Eine kleine Künstlerin auf Entdeckungsreise durch die Welt der Farben. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. Weil die Kinder im Frühjahr mit großer Begeisterung die Fenster und

Spiegel geputzt hatten, sind in den vergangenen Wochen schon zahlreiche kleine Kunstwerke unter dem Titel "Sauberei" in der Kindertagesstätte "Entdeckerinsel" im ehemaligen Beluga-Gebäude auf dem Teerhof entstanden. „Aus den Begriffen Zauberei, Sauerei und sauber haben wir dann den Namen für unser Hausprojekt gefunden“, erzählt Kita-Leiterin Constanze Reich.

Die Kita organisiert seit einigen Jahren schon eigene künstlerische Hausprojekte. Die Erzieherinnen greifen dabei jeweils solche Themen auf, mit denen sich die rund 20 Kleinkinder in der Einrichtung gerade besonders gerne beschäftigen. Im vergangenen Sommer ging es ums Singen, Tanzen und Musizieren. Diesmal werden farbenfrohe Bilder gemalt.

So wird mit reichlich Fingerfarbe und einem Schwamm auf weißem Papier experimentiert, oder man mixt zunächst herrliche Farbtöne mit einer Salatschleuder. Die Mädchen und Jungen im Alter von ein bis drei Jahren haben viel Spaß daran und entdecken schnell ihre eigene Kreativität. Gemeinsam stimmen sie das Lied an: „Wer will fleißige Kinder sehen, die mit einem Schwamm umgehen...“, setzen sich mit ihren Malerhemden auf die vollgeklecksten Decken auf den Fußboden und arbeiten nach Herzenslust weiter.

„So können mit einfachen Haushaltsgeräte tolle Strukturen entstehen“, erklärt Alina Frenzel und hilft den Mini-Künstlern zum Beispiel beim Auftragen großzügiger Fantasiemuster mit Kerzenwachs auf Papierbogen. Wenn anschließend Farbe darüber gepinselt wird, ergibt das wunderbare, überraschende Effekte. Eigentlich möchten die Mädchen und Jungen gar nicht mehr aufhören, ihre bunten Regenbogen und Figuren zu malen.

In einer anderen Gruppe der Kita sind neulich aus einfachen Kaffee-Filtertüten leuchtende Schmetterlinge gestaltet worden. Und gleich nach Pfingsten wollen einige Mädchen und Jungen noch Motive auf Plexiglas-Scheiben malen und diese auf Seidenpapier abdrucken.

Dann sollen schließlich alle Werke für eine eigene Ausstellung fertig sein, denn für Sonnabend, 26. Mai, um 15 Uhr ist die Vernissage in der Galerie „Kunstmix“ im Schnoor geplant. Alle Familien, Eltern, Geschwister und Freunde sind eingeladen, die Kunstaktion der „Entdeckerinsel“ zu bestaunen. Jedes Bild wird eingerahmt und mit einem Namensschild des Kindes gekennzeichnet. Diese besondere Kooperation mit der Produzentengalerie in der Kolpingstraße wird durch den Mitbetreiber und Fotokünstler Dirk Lohmann ermöglicht, dessen eigene Kinder auch in der „Entdeckerinsel“ betreut worden sind.

Weitere Informationen

Die Ausstellung wird vom 26. Mai bis zum 1. Juni in der Produzentengalerie Kunstmix, Kolpingstraße 18, gezeigt. Auskünfte zu Öffnungszeiten unter Telefon 68 53 44 06, zum Projekt unter www.die-entdeckerinsel.de.