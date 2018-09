Helga Meldner (l.), Agnes Keck Zielinski (2.v.r.) und Traute Evers (r.) lassen sich von Heidrun Immendorf ins Kreative Schreiben einführen. (Gerbracht)

Persönliche Geschichten zu Papier zu bringen, das ist das Ziel der neuen Schreibwerkstatt unter dem Motto „Erinnerungsstücke – Kreatives Schreiben für Menschen ab 65“. Das Angebot im Stadtteilhaus der Bremer Heimstiftung an der Robert-Koch-Straße richtet sich speziell an ältere Menschen und ist ein mit öffentlichen Mitteln gefördertes Kulturprojekt. Gestartet ist dieses Projekt nun erstmalig in Kattenturm und auf Initiative der gemeinnützigen Bildungseinrichtung „Quartier“. „Das Interesse unserer Bewohner an Kunst und Kultur ist sehr groß, deswegen freuen wir uns auf diese Aktion“, sagte Hausleiterin Birgit Riekens-Avci. Zur Einführung am Montag waren sechs interessierte Damen und Herren gekommen. Auch einige Senioren aus anderen Einrichtungen in Kattenesch und Obervieland haben sich angemeldet.

Annette Feldenhauer von „Quartier“ erklärte zunächst, wie solch künstlerischen Projekte direkt in den verschiedenen Stadtteilen umgesetzt werden. Ziel sei es, dass im Auftrag der senatorischen Behörden alle Bremer kulturelle Bildung und soziale Teilhabe erfahren können. So gebe es beispielsweise unter Anleitung von freischaffenden Künstlern in nahezu allen Stadtteilen vielfältige Aktivitäten direkt vor Ort in Bereichen wie Kunst, Tanz, Theater und Medien – gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – und eben auch ganz speziell für Senioren, führte Feldenhauer aus. Erst kürzlich wurden zum Beispiel in Arsten innerhalb eines Lyrik-Projekts verschiedene Spruchbänder ausgearbeitet, die jetzt an verschiedenen Häuserfassaden zu sehen sind.

Nach der Einführung zu Beginn der Woche öffnet die Schriftstellerin Heidrun Immendorf im Kattenturmer Stadtteilhaus nun also am Montag, 10. September, ihre Schreibwerkstatt für insgesamt zehn Termine. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit den Teilnehmern „Erinnerungsstücke“ zu schreiben und auszuprobieren. „Die besten Geschichten sind aus gelebten Erinnerungen gemacht, die lange reifen konnten und in unseren Workshops erzählt werden sollen“, erklärte die Autorin, die als Hörfunkjournalistin gearbeitet hat und Krimis schreibt. Zudem ist sie seit 2012 Leiterin der Schreibwerkstatt im Bremer Blaumeier-Atelier.

Die Schriftstellerin sieht sich in erster Linie als Schreibvermittlerin und möchte Menschen motivieren, sich schriftlich auszudrücken. „Jeder hat etwas zu erzählen, kann aus seinen Erinnerungen schöpfen und vielleicht einfach fantasievolle Dinge hinzufügen“, sagte Immendorf. Auch schmerzvolle Erfahrungen dürfe man aus der Erinnerung schildern. "Keiner muss Angst vor einem weißen Blatt haben, jeder kann es mit Text füllen", so Immendorf. Anschließend könnten die Teilnehmer sich das Ergebnis gegenseitig vorlesen und Ergänzungen vornehmen.

Für diesen Ansatz bekam sie breite Zustimmung von den Kursteilnehmern. Die 73-jährige Helga Meldner schreibt schon länger einfach alles nieder, „was in mir drin ist“. Sie empfindet das nach eigenen Angaben als befreiend und berichtete begeistert: „Ich habe so viel erlebt und dazu sogar unzählige Gedichte geschrieben, dann immer wieder probiert, wie sich die Zeilen reimen können.“ Auch Traute Evers macht mit, die Hausbewohnerin hat schon an mehreren Kulturprojekten aktiv teilgenommen. Und Agnes Keck-Zielinski, die vor zwei Jahren aus Hude in das Stadtteilhaus nach Kattenturm kam, freute sich ebenfalls aufs Schreiben. „Vom Arbeiten und Familienleben auf dem Land möchte ich berichten“, sagte die 83-Jährige.

In ihren Workshops verwendet Immendorf unterschiedliche Methoden, um Impulse zu geben. Unter anderem sammelt sie ausgeschnittene Wörter und Sprüche aus Zeitschriften und gibt diese als Anregung oder Themenvorgabe an die Teilnehmer. Wenn da etwa steht „Geigenmusik“, soll jeder aufschreiben, was ihm dazu einfällt.

Manche Zeilen oder Zitate lassen sich auch zu anregenden Collagen zusammenfügen, um daraus eine Geschichte zu bauen. Die Schriftstellerin nennt das „Flashwriting“ und probiert es mit den Seniorinnen am Tisch einmal aus. Spontan entstand eine muntere Story, zu der hin und her überlegt wurde. Die angehenden Schriftstellerinnen können es nun kaum erwarten, dass es Montag richtig losgeht. Warum sich bislang nur wenige Männer von dem Projekt angesprochen fühlten, weiß Immendorf nicht. „Das ist komisch, denn sie haben doch eigentlich immer interessante Geschichten parat“, meinte die Schriftstellerin und forderte auch die Herren zum Mitmachen auf. So wie Adalbert Recknagel, der sich die Einführung angehört hat und das Schreiben auf jeden Fall ausprobieren will.

Wenn die Schreibwerkstatt im November endet, ist aber noch nicht Schluss: In einem zweiten Teil sollen die Ergebnisse daraufhin mit einem professionellen Sprecher sprachlich umgesetzt, aufgenommen und zur Adventszeit von den Senioren im Haus der Bremer Heimstiftung oder im Bistro „Rotheo“ öffentlich vorgetragen werden.

Weitere Informationen

„Erinnerungsstücke“ – Kreative Schreibwerkstatt für Menschen ab 65, montags von 10 bis 12.30 Uhr im Stadtteilhaus Kattenturm der Bremer Heimstiftung, Rober-Koch-Straße 20. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung unter Telefon 222 36 20.