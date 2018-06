Juni.

Los geht es mit der Vorstellung des Studiengangs „Soziale Arbeit“ am Donnerstag, 8. Juni, um 15.30 auf dem Campus Neu­stadtswall 30. Für den Workshop zur Studienorientierung am Dienstag, 13. Juni, von 10 bis 17 Uhr ist die Anmeldung über die ­Seite www.studienorientierung.hs-bremen.de notwendig.

Um den Studiengang „European Finance and Accounting“ geht es am Mittwoch, 14. Juni, um 15 Uhr. Außer Informationen zu den Inhalten gibt es eine kurze Probelehreinheit unter dem Motto „Warum wirtschaften wir?“ Am gleichen Tag ab 17 Uhr stellt sich auch der duale Studiengang „Management im Handel“ vor.

Auf dem Campus Werderstraße 73 ist am Donnerstag, 15. Juni, von 14 bis 16 Uhr der internationale Studiengang „Ship Management“ (Nautik) dran. Am „Day of the Seafarer“ ist Wissenswertes rund um das Nautikstudium und Berufsperspektiven zu erfahren. Auch ein Hineinschnuppern am Schiffsführungssimulator ist möglich. Fast zeitgleich, von 15.30 bis 17.30 Uhr, wird der internationale Studiengang „Angewandte Physik“ auf dem Campus Neustadtswall vorgestellt. Unter dem Motto „Abenteuer Physik“ öffnet das Physiklabor seine Pforten.

Die Studiengänge Umwelttechnik, Energietechnik, Bauingenieurwesen stehen am Freitag, 16. Juni, von 15.30 bis 17.30 Uhr mit der Diskussion „Alles im grünen Bereich? Frauen in Umwelt- und Energieberufen“ auf dem Plan. Auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich über die Seite www.meetmint.hs-bremen.de.