell nur dazu, zu den Wohnhäusern zu kommen.“

Mehr zum Thema Cato-Bontjes-van-Beek Gedenken an Widerstandskämpferin soll in Kattenturm sichtbarer werden Der Cato-Bontjes-van-Beek-Platz in Kattenturm erinnert an eine junge Widerstandskämpferin, die von den Nazis ermordet wurde. Wer den Platz betritt, erfährt davon aber ... mehr »

Eine Kernidee der Neuinterpretation der massiven Wohnblöcke - die eingangs erwähnten Tetrisspielsteine - ist die Neuerfindung der Erdgeschosse durch den Einzug von Einzelhandel oder anderen Nicht-Wohnnutzungen. „So werden informelle Strukturen geschaffen und Gelegenheiten zum selbstständigen Handeln ermöglicht“, begründet Schäfer.

Die Entwürfe der Studierenden sind vielfältig. Doch alle eint, beispielsweise die teilweise etwas wahllos verteilten Grünanlagen neu zu gestalten, sie gar in der Mitte oder als Außenring zu konzentrieren. Das Areal östlich der Schule an der Alfred-Faust-Straße diente als optisches Vorbild, was vor allem das Fleet betont. Dies freut auch Ortsamtsleiter Michael Radolla: „Wegeverbindungen, die eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, sind eine tolle Perspektive.“ Diese könnten einen neu gestalteten Stadtteilkern attraktiv mit den Wohngebieten verbinden.

Das zentrale Hochhaus übrigens möchte keiner abreißen. Es gehört für alle untrennbar zur Identität des Stadtteils. Apropos: Unter den Studenten befindet sich sogar ein Ur-Kattenturmer: „Er wuchs hier auf“, erzählt der Professor. „Wir führten Interviews mit ihm, seine Sichtweise ist ungemein wertvoll.“ Denn die baulich-planerische Erneuerung eines Stadtteils ist keine kleine Aufgabe, sie ist mitunter nicht nur teuer und langwierig, sondern kann vor allem eines sehr schnell: Die Einwohnerschaft gegen sich aufbringen, weil Gefühle verletzt werden. „Jeder Stein ist Sentimentalität, das ist alles Heimat“, weiß Schäfer und hat dies auch seinen Studierenden eingeschärft. „Es geht darum, möglichst viel zu bewahren“, erläutert er. „Allerdings ist es auch wichtig, rechtzeitig wieder Abstand zu gewinnen, sonst versucht man wirklich jeden Stein zu retten.“ Denn letztlich braucht es den Wandel, um vor Ort Sachlagen zu verbessern.

Mehr zum Thema Beirat gegen mögliches Förderungsende Bangen um Geld für Kattenturm Jahrelang haben die Menschen in Kattenturm auf Verbesserungen für Familien und ihr Wohnumfeld hingefiebert. Nun muss der Beirat darum kämpfen, dass das Armutsgebiet in ... mehr »

„Das ist eine tolle Wertschätzung der spannenden Arbeiten der Studenten“, lobt Radolla die Ausstellung und freut sich sehr auf das Feedback der Bürger zu den studentischen Ideen zur Neugestaltung ihrer Heimat. „Nur wir als Architekten können eben Bilder und damit Versprechen erzeugen“, wirbt Klaus Schäfer für seine Berufsgruppe und ihre Fähigkeiten, Facetten jenseits der Sentimentalität für einen trotz seiner Schwächen lieb gewonnenen Stadtteil zu prägen. „So können wir helfen, für einen Neuanfang zu faszinieren.“

Ein Besuch der Ausstellung der zehn Bodenplakate ist kostenlos möglich, allerdings nur in Begleitung von Personen des eigenen Haushalts. Sie ist noch heute und morgen, 9. April, geöffnet. eventuell ist eine Verlängerung bei großem Interesse denkbar. Der Zugang erfolgt unter den tagesaktuellen Beschränkungen der Hygieneschutzbedingungen im Bürgerhaus, Gemeinschaftszentrum Obervieland, Alfred-Faust-Straße 4. Zur Kontaktnachverfolgung müssen Daten hinterlegt werden. Eine telefonische Anmeldung unter 0421/69673020 ist erforderlich.

Zur Sache

„No-Name-Produkt“

Wer hat Kattenturm eigentlich seinerzeit geplant? Wer war in der Baubehörde zuständig? Spannende Frage, allerdings ohne Antwort: Denn die Urheberschaft für Kattenturm aus städteplanerischer Sicht sei heute kaum zu klären: „Wir haben das versucht“, so der Architekt Klaus Schäfer. „Im Zuge des Seminars gingen wir der Frage auf den Grund, wer denn planerisch verantwortlich zeichnet für das Viertel.“ Aber weder ihm noch seinen Studenten sei es gelungen, klare Namen aufzubringen: „Wir haben hier also in gewisser Weise ein No-Name-Produkt.“ Die Architekten der Gebäude ließen sich hingegen schnell herausfinden. „Das ist kein Problem“, beruhigt Schäfer den norddeutschen Wunsch nach Gründlichkeit.