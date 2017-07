Auf die Kreuzung Lahnstraße/Bachstraße wurden leuchtend blaue Haltestreifen gemalt – diesmal mit wasserlöslicher Farbe. (Walter Gerbracht)

Neustadt. Für reichlich Irritation hat jetzt eine Aktion von Anwohnern der Lahnstraße im Flüsseviertel gesorgt: Zwei große blaue Haltestreifen haben die Aktivisten am Donnerstag quer über die Fahrbahn der Kreuzung mit der Bachstraße gesprüht. „Wir wollen damit ein bisschen Dampf in die politische Arena bringen, weil die gefährlichen Situationen, die wir hier täglich x-fach beobachten, endlich verhindert werden müssen“, erklärt Wolfgang Köhler-Naumann den Effekt, den sich die Initiative „Verkehrswende Neustadt“ davon erhofft. Auto- und Radfahrer sollen die Streifen zu mehr Rücksichtnahme anregen.

Zuletzt hatten er und sein Mitstreiter Wolfgang Wiedenmann aus ähnlichen Gründen vor einem Jahr – wie berichtet – die gesamte Kreuzung von einer Fachfirma für etwa 2000 Euro blau anmalen lassen – und mussten für ihren Vorstoß teuer bezahlen. Über 8000 Euro stellte ihnen das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) in Rechnung, das die Farbe umgehend wieder entfernen ließ.

Die gesamte Kreuzungssituation gilt als unübersichtlich und gefährlich. Zahlreiche Auto- und Radfahrer missachten regelmäßig auf der Lahnstraße die Rechts-vor-links-Regel. (Walter Gerbracht)

Die Gefahren auf der Straße seien jedoch geblieben, kritisieren die Aktivisten: Zahlreiche Auto- und Radfahrer missachten regelmäßig auf der Lahnstraße die Rechts-vor-links-Regel, das ist auch der Polizei bekannt. „Die brettern einfach durch, und neben unzähligen Beinaheunfällen liegt ab und zu auch ein Radfahrer am Boden“, berichtet Anwohner Wiedenmann.

Diese Beobachtung wiederum spiegelt sich in der polizeilichen Unfallstatistik nicht wider, heißt es aus dem Polizeirevier Neustadt. Nur drei Vorfälle mit glimpflichem Ausgang wurden im zurückliegenden Jahr den Beamten zu Protokoll gegeben. „Das ist absolut unauffällig. Dennoch stellen wir insgesamt fest, dass in der Lahnstraße viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen, wie sie sich korrekt verhalten sollen“, erklärt Revierleiter Volkmar Sattler. Aus seiner Sicht sollte wenigstens der extra markierte Fahrradstreifen auf der Fahrbahn wieder entfernt werden. „Der führt zu unnötiger Verwirrung“, so Sattler.

Auf die Kreuzung Lahnstraße/Bachstraße wurden leuchtend blaue Stoppstreifen gemalt - diesmal mit wasserlöslicher Farbe. (Walter Gerbracht)

Aktion zeigt unmittelbaren Effekt

Auch die vielen Geisterfahrer, die bewusst oder unabsichtlich gegen die Einbahnstraße fahren, sowie die zugeparkten Kreuzungsbereiche seien an der Lahnstraße ein hoher Risikofaktor, meinen die Aktivisten. Speziell für Fußgänger, Radfahrer und auch Rollstuhlfahrer sei es gefährlich.

Mit den blauen Streifen wollen die Aktivisten die Aufmerksamkeit auf die Probleme lenken und gedankenlose Auto- und Radfahrer an ihre Pflichten erinnern. Offenbar mit Erfolg: Unmittelbar nach der Sprühaktion fahren etliche Verkehrsteilnehmer deutlich langsamer an die Kreuzung heran als an dieser Stelle üblich.

Doch schon beim nächsten Regenguss könnte dieser Effekt wieder vorbei sein. „Weil wir gemeinsam für eine Problemlösung an dieser Stelle eintreten, aber nicht provozieren wollen, haben wir diesmal nur wasserlösliche Sprühkreide verwendet“, so Wiedenmann. Seitens der Behörden und des Beirates habe sich seit einem Jahr nichts getan, bemängelt Köhler-Naumann. „Wir dagegen haben uns mit zahlreichen Verkehrsinitiativen links der Weser zusammengeschlossen und vertreten nun eine größere Gruppe als nur Einzelinteressen aus der Biebricher- und der Lahnstraße“, so der Anwohner der Biebricher Straße. Und tatsächlich unterstützen auch einige Mitglieder der Initiativen Kornstraße, Kirchweg, Friedrich-Wilhelm-Straße, Woltmershausen und Buntentorsteinweg die Aktion mit Sprühdosen oder als Aufpasser, damit der Verkehr trotz der bevölkerten Kreuzung weiter fließen kann. Untätigkeit will sich indes das Neustädter Stadtteilparlament nicht vorwerfen lassen. „Der Beirat wartet dringend auf die konkrete Projektplanung zum Fahrradmodellquartier, von dem wir uns auch Lösungen für die Lahnstraße erhoffen“, sagt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Welche Veränderungen sich für die Lahnstraße im Zuge des Bundesprojekts wiederfinden werden, kann das ASV auf Nachfrage allerdings noch nicht benennen.

Unklar ist auch, inwiefern das Bündel an Lösungsvorschlägen, das der Beirat vor einiger Zeit an das ASV zur Prüfung gegeben hat, in diese Planung mit einfließen könnte. „Der Beirat ist an den Planungen zu beteiligen und kann eigene Wünsche einbringen“, zeigt sich Czichon zuversichtlich.

Auch die Aktivisten hoffen, dass im Rahmen des künftigen „Fahrradmodellquartiers“ Bewegung in die verfahrene Situation vor ihrer Haustüre kommt. „Unsere Ideen zu einer Umgestaltung der Straße sind in den Antrag an den Bund mit eingeflossen, wir wünschen uns daher, dass nun auch Teile davon umgesetzt werden und wir nicht alles für die Mülltonne geplant haben“, so Wiedenmann.

Eine Hochpflasterung gegen die Geisterfahrer, schräges Parken und eine Umgestaltung der Kreuzungen, damit sie nicht mehr zugeparkt werden können – dies sind nur drei der zahlreichen Punkte, die sich Architekt Wiedenmann und weitere Anwohner bereits vor drei Jahren ausgedacht haben, um den Verkehr auf der Lahnstraße in geregeltere Bahnen zu lenken. Das Parken an Kreuzungen könnte künftig ohnehin sehr unangenehm werden, teilt zudem der Neustädter Revierleiter Volkmar Sattler mit: „Das Eckparken ist extrem, da sind die Verkehrsüberwacher derzeit aber rigoros unterwegs und lassen wo nötig auch abschleppen.“