Jannik Daum (unten rechts) erklärt fünf Senioren in einem Online-Seminar, wie man mit Computer, Laptop, Smartphone oder Tablet umgeht. (Hans-Dieter Oehlke)

Für manche Senioren ist das digitale Zeitalter immer noch nicht angebrochen. Ängste und Unsicherheiten verhindern häufig, dass ältere Menschen sich mit den neuen Medien vertraut machen. Dabei bietet besonders in Corona-Zeiten die digitale Welt eine hervorragende Möglichkeit, trotz der Kontaktbeschränkungen miteinander zu kommunizieren und Gefühle von Isolation zu mildern.

Solche Chancen lieferten den Impuls, in diesem Jahr in der Seniorenbegegnungsstätte des Bürgerhauses Obervieland (BGO) ein neues Projekt ins Leben zu rufen: Das Vorhaben „Digitales Zeitalter für ältere Menschen in Kooperation mit der Aufsuchenden Altenarbeit/Hausbesuche in Obervieland.“ ist eingebunden in das Netzwerk „Digitalambulanzen“, dem zahlreiche Bremer Akteure, darunter mehrere Bürgerhäuser, angehören.

Ein Kompetenzteam aus derzeit fünf Personen unterstützt im BGO die Teilnehmer bei der Handhabung von Smartphones, Tablets und anderen EDV-Geräten. Und mit Hilfe der Stiftung „Digital Mobil im Alter“ wurden Senioren acht Wochen lang Laptops und Smartphones zur Verfügung gestellt.

„Seit dem Start des Projekts Anfang Oktober haben sich 32 Leute gemeldet, die mitmachen wollten, und bisher ist nur eine Person abgesprungen“, sagt Elke Munderloh, Leiterin der Seniorenbegegnungsstätte im BGO. Neun von ihnen möchten allerdings warten, bis der Lockdown zu Ende ist, doch 18 Teilnehmer haben Kontakt zu den Übungsleitern aus dem Kompetenzteam aufgenommen, und bei vier Senioren ist es auch zu Hausbesuchen gekommen, die allerdings zwischenzeitlich wieder eingestellt wurden. Unterstützung beim Einstieg in die digitalen Welten findet derzeit nur noch über das Telefon statt.

„Mit diesem Personenkreis war unsere Kapazität zwar ausgeschöpft, aber wir konnten bisher allen Teilnehmern Unterstützung bieten“, sagt Elke Munderloh.

Hartmut Polzin vom Kompetenzteam im BGO zeigt Senioren vor allem, wie man Online-Banking und Online-Shopping machen kann. „Die Leute haben vor allem Fragen bezüglich der Sicherheit und haben Angst davor, Geld zu verlieren. Ich versuche, ihnen diese Furcht zu nehmen und zeige, wie das Ganze technisch funktioniert – was allerdings am Telefon schon ziemlich schwierig sein kann.“ Hans Dieter Oehlke aus dem Kompetenzteam vermittelt vor allem Wissen über digitale Fotografie und hält über WhatsApp Kontakt zu seinen Teilnehmern. Er wünscht sich jedoch, bald wieder normal mit den Leute arbeiten zu können. Denn es koste viel Energie, die Kommunikation weiter am Leben zu erhalten. „Hilfen bei der Bedienung des Smartphones spielen bei meiner Arbeit eine große Rolle“, sagt Oehlke. „Ich versuche aber auch, die Leute dazu zu bringen, selbst initiativ zu werden.“

Bärbel Verhoeven ist erst seit Oktober im Kompetenzteam tätig und hat bereits erste Hausbesuche gemacht. „Ich spreche vor allem Senioren an, die bisher wenig Wissen über EDV haben und zum Beispiel die Tastenfelder auf Tablet oder Handy noch nicht kennen“, sagt sie. Viele hätten Angst, etwas falsch zu machen. „Eine Teilnehmerin hatte zum Beispiel per E-Mail einen langen Brief geschrieben und war verärgert, als scheinbar auf einmal alles weg war – ich konnte ihr jedoch zeigen, dass der Text im Entwurf weiterhin gespeichert war“, sagt Bärbel Verhoeven.

Thomas Kothe, der früher als Kontaktpolizist gearbeitet hat, hat bisher nur wenige Senioren kennengelernt, die sich weigern, in die digitale Welt einzusteigen. „Darunter ist auch ein Teilnehmer, der zwar interessiert zuhört, sich aber selbst kein Gerät anschaffen will“, sagt Thomas Kothe. Manche Senioren würden auch davor zurückschrecken, einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit abzuschließen, um das Internet nutzen zu können. „Doch die Nutzung von WhatsApp ist ja auch ohne Kosten möglich“, sagt Hans Dieter Oehlke. Und außerdem bestehe im BGO die Möglichkeit, das Freenet zu nutzen, bei dem keine Kosten entstehen und die Leute üben können, so Elke Munderloh. Sie freut sich, dass viele Senioren durch die digitalen Medien aus ihrer Isolation herausgekommen sind oder sogar Bereicherung ihrer Hobbys erfahren haben, indem sie zum Beispiel aus dem Internet eine große Auswahl von Wolle günstig beziehen können. „Und einige haben sich auch mit ihren Nachbarn ausgetauscht, wenn es um EDV-Fragen ging – dadurch sind neue persönliche Vernetzungen entstanden“, sagt Elke Munderloh.

Hartmut Polzin findet es wichtig, dass ältere Leute ein Gerät finden, mit dem sie Spaß haben und mit dem sie gut zurechtkommen. Von speziellen Senioren-Smartphones hält er nicht viel: „Diese Geräte lassen meist keine Änderungen zu, sie sind nicht flexibel genug“, sagt er. „Wir haben in diesem Corona-Jahr bereits zahlreiche Sitzungen, Konzerte und Lesungen online abgehalten. Und das hat so gut funktioniert, dass wir die digitalen Angebote in Zukunft ausbauen werden“, sagt Jannik Daum, stellvertretender Leiter des BGO. Elke Munderloh ist zuversichtlich, dass sich auch das neue Digitalprojekt für Senioren weiterentwickeln wird: „Dann können später noch mehr Leute dazukommen, und vielleicht bilden sich auch neue Gruppen und neue Formen des Zusammenseins, zum Beispiel eine Art Sprechstunde mit regelmäßigen Terminen, bei der jeder in offener Runde Fragen stellen kann.“