Am Hort des Mütterzentrums, der zur Zeit an der Obervielander Straße beheimatet ist, weist ein Protestplakat auf die drohende Schließung zum kommenden Schuljahr hin. (Mütterzentrm Huchting)

Die Aufregung unter einigen Eltern, die ihre Kinder in verschiedenen Hortgruppen in Huchting nach der Schule betreuen lassen, ist groß. Grund dafür ist die Ankündigung der Bildungsbehörde, dass alle Hortkinder der Grundschule Delfter Straße künftig ein schulisches Nachmittagsangebot erhalten können. „Weil das Ganztagsangebot an der Grundschule Delfter Straße nun von 146 auf 240 Plätze ausgeweitet werden kann“, begründet Sprecherin Annette Kemp aus der Bildungsbehörde die Entscheidung.

Dementsprechend entfällt die Hortversorgung von etwa 75 Kindern, die derzeit noch in Gruppen des Mütterzentrums an der Obervielander Straße, der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in einem Hausmeisterhaus der Schule Delfter Straße sowie des Kinder- und Familienzentrums Amersfoorter Straße, die in Mobilbauten neben der Grundschule untergebracht sind. Für Kinder aus den betroffenen Hortgruppen, die keine Ganztagsschule besuchen, werde an einer Alternativlösung gearbeitet, die unter anderem an der Huchtinger St.-Pius-Schule angegliedert sein könnte, heißt es aus der Bildungsbehörde.

Behörde sieht „Umstrukturierung“

Es handele sich um eine „Umstrukturierung des Betreuungsangebotes für Schulkinder in Huchting, an dessen Ende mehr Kindern als bisher ein Ganztagsangebot gemacht werden kann“, so Kemp. Die Eltern, die kürzlich im Beirat Huchting mit Protestplakaten gemeinsam mit ihren Kindern auf den bevorstehenden Abbau der Hortplätze aufmerksam gemacht haben, sehen das anders und rufen den Hort-Notstand für Huchting aus.

Zwar äußern die betroffenen Eltern ihre Freude darüber, dass mit dem fertigen Mensabau nun der Ganztagsausbau der Grundschule an der Delfter Straße gelungen sei. „Es kann aber nicht sein, dass die Stadt Elternvereinen, die über Jahre eine verlässliche Kinderbetreuung angeboten haben, von heute auf morgen die Zuwendungen streicht, um die eigenen Plätze vollzubekommen“, kritisiert Michael Doehring aus dem Vereinsvorstand des Mütterzentrums Huchting.

Die von den Eltern vorgebrachten Argumente gegen den Abbau der Hortplätze ihrer Kinder ist lang: Für den Hort sprechen aus ihrer Sicht unter anderem die flexibleren Abholzeiten, die Ferienbetreuung sowie das enge Vertrauensverhältnis von Eltern und Kindern zu den Hort-Erzieherinnen.

Außerdem bereitet den Eltern offenbar Sorge, dass die Grundschule Delfter Straße noch weitere Erzieherinnen für das zusätzliche Nachmittagsangebot einstellen muss. „Der Markt ist doch aufgrund der hohen Nachfrage wie leer gefegt. Was passiert, wenn wir doch unsere Kinder im Ganztag anmelden müssen und die Schule nachher gar keine Pädagoginnen und Pädagogen hat?“, fragt Mark Brüning, Vater zweier Hortkinder.

Eine Ferienbetreuung gebe es auch an der Schule, versichert Annette Kemp. Und sie bestätigt, dass es „die Herausforderung für die kommenden Wochen“ sei, das Personal für die Nachmittagsbetreuung zu bekommen.

Rückenwind aus Bürgerschaft

Unterstützung erhalten die protestierenden Eltern aus der Bürgerschaft. Die Huchtinger CDU-Abgeordnete Yvonne Averwerser teilt schriftlich zur aktuellen Situation mit: „Unterstützung bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht anders.“ In ihrer Pressemitteilung folgt die Christdemokratin in weiten Teilen der Argumentation der Eltern gegen den angekündigten Abbau der Hortplätze. Das Beispiel zeige, „wie unausgegoren und ideologisch behaftet die rot-rot-grüne Regierungskoalition mit dem sensiblen Bereich der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern umgeht“, so Averwerser. Eine Ganztagsschule werde nach jahrelangen Baumaßnahmen endlich fertiggestellt und die zuständige Behörde verfüge umgehend, dass die finanziellen Mittel für bisher gut angenommene Betreuungsangebote für Kinder im Stadtteil zugunsten des Ganztagsangebotes der Schule gestrichen werden solle.

„Es ist seit 2016 bekannt, dass dort, wo Ganztagsschulen den Betrieb aufnehmen, Horte abgebaut werden müssen, damit es keine nicht leistbaren Doppelstrukturen gibt“, stellt die Bildungsbehörde zu den zeitlichen Abläufen klar. Denn auch die Eltern haben zunächst die kurzfristige Entscheidung der Streichung der Hortplätze beklagt. Laut Behörde sei darüber aber bereits im Herbst 2018 im Bildungsausschuss des Huchtinger Beirates informiert und diskutiert worden. Außerdem sei der Ausbau und die Priorität der Ganztagsschulen auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. „Daran halten wir uns natürlich“, so die Behördensprecherin.

Die Hort-Eltern des Mütterzentrums haben während der jüngsten Beiratssitzung nicht nur protestiert, sondern auch einen Antrag gestellt. In dem Schreiben fordern sie das Stadtteilparlament auf, in Huchting den Hort-Notstand auszurufen und „den Senat aufzufordern, in Huchting keine Hortplätze zu schließen, sondern die weiteren Ganztagsplätze zu dem bereits bestehenden Angebot anzubieten“, heißt es in dem Papier. Der Huchtinger Beirat hat den Antrag an den Bildungsausschuss überwiesen, der sich während seiner Dezembersitzung damit befassen wird.