Protagonist des Romans ist ein junger Mann, der seinen Großvater auf die Reise in die Vergangenheit begleitet. Die letzte große Reise führt nach Amerika, an Orte, die der alte Mann seit seiner Gefangenschaft 1944 nicht mehr gesehen hat. Der Enkel lässt sich auf dieses Abenteuer ein, obwohl er den Großvater eigentlich nur aus den bitteren Geschichten seiner Mutter kennt.

Unter der sengenden texanischen Sonne, zwischen den Ruinen der Barackenlager, durch die Begegnung mit den Zeugen der Vergangenheit, werden in dem alten Mann die Kriegsjahre und die Zeit danach wieder lebendig. Und endlich findet er Worte für das, was sein Leben damals für immer verändert hatte. Mit jeder Erinnerung, mit jedem Gespräch kommt der Enkel seinem Großvater näher, und langsam beginnt er die Brüche zu begreifen, die sich durch seine Familie ziehen. Er erkennt, wie sehr die Vergangenheit auch sein Leben geprägt hat und sieht seine eigene familiäre Situation in einem neuen Licht. Hannes Köhler hat einen vielschichtigen Roman verfasst, die die tiefen Spuren zeigt, die der Krieg bis heute in vielen Familien hinterlassen hat. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen.