In der LAB (Lange Aktiv bleiben), Hoppenbank 2-3, wird Ernie am Mittwoch, 7. März, um 15 Uhr der Star sein. „Kennen Sie Kater Ernie?“ ist das Motto des Nachmittags, bei dem die ungewöhnliche Geschichte dieses Tieres erzählt wird. Vorab gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldungen werden erbeten. Kontakt zu dem von Maren Wilkens geleiteten „Begegnungszentrum plus“ ist möglich unter der Telefonnummer 32 60 49 oder per E-Mail an info@lab-bremen.de.