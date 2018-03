Seit Jahren Zankapfel im Süden: Die Verlängerung der Linie 1. (Christina Kuhaupt)

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 über das Roland-Center hinaus bis zur Brüsseler Straße ist gegenwärtig eigentlich kein Thema. Der Grund: Die Pläne für die parallel geplante Linie 8, die bis nach Stuhr führen soll, liegen derzeit wegen eines Formfehlers im Genehmigungsverfahren auf Eis. Und im Bremer Haushalt sind keine Geldmittel für den Bau der Schienen eingeplant. Dennoch haben Gegner einer Verlängerung der Linie 1 ein „alternatives Gutachten“ zum Bedarf der Linie in Auftrag gegeben. Die von der „Huchtinger Initiative“ angeforderte Untersuchung wurde jetzt dem Beirat Huchting vorgestellt.

Intransparente Prognose

Professor Jürgen Deiters aus Osnabrück hatte sich im Auftrag der Initiative unter anderem die offiziellen Fahrgastzahlen, Prognosen und Berechnungsverfahren der „Standardisierten Bewertung“ näher angesehen. Sie bilden die Grundlage der bisherigen Planungen. Nach seiner Expertise müssten „2900 Personenfahrten je Werktag vom Pkw auf die Straßenbahn verlagert werden, um für das Vorhaben ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1,0 zu erreichen“. Das ist aus Sicht Deiters „unrealistisch“. Ein Wert von eins oder mehr aber ist notwendig für eine Förderung des Projektes durch den Bund. Die meisten Beiratsmitglieder stimmten Deiters zu. Der Wirtschaftsgeograph war bereits bei zahlreichen anderen Verkehrsprojekten wie der Verlängerung der Linie 4 nach Lilienthal als Spezialist aufgetreten. Deiters sieht zudem die Gefahr, dass sich die Situation für die Bewohner verschlechtert. Denn durch die Verlängerung der Straßenbahn werde der bisherigen Bus-Ringverkehr durch Huchting aufgehoben. Die neue Buslinie würde nach den derzeitigen Planungen nur noch bis zum Friedhof Huchting fahren. Das Gebiet am Sodenmatt könnte daher vom Busverkehr abgeschnitten werden.

Deiters Hauptkritikpunkt ist allerdings die Intransparenz des Verfahrens. „Die offizielle Verkehrsprognose vollzieht sich in einer Black Box und lässt sich nicht nachprüfen“, sagte er. Nach seinen Untersuchungen sei „der Nutzen der Verlängerung zu gering, um die hohen Kosten zu rechtfertigen“. Daher kommt er zu dem Ergebnis, dass es keine Verlängerung geben sollte. Er plädierte stattdessen dafür, die vorhandenen Buslinien zu erhalten und mit Elektrofahrzeugen auszubauen.

Beirat gegen Verlängerung

Der Beirat, der sich in der Vergangenheit mehrheitlich gegen eine Verlängerung ­ausgesprochen hatte, nahm die Zahlen in der Aula der Roland-zu-Bremen-Oberschule erwartungsgemäß wohlwollend zur Kenntnis. Nur Beiratsmitglied Dieter Blanke (SPD) sowie ein Bürger kritisierten, dass die ­Untersuchung des Professors nicht den ­gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren für Großprojekte entspreche. „Kein Wunder, dass Sie auf andere Ergebnisse kommen“, meinte Blanke und deutete an, dass im Zuge der Debatten um Umweltzonen mit ­Fahrverboten für Dieselfahrzeuge ganz neue Fahrgastzahlen absehbar sein könnten.

Für Michael Horn von den Linken brachte die neue Untersuchung neue Erkenntnisse. „Ich fürchte aber, der Senat wird an dem Vorhaben festhalten, egal was die Huchtinger sagen.“ Seine Prognose: Von der Verlängerung der Straßenbahn werden nur ganz wenige Huchtinger profitieren, „für die meisten aber wird der ÖPNV-Anschluss schlechter“.

Renate Otto-Kleen von den Grünen erklärte: „Meine berechtigten Zweifel an der Verlängerung haben sich bestätigt - ein Nutzen ist nicht zu erkennen.“ Beiratssprecher Falko Bries (SPD) dankte der Initiative für das Engagement. „Als Beirat müssen wir dran bleiben und nicht locker lassen“, sagte der Sozialdemokrat.

Jens-Christian Meyer von der BSAG kann auf Nachfrage die Zahlen der Untersuchung nicht nachvollziehen. „Der Bund als ­Zuschussgeber wird zu gegebener Zeit ­genau prüfen, ob sich die Verlängerung rechnet oder nicht“, ist er sich sicher. Und ohne den Zuschuss werde sich Bremen den Schienenausbau ohnehin nicht leisten ­können. Auch die Pläne für die neue Bus­linie seien noch nicht so weit ausgereift, dass bereits jetzt gesagt werden könnte, wo ­zukünftig die Endhaltestelle liegt. „Wir sind noch in der Vorplanung und es wird noch diskutiert“ erklärt der BSAG-Sprecher.