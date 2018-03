Professor Clemens Bonnen, Leiter der Abteilung „School of Architecture“ an der Hochschule Bremen, hat die internationale Wanderausstellung nach Bremen geholt. (Walter Gerbracht)

Das muss wohl der Traum für jeden Architekten sein: der Auftrag, auf einem sensationellen Grundstück eine äußerst großzügige Villa mit nach oben offenem Budget zu bauen. 1928 hat Ludwig Mies van der Rohe (1886 bis 1969) genau diesen Auftrag der schwerreichen Unternehmerfamilie Tugendhat in Brünn (heute: Brno, Tschechien) genutzt, um ein Meisterwerk der Moderne zu schaffen. Das Haus wird heute in einem Atemzug mit drei weiteren stilbildenden Villen genannt: der Villa Savoye von Le Corbusier, dem Haus Robie von Frank Lloyd Wright und dem Haus Schminke des Bremers Hans Scharoun, der auch für das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven verantwortlich zeichnete.

Das Haus Tugendhat hat eine wechselhafte Geschichte. Es wurde nach der Flucht der Bauherren von den Nazis genutzt, danach von der Roten Armee und der Tschechoslowakei. Es wurde privatisiert, restauriert und gehört heute zum Unesco-Weltkulturerbe und wird als Museum geführt (www.tugendhat.eu). Das Museum hat eine Wanderausstellung über das Haus zusammengestellt und auf eine internationale Tour geschickt. Professor Clemens Bonnen von der Hochschule Bremen hat die Ausstellung im Ausland gesehen und Kontakt zum Museum aufgenommen. Das Museum war dann gerne bereit, die Ausstellung in Bremen zu zeigen.

Beleuchtetes Modell

Die Schau ist in insgesamt 14 Themen gegliedert. Sie zeigt auf großformatigen Tafeln die Geschichte der Villa, von der ersten Idee bis zum heutigen Stand. Kern der Präsentation ist ein beleuchtetes Model des Hauses im Maßstab 1:50.

Die Kuratorin des Museums, Lucie Valhansová, hielt zur Eröffnung der Ausstellung in der Hochschule Bremen einen Gastvortrag. Sie ging dabei sowohl auf die Architektur des Hauses als auch auf seine kulturhistorische Einordnung ein.

Der Architekt Ludwig Mies kam in Aachen als Sohn des Steinmetzmeisters Michael Mies und seiner Frau Amalie, geborene Rohe, zur Welt. Er studierte an der Gewerbeschule Aachen (heute: Mies-van-der-Rohe-Schule) und ergänzte seinen Namen später durch den Mädchennamen seiner Mutter. 1905 ging er nach Berlin, wo er bald als hochbegabtes Nachwuchstalent galt. 1913 eröffnete er ein eigenes Architekturbüro und begann, sich weithin einen Namen zu machen. Als er 1928 das Unternehmer-Ehepaar Fritz und Grete Tugendhat traf, hatte er bereits eine Anzahl vielbeachteter Gebäude entworfen. Grete Tugendhat war in einer gewaltigen Jugendstilvilla aufgewachsen und suchte mit ihren Mann Fritz nun nach einem zeitgemäßen Wohnsitz mit reduzierten Formen und klaren Linien. Mies war begeistert und begann sofort mit den Entwürfen für das mit 1.250 m² Nutzfläche riesige Gebäude. Die Villa liegt am Hang eines ehemals öffentlichen Aussichtspunktes auf die Brünner Altstadt. Zur Straße hin zeigt sich das Haus als unspektakuläres, eingeschossiges Gebäude, während es sich zur steil abfallenden Gartenseite mit einer riesigen Fensterfront öffnet.

Zwei Elemente dieser Front lassen sich voll versenken. Diese Front wurde durch die seinerzeit für ein Wohngebäude neuartige Stahlskelettkonstruktion ermöglicht. Durch die Raumordnung mit unverbundenen, rechtwinkligen Mauerscheiben und einem davon freigelösten Tragsystem konnte der Bauherr seine Raume und deren Funktionen selbst festlegen. Der offene Grundriss ermöglichte dabei einen freien Raumfluss und ähnelt dem im gleichen Jahr für die Weltausstellung entworfenen Barcelona-Pavillon.

Wand mit Onyx verkleidet

Der 280 Quadratmeter große Wohnraum, dessen Dimensionen von keiner Stelle des Raums vollständig erfassbar sind, ist auf drei Seiten bis zur Decke von Glas eingefasst und in vier oder fünf verschiedene, kleinere Raumflächen durch Andeutung eines Wandschirmes, Vorhänge oder ein freistehendes Schrankelement unterteilt. Der Essbereich, der Arbeitsbereich, die Sitznischen und der Wohnbereich definieren sich lediglich durch die frei im Raum stehenden Elemente. Eine dieser Wände ist mit dem Edelstein Onyx verkleidet, eine kostspielige Lösung, die allein dem Wert eines normalen Einfamilienhauses entsprach, die aber zur Freude des dadurch überraschten Architekten unter dem sich verändernden Lichteinfall sehr interessante Effekte zeigte.

Die großzügige Verglasung integriert den durch die Gartenarchitektin Markéta Roderová-Müllerová gestalteten Außenraum mit seinen Bäumen und Rasenflächen. Beim Versenken der fast fünf Meter langen Glaselemente kommt es dann zu einer Verschmelzung von Innen- und Außenbereich. Die Möblierung des Innenbereichs stammt ebenfalls von Mies van der Rohes Zeichenbrett. Die Villa wird zu den bedeutendsten Bauten des Bauhaus-Direktors Mies van der Rohes in Europa gezählt. Sie gilt als ein Meilenstein der modernen Architektur und ist ein Pilgerziel für Architekten, Studenten und Interessierte. Wer sich einer Führung in Brno anschließen möchte, muss sich mindestens fünf Monate vorher über die Website anmelden.