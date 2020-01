Die Geschichte der Banane und ihre Vermarktung haben es Mona Louisa-Melinka Hempel, Jasmin Schädler und Calendal Klose angetan. Die drei Künstler haben sich anderthalb Jahre lang intensiv mit der gelben Frucht beschäftigt. Herausgekommen ist ein Veranstaltungsreigen zu den Themen Rassismus und Kolonialismus (Programm siehe unten). „An der Banane kulminiert sich ganz viel von der Kolonialgeschichte“, sagt Calendal Klose. Ein Grund für das politisch engagierte Tanztrio, der Banane eine Performance zu widmen: „Banana Island“ feiert am Donnerstag, 16. Januar, in der Schwankhalle Premiere.

Ernsthaft und komisch soll die Performance sein, versprechen die drei Künstler, die unter dem Namen „Apokalyptische Tänzerinnen“ auftreten. „Wir sind bei den Proben assoziativ vorgegangen“, berichtet Calendal Klose. „In welcher Form taucht die Banane in Erzählungen auf? Wie sind die Bilder strukturiert?“ Die schwarze Amerikanerin Josephine Baker, die 1927 in einem Bananenröckchen auftrat, und Revuen der 1920er- bis 1940er-Jahre drängten sich dem Trio bildgewaltig auf.

Doch auch den historischen Hintergrund des deutschen Kolonialismus rollten die Performer auf. „Virginie Kamche vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung hat uns unterstützt“, erzählt Jasmin Schädler. „Vor allem auch bei der Gestaltung des Rahmenprogramms, das schon am 9. Januar beginnt.“ Hempel, Schädler und Klose haben die Bibliothek der Universität Bremen auf die Kolonialgeschichte hin durchforstet und mit Afrikanern gesprochen.

Das Ergebnis zeigt sich in der Ankündigung von „Banana Island“, die eindeutig Stellung bezieht: „Banana Island ist eine Zukunftserzählung, und wir stellen die Banane in den Mittelpunkt unserer Erzählung. Eine Frucht, die durch all ihre Widersprüche und in ihrem Namen verübten Verbrechen exemplarisch für eine neo-koloniale Welt und für rassistische und sexistische Zuschreibungen und Übergriffe steht.“

Die drei Künstler haben sich 2017 zu den „Apokalyptischen Tänzerinnen“ zusammengeschlossen. Zur gleichen Zeit gründeten sie das Institut für apokalyptische Aufführungspraxis. Die drei Künstler haben Kontakt nach Bremen oder vorübergehend in der Hansestadt gelebt. Hempel hat eine Tanz- und Choreografie-Ausbildung in Stuttgart, Paris und Berlin absolviert. 2012 war sie Teilnehmerin im Theaterlabor Bremen und kreierte ihre ersten eigenen Stücke. Mit Klose veranstaltete sie 2016 ein Heiner-Müller-Festival im Kulturzentrum Schlachthof.

Klose studiert seit 2016 Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Außerdem hat er bei den Jungen Akteuren Bremen mitgewirkt und am Theater Bremen ein Jahrespraktikum absolviert. Jasmin Schädler ist Theaterregisseurin, Performerin und bildende Künstlerin. Sie studierte Theaterregie und Kunst und hat bereits diverse Projekte realisiert.

Das Rahmenprogramm zu „Banana Island“ startet am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, mit einer Podiumsdiskussion im Kukoon, Buntentorsteinweg 29. Unter dem Titel „Europäischer und deutscher Kolonialismus und seine Narrative“ geht es um die Kolonialisierung Süd- und Zentralamerikas sowie Afrikas.



Einen Empowerment-Workshop für Erwachsene leitet Gloria Boateng am Freitag, 10. Januar, 16 Uhr, in der Schwankhalle. Der Workshop möchte den Austausch über Migration und Diversität ermöglichen und Handlungsstrategien gegen Diskriminierung und Rassismus entwickeln. Eine Anmeldung bis zum

10. Januar mit dem Betreff „Empowerment WS Gloria Boateng“ per E-Mail an mail@apocalypse.dance ist nötig.



Einen Workshop für „Menschen of color und schwarze Menschen ab 13 Jahre“ bieten Celine Akakpo und Thuy Linh Pham an. Er findet am Freitag, 10. Januar, 16 bis 20 Uhr, im Paradox, Bernhardstraße 12, statt. Anmeldung bis zum 10. Januar mit dem Betreff „Empowerment- Workshop“ per E-Mail an mail@apocalypse.dance.



Um Flucht und Solidarität im globalen und lokalen Kontext geht es bei Workshop-Tag am 11. Januar in der Schwankhalle. Von 14 bis 16 Uhr leitet Sunny Omwenyeke einen Workshop mit Diskussion. Um 16.30 Uhr kommen Mitglieder von „Together we are Bremen“.



Ein Stadtspaziergang mit Olan Scott Pinto startet am Sonnabend, 11. Januar, 10 Uhr, an der Lüderitzstraße/Ecke Emmastraße. Unter dem Motto „Koloniale Spuren und Dekolonialisierung in Bremen“ zeigt Pinto Orte, Bilder, Denkmäler und mehr. Anmeldung per E-Mail an mail@apocalypse.dance bis zum 10. Januar (Stichwort: Dekolonialer Spaziergang).



Einen Marathon mit Bananenfilmen unter dem Titel „Banana-Binge-Watching“ gibt es am 12. Januar, 12 bis 20 Uhr, in der Schwankhalle. Der Eintritt ist frei.



Der Taz-Salon lädt am Dienstag, 14. Januar, zur Veranstaltung „Total Banane?“ ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Lagerhaus, Schildstraße 12-19. Zu Gast ist unter anderem die Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke).



Ein kolonialsensibler Hafenrundgang startet am Sonntag, 19. Januar, 12 Uhr, an der Haltestelle Überseetor. Bei diesem Rundgang geht es um den Handel mit Kolonialwaren.



Die Premiere von „Banana Island“ ist am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112. Weitere Vorstellungen sind am 18. Januar, 20 Uhr, und am 19. Januar, 16 Uhr.