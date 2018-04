Der Essener Künstler Peter Reichenbach (3. v. links) gab sein Wissen über uralte Färbemethoden in der Neustädter "Klimawerkstatt" weiter. (Walter Gerbracht)

Farben, Lacke, Tinten und Tuschen aus Naturmaterialien selber machen, Malen und Färben ohne Chemie: diese Aussicht hat jetzt eine Reihe von Interessierten in die "Klimawerkstatt" geführt. Peter Reichenbach ist einer Vorreiter der Naturfarbenbewegung, die immer mehr Anhänger gewinnt. Er ist Künstler, wohnt in Essen und ist auf Einladung der "Klimawerkstatt", des SOS-Kinderdorfes und der Grundschule Oderstraße nach Bremen gekommen, um zu zeigen, wie man aus Naturmaterialien Farben herstellen kann.

Reichenbach hatte 1996 begonnen, sich für Naturfarben zu interessieren. Seine Frage war damals: Wie komme ich an Biofarben ohne wahnsinnig viel Geld dafür zu bezahlen? Dann hat sich das Naturfarbenthema für ihn langsam, mit Schulklassen zusammen, entwickelt und ist mittlerweile ein Unesco-zertifiziertes Projekt. Er sagt: „Wir arbeiten nun weltweit, also von Aserbaidschan bis Nicaragua, Brasilien, Australien, überall haben wir Färbergärten – und jetzt auch in Bremen.“ Je nach Region werden in den Färbergärten unterschiedliche Pflanzen angebaut, denn nicht alle Pflanzen gedeihen überall gleich gut. Dabei kommt es auch darauf an, was bemalt werden soll. Von Kosmetik über Körperbemalung bis zu Wandbemalung und Autolackierung ist alles möglich.

Reichenbach erzählt: „In der Antike und in der Renaissance ging es ja auch, wir haben es nur vergessen. Und jetzt arbeiten wir mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit Müttern aus der Türkei, aus Marokko und aus Syrien zum Beispiel. Da gibt es einen Riesenfundus an Wissen, wo auch die Omas einen gewichtigen Beitrag leisten, denn die wissen oft noch, wie es geht.“

Rotkohl wird zerquetscht

In der "Klimawerkstatt" versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem großen Tisch, auf dem verschiedene Gemüse und Werkzeuge stehen. Sie lauschen gebannt den Worten des Meisters und notieren, was sie gerade gehört haben. Peter Reichenbach bearbeitet gerade Rotkohl oder wie man im Süden sagt „Blaukraut“ mit einem Mörser. Das Zwischenergebnis ist ein blauer Saft. Er fügt Alaun und Natron hinzu und erhält eine blaue Creme. Eine Teilnehmerin fragt: „Was passiert, wenn man Zitronensaft dazugibt?“ Schon tröpfelt Reichenbach ein wenig Zitrone in die Creme. Sie ändert ihre Farbe ein wenig. Er erklärt weiter, wenn man die Creme nun trocknen lasse – das dauere nur ein paar Stunden – könne man das Material fein mahlen und erhalte ein natürliches Farbpigment, das lange haltbar sei.

Die Idee, Peter Reichenbach nach Bremen zu holen, stammte von Anke Deiterding, die vor drei Monaten aus Rheinland-Pfalz nach Bremen gekommen ist. Dort hat sie bereits Erfahrungen mit Färbergärten gemacht und sich gedacht: „Ich muss Peter Reichenbach nach Bremen einladen, um Bremen bunter zu machen.“ Sie ist Angestellte des SOS-Kinderdorfes und pädagogische Mitarbeiterin der Schule Oderstraße. Sie fragte dann bei der "Klimawerkstatt" an und stieß dort auf offene Ohren. Schule und Kinderdorf wurden ins Boot geholt, um die Finanzierung des Workshops zu stemmen. „Einen Färbergarten kann man auch auf einem Balkon oder im Klassenraum anlegen – kein Problem", sagt Deiterding. "Oder man holt sich aus einem Gemüseladen altes Gemüse, das nicht mehr verkauft werden kann und macht daraus Farbe.“

Uta Bohl von der "Klimawerkstatt" hat die Anregung von Anke Deiterding gerne aufgenommen. Die "Klimawerkstatt" hatte schon eigene Erfahrungen mit einem Färbergarten gemacht und stellte ihren Raum für den Workshop zur Verfügung. „Ich finde es gut, zu lernen, wie man Farben selbst und vor allen Dingen ohne Chemie selbst herstellen kann“, so Ute Bohl. Eine der Teilnehmerinnen ist die Kunsttherapeutin Laura Egge. Sie sagt: „Ich finde das eine total spannende Methode, auch mit Kinder zu arbeiten.“ Insa Winkler ist gekommen, weil sie selber eine Färberpflanzenwerkstatt eröffnen möchte, um Kunst zu machen.

Reichenbach verblüfft mit weiteren Ergebnissen: Er macht schwarze Tinte aus einem Granatapfel und einem alten, rostigen Messer. Man könne auch Brombeeren nehmen, ein paar rostige Nägel und Bananenschalen. „Rostiges Eisen ist wichtig“, sagt Reichenbach. "In Afghanistan haben wir zum Beispiel Granatapfelschalen genommen und Schrapnelle, die wir aus einem zerschossenen T42-Panzer geklaubt haben.“ Eine ganz neue Form der Rüstungskonversion.