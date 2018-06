Ganz stolz posieren Finjas (v.l.), Prisca und Miro vor ihren Werken, die im SOS-Kinderdorfzentrum gezeigt werden. Auch Bilder von Raketen im All haben die Schüler zum Thema "Bilder von nah und fern" gemalt. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. Ganze drei Stockwerke können die Bilder der Kinder füllen. Am Treppenaufgang hängen die Meerjungfrauen der Mädchen-Arbeitsgemeinschaft (AG) aus der Grundschule Oderstraße. Die Flure bevölkern unerforschte Fantasie-Insekten und Bäume mit buntem Herbstlaub, gemalt von Grundschülern aus der Kantstraße.

Es ist nur eine kleine Auswahl, die Esther Brandau für die Ausstellung „Bilder von nah und fern" getroffen hat, die jetzt im SOS-Kinderdorfzentrum eröffnet wurde. Die Kunsttherapeutin leitet an den Grundschulen Kant- und Oderstraße die Kunst-AGs. Das Betreuungsangebot ist ein Teil der schulbezogenen Hilfen, die das SOS-Kinderdorf an den zwei Grundschulen anbietet. Das spielerische Experimentieren mit Farben, Formen und Ausdrucksformen fördert die Entwicklung der Kinder.

„Es ist uns sehr wichtig, mit den Kindern kreativ zu arbeiten“, sagt Nicole Feldmann-Sbrisny, Abteilungsleiterin des SOS-Kinderdorfs Bremen, „weil wir Kinder aus ganz unter-schiedlichen Kulturen an den Schulen haben, die dadurch miteinander in Kontakt kommen“.

Rund 100 Schülerinnen und Schüler haben mitgewirkt. Deshalb sind viele Werke entstanden. „Manchmal sind die Kinder traurig, wenn ihr Bild nicht hängt“, sagt Brandau, die seit sechs Jahren die AGs leitet. Umso stolzer sind Prisca, Finjas, Miro, Noah und Carlotta (alle acht Jahre), als sie ihre Bilder am Eröffnungstag an den Wänden entdecken. Für ein Jahr werden ihre Malereien im Kinderdorfzentrum hängen.

Bereits seit vier Jahren werden die Werke aus den Kinder-Kunstprojekten dort ausgestellt. Das ist Brandau wichtig, damit die Bilder Wertschätzung erfahren.

In diesem Jahr liegt der Fokus besonders auf der Ferne, unter dem Motto „Sternstunden“. Denn in Bremen wird 2018 das Raumfahrtjahr gefeiert. Eine erste Klasse hat sich mit dem Motiv Mond auseinandergesetzt, der der nächste Planet neben der Erde ist. Dazwischen hängen die Sonnen der Parallelklasse, welche durch feingliedrige Spinnennetze scheinen. Auch Raketen hätten sie gezündet, erzählt Brandau. Die transportieren auf Papier einen Gruß von der Erde in den Weltraum. „Das fanden die Jungs ganz toll, aber auch die Mädchen“, so Brandau.

Die achtjährige Prisca schickt mit ihrer Rakete Liebe ins All, durch viele kleine Herzchen im Treibstofftank. Und Noah hat auf großem Format in einer Gemeinschaftsarbeit mit anderen eine detailliert ausgeführte Raumstation gemalt.

„Wir haben bei diesem Thema einige Experten unter den Kindern entdeckt“, erzählt Feldmann-Sbrisny. Inspirationen bekamen die jungen Künstler durch Fotos vom Weltraumteleskop Hubble. Danach konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die gezeigten Werke werden auch zum Verkauf angeboten. Die Erlöse gehen als Spende ans SOS-Kinderdorf. Im Oktober bietet das SOS-Kinderdorfzentrum zu den "Sternstunden" kostenlose Aktionen für Familien und Kinder an. Mehr unter http://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-bremen.