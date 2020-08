Frau Müller-Dum, an diesem Donnerstag lesen Sie bei „Kukoon im Park“ aus Ihrem Kinderbuch „Mats Möwe auf großer Klimamission“ vor. Worum geht es?

Denise Müller-Dum: Die Geschichte handelt von drei Möwen, die den Klimawandel anzweifeln. Die Möwe Mats will ihnen beweisen, dass sie Unrecht haben und nimmt sie mit auf eine Reise um die Welt. Gemeinsam fliegen sie in die Arktis, um zu sehen wie das Eis schmilzt. In Hawaii beobachten sie, dass dort das CO2 in der Atmosphäre gemessen wird und ansteigt. Und in Bangladesch sehen sie die Folgen, die der Klimawandel schon heute für einige Länder hat.

Das Schreiben hat mir immer Spaß gemacht. Neben dem Studium habe ich als freie Journalistin gearbeitet. Im Rahmen eines Projektes am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften habe ich eine Kurzgeschichte verfasst und das kreative Schreiben für mich entdeckt.

In Ihrem Buch widerlegen Sie drei klimaskeptische Argumente. Wie haben Sie das kindgerecht dargestellt?

Die Anfangsbuchstaben in den Namen der drei kritischen Möwen beziehen sich jeweils auf eine Argumentationsweise der Klimaskeptiker. Die Möwe Tammo steht für die Trendskepsis, mit der bezweifelt wird, dass es einen Klimawandel gibt. Die Ursachenskeptiker bezweifeln, dass der Mensch Schuld am Klimawandel trägt. Diese Ansicht wird in dem Buch durch die Möwe Ursula vertreten. Und die Möwe Fred steht für die Folgenskeptiker, die nicht daran glauben, dass die Folgen des Klimawandels schlecht sind. Mats zeigt den drei skeptischen Mitmöwen beispielhaft jeweils ein Land auf der Welt, in dem sie erkennen können, dass sie falsch liegen.

Von Eltern und Kollegen habe ich viel positives Feedback erhalten. Die Kinder fanden die Reise der Möwe Mats spannend. Einige haben auf den Lesungen mitgeraten, wohin die Möwen als nächstes fliegen. Andere haben Fragen zur Erde und Physik gestellt, zum Beispiel warum die Ozeane salzig sind, oder warum es am Nordpol so kalt ist. Man merkt, dass die Kinder fasziniert sind von dem System Erde und schon viel wissen. Und sie beobachten ihr Umfeld sehr bewusst und erzählen mir auf Lesungen zum Beispiel, dass die Mama mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, oder der Papa ein Elektroauto fährt.

Ich würde empfehlen, sich diesen Themen gemeinsam mit den Kindern zu nähern. In meiner Lesung beantworte ich Fragen und inzwischen gibt es ein tolles Angebot an Sachbüchern, Podcasts und weiterem Material. Auch als Erwachsener kann man viel aus den Geschichten mitnehmen.

Bei meinen Lesungen habe ich immer wieder beobachtet, dass die Kinder über Plastik reden, wenn es eigentlich um den Klimawandel geht. Das Thema beschäftigt mich aber auch persönlich. Ich versuche bei mir selbst anzufangen und Plastik im Alltag zu reduzieren. Aber ich merke, wie schwierig es ist. Trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen, diese Themen betreffen uns alle. Unsere Kinder werden uns später mal fragen, warum wir nicht eher etwas unternommen haben. Und man sieht es an der Fridays-for-Future-Bewegung: Die Kinder müssen jetzt argumentieren, warum die Älteren handeln sollten. Dabei möchte ich sie mit meinen Büchern unterstützen.

Zur Person

Denise Müller-Dum (33)

ist promovierte Geowissenschaftlerin und forschte am Institut für Umweltphysik der Uni Bremen. Ab September arbeitet sie in einer Bremer Agentur für Wissenschaftskommunikation.

Weitere Informationen

Die Lesung mit der Autorin findet an diesem Donnerstag, 13. August, ab 14.30 Uhr in den Neustadtswallanlagen statt. Der Eintritt ist frei.