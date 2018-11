.100% Huchting“ ausführlich, wie er auf einer abenteuerlichen Odyssee in einem Schiffscontainer von Afrika über Spanien nach Deutschland kam. Seine christliche Prägung aus seiner früheren Heimat hat er mitgebracht und wollte eigentlich Prediger werden.

„Mein Leben ist okay, ich glaube, ich habe eine Zukunft und ich bin geboren, um ein Mann Gottes zu werden“, berichtet er in seinem Interview, das er in englischer Sprache gegeben hat. Seine Geschichte ist im Rahmen der Ausstellung „100% Mensch...100% Huchting“ vom 22. bis 28. Mai zwischen 8 und 16 Uhr und bei Veranstaltungen am Wochenende im Bürger- und Sozialzentrum in der Amersfoorter Straße 8 zu hören. Außerdem sind die Lebenswege von Songül Bayram, Memet Cakan, Bruntha Kandeeban, Violeta Koshaj, Bright Appiah Kubi, Elise Martin, Vivien Petit, Neamat Shiko und Mefi Ziypan ausgestellt. Der Eintritt ist frei.