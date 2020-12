Die Christuskirche hat in der Adventszeit ein besonderes Nebengebäude aus Holz bekommen: Einen Stall. Die Krippenszene ersetzt das Krippenspiel, das in diesem Jahr coronabedingt nicht aufgeführt werden konnte. (Roland Scheitz)

Die evangelische Christuskirche in Woltmershausen an der Woltmershauser Straße 376 hat in diesem Jahr ein besonderes Nebengebäude aus Holz bekommen – einen Stall. Denn was eigentlich sonst alljährlich im Inneren der Kirchen zur Aufführung kommt, muss 2020 vor der Tür stattfinden: Das Krippenspiel.

„Im Zuge des Elternprojektes Gemeinsam sind wir stärker – Gemeinde – Familie – Kita entstand die Idee, die Weihnachtsgeschichte vor unserer Christuskirche Woltmershausen mit Krippe und großen Holzfiguren lebendig werden zu lassen“, erzählt Jutta Wohlers, Beauftragte in der Gemeinde für das Elternprojekt.

„Das Elternprojekt läuft bereits seit zwei Jahren und hatte seit jeher als Ziel mehr Eltern der Kitakinder in unsere Gemeinde zu holen.“ Doch die Corona-Pandemie beendete dieses Vorhaben zunächst. Eine Lösung musste her. „So kamen wir auf die Idee, diese Krippenszene als Gemeinschaftsprojekt aufzubauen.“ Alle sollten mit anfassen: der Kirchenvorstand, die Eltern und vor allem auch die Kinder aus dem Kindergarten. Und sie taten es.

Auch die Stadtmusikanten haben sich eingeschlichen

Kirchenvorstand und Küster besorgten die Materialien, erste Planungen wurden angestellt und Aufgaben verteilt. „Einer aus dem Kirchenvorstand hat schließlich auf den wetterfesten Holzplatten die Figuren aufgemalt“, schildert Wohlers, wie die Umrisse etwa der Heiligen Drei Könige, von Maria und Josef, dem Esel und dem Kamel mehr und mehr Gestalt annahmen. Im Anschluss daran machten sich Eltern daran, die einzelnen Figuren für die Szene auszusägen, damit die Kindergruppen künstlerisch aktiv werden konnten. So kam es wohl auch dazu, dass sich die Bremer Stadtmusikanten in die Gruppe eingeschlichen haben – wenn sie auch nicht ganz vollzählig sind.

„Jede Gruppe durfte sich aussuchen, wer welche Figuren anmalen möchte“, erklärt Wohlers. So bekam jeder Aufsteller ein Gesicht und individuellen Charakter. Aber auch die Heranwachsenden des Kindergartens Seehausen leisteten einen Beitrag zum Gelingen des weihnachtlichen Projektes. Denn die Hygieneauflagen haben eine Lücke gerissen, in den sonst üblichen Alltag in der Vorweihnachtszeit: Eine Aufführung des Krippenspiels gab es weder in der Adventszeit, noch wird es sie an diesem Heiligabend geben. „Die Kinder hatten aber sehr viel Freude an den Arbeiten und sind sehr stolz, wenn sie sehen, was sie alle gemeinsam geschaffen haben.“

Seit dem ersten Advent steht der Holzstall neben dem großen Tannenbaum vor der Kirche und es kamen immer mehr Krippenfiguren hinzu. „Die Kinder waren jeden Tag aufs Neue gespannt, welche Figur wohl als nächstes kommt“, berichtet Wohlers. Zusätzlich zündete sie an jedem Tag im Dezember ein weiteres Licht an. „Eben wie ein Adventskalender“, sagt sie und erzählt von erfreulichen Reaktionen, die sie bekommen habe.

Jeder konnte eine Kleinigkeit an den Weihnachtsbaum hängen

„Die Menschen erfreuen sich sehr an dem Anblick.“ Bislang habe sich auch niemand an dem Aufbau vergriffen: „Nichts ist weggekommen, das ist wirklich schön und es ist sogar etwas dazugekommen“, sagt sie und zeigt auf die Wiese. Dort, nicht weitab von dem provisorischen Kirchengebäude aus Holz, bietet sich noch mehr: Auf dem Grün steht – wie auch von manch anderer Gemeinde in Bremen gehandhabt – ein Tannenbaum zum Selberschmücken. Jeder kann eine Kleinigkeit in die Zweige hängen.

Doch der Höhepunkt für alle Beteiligten von der Christusgemeinde und vielleicht auch für Menschen von außerhalb kommt noch: An diesem 24. Dezember, Heiligabend, wird das Christkind in die Krippe gelegt und somit die Geschichte seiner Geburt auch bildlich beendet. „Das wird irgendwann am Nachmittag geschehen“, lässt Jutta Wohlers wissen, mag aber keine Uhrzeit nennen. Ein Menschenauflauf vor der Kirche muss coronabedingt vermieden werden. Auch der Gottesdienst findet schließlich nicht statt.

„Das mussten wir leider alles absagen“, zeigt sich Wohlers berührt – wenn sie auch die Umstände verstehe, die zu diesem Schritt geführt haben. Doch es besteht noch Hoffnung: „Wer zufällig an der Kirche vorbeikommt und uns dabei sieht, der kann natürlich gerne vor Ort bleiben und sich mit Abstand die vollendete Krippenszene anschauen“, schlägt Jutta Wohlers vor. Einen Spaziergang an der frischen Luft zu unternehmen, sei für viele Familien vor der Bescherung ja alljährlich Tradition.