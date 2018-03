März, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Seefrauenschicksale“. In ihrem Bühnenprogramm beleuchten die Mattenheimer einmal die andere Seite der Seefahrtsromantik und folgen den Frauen in ihren Tag, nachdem der Matrose an Bord gegangen ist. So hofft die eine, als Talent von einem Agenten entdeckt zu werden, eine andere ist mehr an der Unterwasserwelt interessiert, der dritten Glück liegt in der Mayonnaise des eigenen Hafengrills. Matti (Imke) Burma und Heimer (Walter) Pohl präsentieren einen Lieder- und Nonsensabend voller Komik, Albernheit und Musik. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Karton oder online unter www.eventbrite.de.

William Wormser kommt am Freitag, 9. März, um 20 Uhr in das gemütliche Café. Er präsentiert sein Album „Jede Idee“ mit schrägen Songs wie „Hippiezombies“ oder „Hirnfickboogie“ und Liedern voller nachdenklicher Traurigkeit. Dem Musiker werden „dylaneske Texte“ nachgesagt, mit einer dreisten, manchmal wehmütigen Haltung, auf jeden Fall aber „völligst verliebt“. Karten im Vorverkauf kosten zehn zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse 13 Euro.

Drei auf einen Streich

„Jason Bartsch“, „Lampe“ und „Jakob Mayer“ teilen sich die Bühne am Mittwoch, 21. März, 20 Uhr. Bartsch tourt mit seinem Programm durch Deutschland. Der Moderator, Musiker und Slam-Poet brachte im Herbst 2017 sein Debütalbum „4478 Bochum“ auf den Markt. Die Musikgruppe „Lampe“ stand bisher als Vorband unter anderem für „Die Sterne“, Albrecht Schrader und Kapelle Petra auf der Bühne, aber auch auf Festivals haben sie ihre Musik verbreitet.

Jakob Mayers Songs schließlich „oszillieren zwischen wohltuender Entspannung und waschechtem Wahnsinn, zwischen Sanddornduschen und fetzigen Mitsing-Parts, immer auf den Spuren seiner großen Vorbilder: Gandhi und The Big Lebowski“. Er begleitet sich auf dem Klavier, und erzeugt an der Loopstation mit E-Gitarre, Kinder-Keyboard und Beat-Box seinen eigenen Sound. Karten für das Dreierkonzert kosten an der Abendkasse 13 Euro. Online sind sie unter www.eventbrite.de erhältlich.

Eine Mischung aus Indie-Folk mit orientalischen Rhythmen und türkischem Gesang bieten „Kent Coda“ am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr. Zwei Türken und ein Österreicher, aktueller: Drei Kölner Musiker präsentieren mit Akustikgitarre, Baritonstimme, Bass, Darbuka, Bassdrum und Hintergrundgesang Lieder, die überall funktionieren. Karten an der Abendkasse kosten elf Euro, im Internet gibt es sie über www.eventbrite.de.

Isländischen Synthie-Pop mit echter Sinnlichkeit machen „Vök“ am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr im Tower Musikclub, Am Herdentor. Sie präsentieren ihr Debüt-Album „Figure“. „Figure“ bedeutet unter anderem Transformation und Bewegung in verschiedenen Kontexten. Die vier Bandmitglieder spielen „voller verzerrter Pulse“, in „flüsternden Melodien“, mit „hallenden Gitarren und verträumten Hooks“. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro, im Vorverkauf über www.ticketmaster.de 19 Euro zuzüglich Gebühren.