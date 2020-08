1985: Helene Knorr (SPD), erste weibliche Vizepräsidentin der Bürgerschaft, beim Amtseid von Klaus Wedemeier (SPD). (Jochen Stoss)

Wer die 226 Straßen in Huchting abfährt, sucht auf den Schildern bislang vergebens nach einem Frauennamen. Das soll sich in diesem Jahr nun ändern: Nach der 2010 verstorbenen Bremer Politikerin Helene Knorr wird die neue Straße für das Neubaugebiet am Willakedamm in Kirchhuchting benannt. Das hat kürzlich der Huchtinger Beirat entschieden. Zuvor hatte er die Bevölkerung aufgerufen, Vorschläge für die Benennung der neu zu bauenden Straße auf dem ehemaligen Schulgrundstück einzureichen. An dem Wettbewerb hatten sich Menschen in Huchting und darüber hinaus mit fast 90 Namensvorschlägen beteiligt.

Als Bedingungen hatte der Beirat genannt, dass bei Personen ein weiblicher Name erwünscht sei. Außerdem würden Bezeichnungen mit Ortsbezug oder plattdeutsche Straßennamen ebenfalls besonders begrüßt. Die gibt es im Stadtteil besonders viele. Auch Blumennamen sind in Huchting häufig vertreten. Es ist also keineswegs so, dass bereits besonders viele Männernamen an den örtlichen Straßenschildern prangen würden. Lediglich Heinrich Plett, Carl Hurtzig und Werner Lampe haben das bislang geschafft.

Mehr zum Thema 5000 Straßen analysiert Bremens Straßen: Männer, Blumen und ein paar Nazis Über 5000 Straßen gibt es in Bremen – wir haben ihre Namen ausgewertet und sind auf Muster und ... mehr »

„Der Beirat Huchting ist begeistert gewesen von dieser enormen Resonanz auf unseren Aufruf“, sagt Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. Bei der Sichtung der vielen interessanten und würdigen Vorschläge sei schnell klar geworden: „Der Beirat hat die Qual der Wahl.“

Drei Vorschläge mit Namen von weiblichen Persönlichkeiten kamen in die Endrunde – alles Frauen, die sich in Huchting beruflich und politisch engagiert hatten: Zum einen gab es den Vorschlag „Martha-Schneidewind-Ring“. Denn Schneidewind war 33 Jahre lang als Gemeindeschwester und im Sozialbereich in Huchting tätig.

Mehrheitliche Entscheidung

Als zweiter Wettbewerbsbeitrag in die Endrunde kam der Straßenname „Käthe-Kwisinski-Ring“. Kwisinski war als Lehrerin 44 Jahre in Grolland tätig. Sie brachte Schülerinnen und Schülern Sprache, Lieder, Gedichte und Plattdeutsch bei.

Schließlich hat sich der Beirat mehrheitlich für den Straßennamen „Helene-Knorr-Straße“ entschieden. Die 1948 aus dem sowjetisch besetzten Sachsen geflohene Wahlbremerin arbeitete bei der Zigarettenfabrik Martin Brinkmann AG, war dort Betriebsrätin und engagierte sich viele Jahre ehrenamtlich in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Sie trat bereits 1945 in die SPD ein und blieb dort Mitglied bis zum Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED. Danach brachte sie sich bei Aktivitäten des Ostbüros der SPD ein. Ein riskantes Unterfangen, weil alle Ostbüros von West-Parteien von der DDR-Führungsriege als Spitzelorganisation eingestuft und deren Aktivisten verfolgt wurden.

Mehr zum Thema Schon 2008 mehr Initiative gefordert Nur wenige Bremer Straßen nach Frauen benannt Schon 2008 hat der Senat die Beiräte gebeten, Frauen verstärkt bei Namensgebungen von Straßen zu ... mehr »

Knorr war dann in Huchting Beiratsmitglied und Ortsvorsitzende der SPD in Kirchhuchting und engagierte sich besonders für die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Sie gehörte der Bürgerschaft 16 Jahre lang zwischen 1971 und 1987 an und wurde 1983 zur Vizepräsidentin der Bürgerschaft gewählt. Sie war die erste Frau in diesem Amt.

Schlesselmann freut sich über das Ergebnis des Auswahlverfahrens und sagt:„Wir danken sehr für das Engagement der Menschen, die mit ihren Vorschlägen mitgemacht haben.“