Erzieher Jens Wolf ermuntert Kinder der Grundschule Oderstraße in der Computer-AG dazu, auch die digitale Welt selbst zu gestalten. (Gerbracht)

Hohentor. An der Grundschule Oderstraße stehen alle Zeichen auf Grün: Es blinkt und summt im Klassenraum. Die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft (AG) Computer haben die Lichtschranke für die Ampel zum Laufen gebracht. Und auch der kleine Ventilator funktioniert einwandfrei. Ein Erfolgserlebnis für die Dritt- und Viertklässler, das Jens Wolf für seine Schützlinge initiiert hat.

Als Erzieher ist Jens Wolf für die Nachmittagsbetreuung an der Ganztagsschule zuständig und denkt sich immer neue Angebote aus. Nach „Spiel dich schlau“ hat er die Lust am Knobeln vom altbekannten Spielbrett nun ins Digitale verlegt. Dass Kinder sich Lerninhalte spielerisch erschließen, sei aus pädagogischer Sicht wichtig, sagt er. Nun also steht Programmieren auf dem Plan. Die Computer-AG ist sein aktuelles Projekt. Und für die benötigte technische Ausstattung hat der 45-Jährige kurzerhand selbst gesorgt.

Alle der zwölf teilnehmenden Grundschüler haben mit dem "Calliope Mini" einen Mikrocomputer zum Tüfteln und Experimentieren ausgehändigt bekommen. Die Idee dazu hatte der Erzieher kurz vor Weihnachten. Ein Zeitschriftenartikel habe ihn darauf gebracht, berichtet Wolf. In den Ferien hat er seinen Plan umgesetzt, und mit Beginn des gerade zu Ende gegangenen Halbjahres ging er mit seinem Angebot für die Neun- bis Zehnjährigen an den Start.

Auf der Crowdfunding-Plattform „Betterplace“ hat Jens Wolf Spenden für seine Projektidee gesammelt. „Dort kann man finanzielle Unterstützung für ein Brunnen-Projekt in Uganda einwerben oder sich auch als Privatmensch, der vielleicht die Tierarztkosten nicht stemmen kann, Hilfe von anderen suchen“, erklärt er das Konzept der gemeinnützigen Plattform. Das Soziale steht im Mittelpunkt. Und das Schulprojekt aus Bremen kam bei den spendenwilligen Internetnutzern gut an.

„Wir haben insgesamt 750 Euro zusammenbekommen“, berichtet Wolf. Der eingenommene Geldbetrag reichte aus, um im Zuge einer Sammelbestellung 25 der kleinen Lerncomputer zu kaufen. Ein Baukasten mit zusätzlichen Teilen für die Ampel und den Ventilator konnte ebenfalls angeschafft werden.

Zwölf Schülerinnen und Schüler wollten mitmachen. Anfang Februar ging es dann los. „Ich habe die Anleitungen zur Verfügung gestellt, dann habe ich sie erst einmal selbst machen lassen“, erklärt Wolf den Einstieg in das neue Gruppenprojekt. Möglich sei dies vor allem deshalb gewesen, weil bereits das Konzept des Mikrocomputers für Grundschüler gemacht sei, sagt Jens Wolf. Vorgefertigte Module ermöglichen es, ohne viel Vorwissen einfache Programme zusammenzustellen. Auf der Internetseite gibt es eine Reihe an Materialien. Eine langatmige Einführung sei nicht vonnöten gewesen.

„Es muss Spaß machen“, findet Wolf. Innerhalb kürzester Zeit funktionierte die erste Anwendung. Solch ein positives Erlebnis ermuntere die Grundschüler, sich gleich wieder an das nächste Projekt zu wagen.

Der Erzieher in der Nachmittagsbetreuung berichtet von einer Schülerin, die an zwei aufeinanderfolgenden AG-Terminen nicht da gewesen sei. „Als sie beim nächsten Mal wiederkam, hatte sie den Anschluss an die Gruppenarbeit verloren und wusste nicht so recht, was sie machen sollte.“ Daraufhin habe er ihr eine Anleitung gegeben, bei der die Sensoren des Mikrocomputers als Thermometer genutzt werden können. „Die Schülerin hat diese Aufgabe innerhalb kürzester Zeit gemeistert und ist anschließend begeistert durch die Schule gelaufen und hat überall die Temperatur gemessen.“

Dass sich der Erfolg so schnell einstellt, bedeutet natürlich auch, dass das Lernpensum geringer ausfällt. „Wirklich programmieren können die Kinder damit nicht“, räumt Wolf ein, „aber sie erleben zum ersten Mal, das es tatsächlich sie selbst sind, die ein Gerät steuern.“

Damit sei die Computer-AG eine Brücke zwischen dem alltäglichen Dasein als Anwender, hin zum Verstehen der tieferen Zusammenhänge. Die Kinder machen laut Wolf auf diese Weise bereits in jungen Jahren die Erfahrung, dass sie nicht nur die analoge, sondern auch die digitale Welt selbst gestalten können und nicht ausschließlich das konsumieren müssen, was es schon gibt.

Genau dafür sieht Jens Wolf in unserer heutigen Zeit einen großen Bedarf. Allein die Tatsche, dass Kinder heute im Alltag ganz selbstverständlich mit digitalen Technologien aufwachsen, mache sie nicht automatisch zu Experten, meint er. „Sie wissen zwar meistens, wie man ein Gerät einschaltet und wie es bedient wird. Aber warum das so ist, das verstehen sie nicht“, räumt der Erzieher mit dem landläufig verbreiteten Begriff der „Digital Natives“ auf. Er findet es wichtig, bereits den Grundschülern dieses Wissen zu vermitteln und sie damit frühzeitig in die Lage zu versetzen, selbst kreativ zu werden.

Seit vier Jahren ist Jens Wolf an der Grundschule Oderstraße in der Nachmittagsbetreuung tätig. Nun wird er die Schule verlassen. Der Grund dafür sei das Konzept der Ganztagsgestaltung. „Ich möchte lieber an einer Schule mit gebundenem Ganztag arbeiten“, erklärt er seinen bevorstehenden Wechsel an eine andere Einrichtung.

Im Gegensatz zum offenen Ganztag, wie er an der Grundschule Oderstraße eingerichtet ist, endet die Nachmittagsbetreuung bei diesem Modell für alle Schüler zur selben Uhrzeit. Das mache es für ihn als Erzieher einfacher, die Betreuung inhaltlich gut zu gestalten, sagt er.

Das Projekt an der Grundschule Oderstraße möchte der 45-Jährige allerdings auch weiterhin betreuen. Schließlich hat die AG selbst ins Leben gerufen. „Ich möchte nicht, dass die Computer wieder im Schrank verschwinden, wenn ich nicht mehr da bin."