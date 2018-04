Den Kindern an der Kübelspritze macht das Schmuddelwetter nichts aus. Auch eine Fettexplosion wurde demonstriert. (Walter Gerbracht)

Strom. Retten, löschen, bergen – was hinter diesen Aufgaben steckt, demonstrierten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Strom beim Tag der offenen Tür. Geborgen wurde aber erst einmal der Müll, der im Dorf herumlag. Zwölf Müllsäcke voller Unrat sammelte die Feuerwehr mit anderen Vereinen und einzelnen Helfern bei der Aktion „Bremen räumt auf“. Neben der Hauptstraße wurden auch die Feldwege abgesucht.

Der spektakulärste Fund war eine Matratze, die aus einem Bach gezogen werden musste. Kein Problem für die Jungs von der Feuerwehr Strom. Normalerweise stehen sie vor schwierigeren Aufgaben. So waren sie zum Beispiel auch beim Brand von Harms am Wall im Einsatz, ebenso beim Feuer auf der Mülldeponie. Die Freiwilligen helfen außerdem, wenn verletze Personen oder Tiere befreit werden müssen, überflutete Keller ausgepumpt oder Sturmschäden beseitigt werden müssen.

Papierkorb-Brand simuliert

Einen Einblick in die vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Mitglieder in ihrer Freizeit stellen, demonstrierten sie beim Tag der offenen Tür an der Feuerwehrwache in der Stromer Landstraße 20. Unter anderem wurde ein Papierkorbbrand simuliert. Und denn sollten die Besucher mit einem Feuerlöscher und ausgerüstet mit einer brandfesten Jacke bekämpfen. „Die meisten haben das Feuer gelöscht“, berichtet Frerk Struthoff, der bei der Stromer Feuerwehr für die Pressearbeit zuständig ist. Außerdem wurde die Explosion einer erhitzten Haarspraydose nachgestellt. „Die unter Druck stehenden Flaschen sollten nicht im Auto aufbewahrt werden“, empfiehlt Struthoff angesichts des nahenden Sommers in diesem Zusammenhang. Die Simulation eines Brandes von 500 Gramm Fritteusenfett veranschaulichte, wie gefährlich es sein kann, wenn man ein Feuer selbst löschen will, aber keine Fachkenntnisse hat.

So reichte bei der Vorführung die Wassermenge eines Schnapsglases aus, um eine drei bis vier Meter hohe Stichflamme aus dem brennenden Fett hervorzurufen. Die Brandschützer zeigten darüber hinaus den Einsatz einer hydraulischen Schere sowie eines Spreizers beim Öffnen von Fahrzeugtüren, die die Wehr von einem Schrottplatz bekommen hatte.

Besonders bei den Kindern beliebt waren die beiden Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, denn dort konnten sie sich hinters Lenkrad setzen und bekamen verschiedenen Knöpfe erklärt. Ein spritziges Vergnügen war für viele auch die Aufgabe, mit einem Wasserstrahl Tennisbälle zu treffen oder einen Ball an einer schrägen Wand entlang zu balancieren und in einem Loch zu versenken.

Auch die Polizei war beim Tag der offenen Tür vertreten. Die Beamten boten eine Fahrradregistrierung an. Wegen des Regenwetters waren allerdings viele Besucher mit dem Auto gekommen. Die meisten kamen aus Strom, schließlich gehört die Feuerwehr mit ihren 25 Mitgliedern neben der Schule und dem Sportverein fest zum Dorfleben.

Die Ehrenamtlichen haben für ihre Einsätze eine Grundausbildung absolviert und nehmen regelmäßig an Übungen und Lehrgängen teil. In der Altersriege kommen die die über 60-Jährigen zusammen, die nicht mehr aktiv an den Einsätzen teilnehmen. Doch wie in fast allen Vereinen müssen sich die Brandhüter um neue Mitglieder kümmern.

„Wir wollten mit dem Tag der offenen Tür auf uns aufmerksam machen“, erklärt Struthoff und verweist für weitere Informationen auf die Internetseite unter www.ff-bremen-strom.de.