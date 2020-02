Jede Menge Dreiecke: An diesem Konstrukt wirkte eine Inklusionsgruppe des Gymnasiums ­Klinikum Links der Weser mit. (Roland Scheitz)

„Die gefaltete Stadt“ nennt sich in diesem Jahr das stadtweite Kinderkulturprojekt der Quartier gGmbH. Seit 1988 stellt die gemeinnützige Einrichtung für kulturelle Bildung und soziale Teilhabe jedes Jahr ein solches Projekt auf die Beine – immer mit einem anderen Thema. Seit fünf Jahren besteht mit der Weserburg eine Kooperation. In diesem Jahr haben die Kinder ab Donnerstag, 19. März, die Möglichkeit, ihre Werke in dem Museum für moderne Kunst auszustellen.

Mit mehr als 600 Kindern im Alter von vier bis 18 Jahren in 45 Einrichtungen aus ganz ­Bremen und Bremerhaven arbeitet die Quartier gGmbH zusammen, um Städte aus Papier darzustellen. Es entstanden unter anderem auch Theaterwerkstätten in Schuhkartons, Blumenwiesen oder Zirkuszelte. In diesen Tagen präsentierten die Kinder in ausgewählten Bremer Stadtteilen ihre Zwischenergebnisse. Die Quartiers-Leiterin Andrea Siamis sprach bei der Präsentation am vergangenen Donnerstag in Kattenturm von einer „Schnupperausstellung“.

„Papier ist das Mittel, mit dem man immer in der Kunst zu tun hat. In der Stadt leben wir. Sie ist gefaltet, weil man sie auch wieder auseinanderfalten kann. In der Stadt ist man mobil, sie entwickelt sich weiter“, sagt Evita Emersleben. Die Künstlerin leitete eine der Gruppen aus Kattenturm und ist bei dem Projekt der Quartier gGmbH erstmals dabei. In Ottersberg im Landkreis Verden studierte die 38-Jährige Kunst und Kunsttherapie. Mit 14 Kindern zwischen drei und vier Jahren aus der Awo-Kindertagesstätte an der Theodor-Billroth-Straße traf sich Emersleben in den Herbstferien eine Woche lang und brachte ihre Ideen zur gefalteten Stadt mit. „Ich plane, mich demnächst noch einmal mit den Mädchen und Jungen zusammen zu setzten und in die Kindertagesstätte zu fahren, denn wir haben noch viel Material übrig“, sagt Emersleben.

Deutsch und Englisch gesprochen

Sie griff in ihrer Gruppe das Thema Garten auf und kreierte mit den Kindern eine Blumenwiese. „Ich habe erst einmal Fotos gezeigt und gefragt, welche Blumen die Kinder kennen“, sagt die Künstlerin. Danach habe sie zusammen mit den Kindern gebastelt. Einige von ihnen arbeiteten nach Ansicht von Emersleben „für ihr Alter schon sehr selbstständig“. Die Künstlerin: „Dann habe ich die Jungen und Mädchen gefragt, wie groß die Blumen sein sollen und welche Farbe sie haben sollen. Die Kinder waren sehr stolz, weil sie selbst entscheiden konnten. Das war mir auch wichtig“, sagt die 38-Jährige.

Teilweise habe sie den Kindern Schablonen vorgeschnitten. Nicht alle Mädchen und Jungen konnten Deutsch sprechen, also redete Emersleben Englisch mit ihnen. „Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten hat sehr gut funktioniert. Die Awo war sehr engagiert, liebevoll und auf Augenhöhe“, lobt die Künstlerin. Am Tag der Ausstellungseröffnung in der Weserburg werden die Kinder in die Rolle von Gärtnerinnen und Gärtnern schlüpfen und sich selbst gebastelte Schürzen anziehen. „Ich wollte etwas anbieten, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv werden können“, betont Emersleben. Die Blumenwiese sei ein Thema, das die Jungen und Mädchen gut mit ihrem Alltag verbinden könnten. Die Künstlerin selber arbeitet in den Bereichen Zeichnung, Malerei und Performance. In ihren Werken steht immer der Mensch im Mittelpunkt.

Kornelia Hoffmann ist eine weitere Künstlerin, die neben einer Gruppe aus Bremen- Mitte auch mit einer Inklusionsgruppe von sechs Kindern des Gymnasiums Klinikum Links der Weser an der „Gefalteten Stadt“ arbeitet. Die Kinder sind zwischen zehn und zwölf Jahre alt. „Die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler haben zuvor alte Zeitungen gesammelt, aus denen wir dann in verschiedenen Größen gleichseitige Dreiecke basteln konnten“, sagt Künstlerin Hoffmann. Die Konstruktionen sind teilweise dreidimensional und verschieden groß. Einige von ihnen sind deutlich stabiler gebaut als andere.

Was aus den Konstruktionen entsteht, will die Künstlerin aber noch nicht verraten. „Erst in der Weserburg wird das fertige Objekt zu sehen sein. Ich werde es dort mit zwei Kindern und einer Betreuerin vor Ort aufbauen“, kündigt Hoffmann an.

Weitere Informationen

Das stadtweite Kinderkulturprojekt präsentiert die Ergebnisse der „Gefalteten Stadt“ ab ­Donnerstag, 19. März, bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, im Kunstmuseum Weserburg, ­Teerhof 20.