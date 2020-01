Das Wichtigste kommt zuerst: „Neuer Tunnel“ hat der Woltmershauser Beirat als ersten konkreten Punkt in seine Stellungnahme zum Masterplan für das Tabakquartier geschrieben, und dahinter ist zu lesen: „Wir fordern seine sofortige Planung und Realisierung als ­Prämisse für jegliche weitere Baugenehmigungen und -maßnahmen in unserem Stadtteil.“

So steht es in dem fünfseitigen Papier, in dem die Stadtteilpolitiker geschlossen ihre zentralen Wünsche an die weitere Planung für das 55 Hektar große neue Wohn- und Arbeitsquartier hinter den Eisenbahngleisen der Linie Bremen-Oldenburg formuliert haben. Den im Masterplan vorgeschlagenen zweiten Tunnel unter dem Bahndamm für den Radverkehr und öffentliche Busse erst zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren, hält der Beirat für „nicht ausreichend“.

Denn aus Sicht der Beiratsmitglieder reichen die vorhandenen Buslinien 24 und 63 nicht aus, selbst wenn sie – wie noch im September von den Planern vorgeschlagen – über einen zusätzlichen Ringverkehr erweitert werden würden. Beide Linien seien bereits heute zu den Stoßzeiten überlastet. „Wir sehen keine andere Lösung, als die zeitnahe Errichtung des neuen Tunnels für den ÖPNV und Radverkehr und die Einrichtung einer neuen Linie durch diese Verbindung in die Neustadt“, gibt der Beirat zu Protokoll. Denkbar sei auch der Einsatz von Wassertaxis, „um eine Erschließung des Masterplan-Gebietes über den Wasserweg zu gewährleisten“.

Es ist ein wohlwollendes Schreiben, in dem überwiegend Forderungen zu finden sind, die die Ideen der Stadtplaner aufgreifen oder ergänzen. „Es gab ein sehr gutes Beteiligungsverfahren für die Bevölkerung des Stadtteils, die betroffenen Betriebe, die Anwohner des Schriefersweges und mit dem Beirat“, loben die Stadtteilpolitiker die Zusammenarbeit mit den Planern. „Der Beirat hat sich stark an der Planung beteiligt und eigene Akzente gesetzt“, bescheinigt im Gegenzug Wolfgang Kumpfer aus der Baubehörde der Stadtteilpolitik. Die Stellungnahme zeige deutlich, „dass der Beirat den Geist des Masterplans mit seinen Chancen für den gesamten Stadtteil verstanden hat und mitträgt, das ist sehr erfreulich“.

Ebenfalls wichtig für einen guten Verkehrsfluss finden die Lokalpolitiker aller Parteien, dass noch vor dem Baubeginn auf dem Gelände des Tabakquartiers die Durchfahrt der bisherigen Sackgasse „Am Gaswerksgraben“ hin zur Senator-Apelt-Straße möglich wird. Um den Pusdorfer Tunnel deutlich zu entlasten, sei es außerdem notwendig, perspektivisch die Straße sogar bis zur Woltmershauser Straße hin zu verlängern, um so eine neue Querverbindung durch den Stadtteil zu schaffen. Letzteres wäre allerdings frühestens möglich, wenn die auf dem dazu benötigten Grundstück derzeit angesiedelten Entsorgungsunternehmen ihre Tätigkeit aufgeben oder verlagern würden.

Um die Anbindung an die Stadt über die bereits vorhandenen Zufahrten zu verbessern, fordert der Beirat die Erhöhung und Verbreiterung des bestehenden Tunnels unter dem Bahndamm. Außerdem verlangen die Stadtteilpolitiker, dass die Verkehrsregeln am Neustädter Knoten geändert werden, wo die A 281, Bundesstraßen und Stadtstraßen sich kreuzen. An dieser im Volksmund genannten „Picasso-Kreuzung“ solle in Zukunft „sowohl Zu- als auch Abfahrt auf die B 6/B 75 aus dem Stadtteil beziehungsweise umgekehrt auch über diese Achse gewährleistet sein“, schreibt der Beirat in seiner Stellungnahme. Das Verkehrskonzept für das Tabakquartier müsse in jedem Fall an die Bedürfnisse des gesamten Stadtteils angepasst sein mit dem Ziel, auch den intensiven Lkw-Verkehr in Woltmershausen zu reduzieren.

Weiterhin fordert der Beirat daher den Ringschluss der A 281 mit gleichzeitiger Erschließung des Unterwesergebietes und Delmenhorsts durch die umstrittene B 212neu. Außerdem erinnert der Beirat an einen lang gehegten Wunsch nach einem Radweg entlang der Weser, der an die Neustädter Sortillienstraße anschließen soll.

Im Hinblick auf künftige Gebäude hält das Stadtteilparlament die geplanten Höhen von vier bis sechs Geschossen für richtig. Selbst vereinzelte Hochpunkte, also Häuser mit bis zu zehn Etagen, „können wir uns vorstellen, solange ihre Anzahl auf wenige, etwa zwei bis drei Gebäude, beschränkt ist“, kommentiert der Beirat die entsprechenden Ideen im Masterplan.

Die Erwartungen im Beirat sind hoch, dass die künftigen Bewohner in einem Quartier leben werden, in dem Umwelt- und Klimaschutz ernst genommen werden. Viel Grün durch den geplanten Gleispark und weitere Freiflächen sowie auf den Dächern der Häuser gehört für ihn ebenso dazu wie Neubauten, die dem Passivhaus-Standard entsprechen.

Außerdem legt der Beirat große Hoffnungen in neue öffentliche Einrichtungen im Tabakquartier, die auf den gesamten Stadtteil ausstrahlen. Dazu gehören neben der geplanten Grundschule, Kita und Berufsschule auch die Forderung nach dem Erhalt des Schwimmbades der ehemaligen Zigarettenfabrik Martin Brinkmann sowie kultureller Angebote in der Tonnenhalle auf dem derzeitigen SWB-­Gelände.

Die Stadtplaner in der Baubehörde haben auf das Papier bereits gewartet. Schließlich gehört es zu den Unterlagen, die die Baudeputierten der Bremischen Bürgerschaft zu lesen bekommen vor ihrer Entscheidung, ob sie die Umwandlung des heutigen Industriegebietes in ein urbanes Zukunftsquartier in Woltmershausen im Sinne des Masterplans weiterverfolgen wollen. Im Februar oder März wird die Baudeputation über den Masterplan beraten.