Bremen Süd. Vollgepackt mit Musik, Theater, Puppenspiel und Tanz sind die letzten Tage im August für alle, die noch den Abschluss des Bremer Kultursommers Summarum miterleben wollen. Links der Weser können Neugierige und Interessierte noch sieben Veranstaltungen besuchen.

Den Startschuss zum Endspurt können Besucher ab fünf Jahren an diesem Donnerstag, 27. August, ab 18 Uhr auf dem Circusplatz von Jokes, Kornstraße 315 a, erleben. Dort führt das Figurentheater Mensch Puppe ihr Stück Rumpelstilzchen auf. Wie hieß das Männlein noch gleich, das Stroh zu Gold spinnen kann? Hieß es Krumpelmielzchchen? Oder doch eher Pumpelsielzchen? Puppenspieler Leo Mosler erzählt das berühmte Märchen frei nach den Gebrüdern Grimm.

Am Tag darauf sind gleich drei Theaterstücke zu sehen. Am Freitag, 28. August, tritt das Improtheater „Bik City“ ab 18.30 Uhr auf dem Quartiersplatz Neustadt (Schulhof der Oberschule am Leibnizplatz) auf. In ihrem Stück „Diese Menschen. Zusammen. In diesem Moment“ treiben zwei Angler auf einem Schlauchboot ins Meer. Derweil treten eine mondäne Meister-Barista und ihr Auszubildender eine Butterfahrt nach Baltrum an. Und eine zielstrebige Firmenchefin übergibt ihrem schluffigen Sohn den Familienbetrieb. Begegnungen, die universelle Wahrheiten über die Magie des Alltags und die Absurdität des Daseins in sich tragen, versprechen die Darsteller Ina Schenker und Tobias Sailer.

Danach tritt ebenfalls auf dem Quartiersplatz Neustadt das Improtheater Inflagranti ab 20.30 Uhr mit ihrem Stück „Headlines!“ auf die Bühne. Dort ist das Publikum gefragt, das Presseüberschriften auswählt, die spontan zu Theaterszenen umgesetzt werden. Die Schauspieler Tinka Klindtwort, Lars Schwennesen und Frank Stuckenbrok lassen das Publikum teilhaben, wie aus Schrift ein kurzweiliges Improtheater entsteht.

Ebenfalls am Freitag, 28. August, gibt es auf dem Stadtwerder an der Zuschauertribüne des ATS Buntentor, Weg zum Krähenberg 1, ab 19 Uhr die Theater-Musik-Revue „An der Corona-Bar“ zu sehen. Das Bremer Tourneetheater begibt sich in der Besetzung mit Silke Bollhorst, Erwing Rau, Sissi Zängerle und Jarno Stiddien zu diesem Zweck in die wiedereröffnete „Bar Chez Corinna“ irgendwo in Norddeutschland. Die Gastgeberin darf in ihrer Bar nur zwei Personen empfangen, denn um die lebende mexikanische Jukebox muss ein Sicherheitsradius von sechs Metern eingehalten werden. Am Abend der Wiedereröffnung sind dies eine verkrachte Schauspielerin sowie die schillernde Nachtgestalt Alexa. Mit durch viel Alkohol gelöster Stimmung erfahren wir von Höhenflügen und Abgründen in Wort und Lied. Satirische Seitenhiebe auf bekannte und unbekannte Personen sind dabei nicht ausgeschlossen.

Am Sonnabend, 29. August, geht es ab 18.30 Uhr auf dem Quartiersplatz Neustadt weiter mit Poetry Slam von Slammer Filet. Auf der Bühne werden sich zwei Meisterinnen der Slam Poetry im literarischen Zweikampf wortgewaltig um die Gunst des Publikums duellieren, versprechen die Veranstalter.

Ebenfalls am Sonnabend auf dem Quartiersplatz wird das Bremer Blasorchester „Lauter Blech“ ab 20.30 Uhr einen „Sommerabend mit luftiger Musik“ präsentieren. Jenseits von traditioneller Blasmusik, stilistisch ohne Berührungsängste kreiert die 14-köpfige Band neue, schräge Klänge. Immer versehen mit einer gehörigen Portion Selbstironie und dem Hang zu musikalischen Stolpersteinen. Egal ob Klezmer oder Klassik, Eisler oder Satie, Filmmusik oder Trauermarsch – die Gruppe „agiert bläserisch und percussiv absolut unerschrocken“, schreiben die Musiker über sich selbst.

Als Abschluss präsentiert das Inklusive Jugendtanztheater „Die Anderen“ eine Filmpremiere mit Live-Performance. Der Tanzfilm „Wach auf“ wird am Sonntag, 30. August, ab 19.30 Uhr im LichtLuftBad, Strandweg 105, zu sehen sein. Die Jugendlichen zeigen im Tanz, dass Freiheit und das Leben der weltweit anerkannten Menschenrechte die Stützpfeiler für ein friedvolles und tolerantes Miteinander sind. Mit berührenden Choreografien und Bildern machen die jungen Tänzerinnen und Tänzer im Film „Wach auf“ auf Ungerechtigkeiten im Alltag und in der Gesellschaft aufmerksam.

Weitere Informationen

Ticketvorverkauf beim WESER-KURIER ­Pressehaus, Martinistraße 43, und in den ­regionalen Zeitungshäusern sowie bei ­Nordwest Ticket Telefon 36 36 36. Nähere Infos unter www.sommer-summarum.de.