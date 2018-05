Elke Thieme bei ihrer Rede während der Feier beim Hallenbad Huchting. (Gerbracht)

Als im Mai vor 25 Jahren der „Förderverein Hallenbad –Huchting“ gegründet wurde, stand es um die Schwimmhalle in der Delfter Straße nicht gut. Daran erinnerte Elke Thieme, Vorsitzende des Unterstützervereins, jetzt bei einem kleinen Empfang anlässlich des Geburtstags des 1993 gegründeten Vereins.

Denn das 1980 erbaute Bad erfreute sich im ersten Jahrzehnt keiner guten Resonanz. „Damals war hier ein Acker“, beschrieb Thieme die Örtlichkeit. „Weit ab vom Schuss“ nutzten nur wenige Besucher die Möglichkeit zum Schwimmen – zumal der Sodenmattsee direkt daneben liegt.

„Auch die Presse behandelte das Bad nicht gut“, erinnerte sich Thieme. Mit dem ersten Bremer Bäderkonzept stand dann die Schließung zur Diskussion. Doch die Huchtinger gingen dagegen auf die Straße und richteten einen Runden Tisch mit Vertretern aus Politik sowie Nutzern des Bades, Schulen, Vereinen und Kindergärten ein, um das Ende doch noch abwenden zu können.

Der damalige Innen- und Sportsenator Friedrich van Nispen (FDP) hatte ein Einsehen. „Halbiert in einem Jahr das Defizit!“, lautete seine Forderung, um das Bad zu erhalten.

So kam es 1993 zur Gründung des Fördervereins, der unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit verstärkte und neue Angebote im Bad initiiert und publik machte. 24-Stunden-Schwimmen, Sommerferienprogramm, Pool-Partys, die Neugestaltung des Eingangsbereiches und andere Verbesserungen gehörten mit dazu.

Die Halbierung des Defizits war allerdings nicht zu schaffen. Doch als der zuständige Senator in das Bad eingeladen und von den Aktionen der Huchtinger begeistert wurde, verkündete er im Mai 1995: „Huchting bleibt! So ein tolles Bad darf nicht geschlossen werden."

Mit politischem Rückenwind konnten die Huchtinger weiter an ihrer Schwimmhalle arbeiten: 1996 wurde eine Gymnastikhalle angebaut, im Jahr 2000 kam eine Sauna dazu, für dessen Finanzierung unter anderem Bausteine in der Bevölkerung verkauft wurden. 2002 erfolgte eine Neugestaltung des Vorplatzes und die Anlage einer Liegewiese. Weitere Verschönerungsaktionen fanden statt und bei Stadtteilfesten und anderen Gelegenheiten wie der „Aktionata“ und den Sodenmattseefesten war stets der Förderverein beteiligt. Der damalige Bürgermeister Henning Scherf gab für Spiegel TV ein Interview, für das er ins kühle Nass des Huchtinger Hallenbades stieg.

Willi Lemke unterstützte den Verein ebenfalls und erlaubte als damaliger Werdermanager, dass der Förderverein mit den Werder-Spitzenspielern Werbung betreiben durfte. So gab es im Bad eine Autogrammstunde mit dem Fußballprofi Bernd Hobsch.

„Es waren intensive 25 Jahre, und es hat viel Spaß gemacht. Es gab viel Arbeit, aber jeder kleine Erfolg hat uns ermutigt“, so Thieme rückblickend. Dank für die Unterstützung richtete sie an den Huchtinger Beirat, das Sportamt, an das Projekt „Wohnen in Nachbarschaft“ (Win) sowie an alle Badbenutzer.

Auch Firmen zogen mit

Besonders den Einsatz des früheren Ortsamtsleiters Uwe Martin und dass dieser stets ein „offenes Ohr“ für die Anliegen des Vereins hatte, hob die Vorsitzende hervor. Das Engagement der Bürger und der lokalen Politik für ihr Bad habe ihn damals „fasziniert und geprägt“, entgegnete Martin. Er lobte, dass von den Stadtteilbewohnern nicht einfach nur etwas gefordert wurde, sondern dass die Menschen auch bereit waren, selbst etwas einzubringen. „Man findet immer Leute, die mitmachen“, beschrieb er die Bereitschaft im Stadtteil und bezog dabei auch verschiedene Unternehmen ein.

Dem Badpersonal wünschte Thieme anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins „ein volles Schwimmbad“ und allen ein „freundliches Miteinander“. „Eigentlich müssten wir ja etwas geschenkt bekommen, aber heute schenken wir etwas“, kündigte Thieme an, bevor sie ein langes Tuch abzog, das auf den früheren Holz-Sitzflächen lag.

Zum Vorschein kam eine neue Sitzgruppe aus 28 Mosaik-Wellenelementen, die der Bildhauer Claus Petersen und sein Sohn Timo im Auftrag des Fördervereins angefertigt hatten. Die freiberuflichen Künstler, die bereits mehrere Mosaikarbeiten im Stadtteil geschaffen haben, waren neun Tage mit dem Abbau der vergammelten Sitzflächen und dem Anbringen der Wellen beschäftigt. „Ich finde Mosaike schön, weil jedes kleine Teil etwas zum Ergebnis beiträgt“, beschrieb Claus Petersen sein Kunstwerk, das aus Mitteln des Fördervereins sowie mit Unterstützung des Beirats Huchting finanziert wurde. Elke Thieme schlug gleich den Namen „Huchtinger Welle“ für die Sitzgruppe vor, auf der jeder Vorbeikommende Platz nehmen könne.

Das tat unter anderem Jenny Holzgrabe, die seit 50 Jahren in Huchting wohnt, aber erst seit Kurzem in das Hallenbad zur Wassergymnastik geht. Ihre Freundin Eugenie Fritz erklärte, dass beide früher wegen des hohen Eintrittpreises und ungünstiger Badezeiten eher nach Delmenhorst in die Schwimmanstalt gefahren sind. „Jetzt im Ruhestand haben wir genug Zeit, um hier in das Hallenbad zu gehen“, kündigte Fritz an.

Die Zukunft des Bades, das sich heute unter anderem mit einem 25-Meter-Schwimmerbecken, einem Lehrschwimmbecken, einem Saunabereich und mit einer Gymnastikhalle mit großer Spiegelwand präsentiert, sieht Annette Yilderim vom Bremer Sportamt durchaus positiv. „Besonders in Huchting ist es wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen“, weiß die frühere stellvertretende Huchtinger Ortsamtsleiterin.

Eine Schließung des Bades, das nach offiziellen Angaben im Durchschnitt über 100 000 Besucher jährlich hat, steht aus ihrer Sicht nicht zur Diskussion – ganz im Gegenteil: In den Sommerferien wird es umfangreiche Sanierungsarbeiten geben. In den Sommerferien bleibt das Bad geschlossen und öffnet dann wieder am 6. August.