Tiger-Streifen, Paisley, Ara­beske: Ornamente, sich wiederholende Muster in Kleidung und Umfeld, gibt es sehr lange schon in allen Kulturen. Sie sind Dekoration, Symbolträger oder auch Zeichen einer Gruppenzugehörigkeit. Die Kultureinrichtung Quartier hat jetzt in einer Auftaktveranstaltung ihr aktuelles Mode-Kunst-Projekt mit dem Thema „Ornament“ präsentiert.

Projektleiterin Nadine Scheffler und die künstlerische Leiterin Christin Bokelmann haben das vielgestaltige Projekt, an dem unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind, anschaulich vorgestellt. Es richtet sich an interessierte Frauen aller ­Altersklassen und Nationalitäten und ist ­kostenfrei. Die Teilnehmerinnen werden unter Anleitung professioneller Künstler fantasievolle, individuelle Muster und Ornamente entwerfen und später auf Materialien und Textilien übertragen. Am Ende des Projekts, das bis Mai 2019 läuft, sollen die Kreationen und Accessoires in einer eigenen Inszenierung entsprechend präsentiert werden.

Quartier, die gemeinnützige Einrichtung für kulturelle Bildung und soziale Teilhabe, veranstaltet bereits zum zweiten Mal ein solches Mode-Kunst-Projekt in Kattenturm und Arsten-Nord. Dabei geht es um Mode als Kunstform und nicht darum, konventionelle, tragbare Kreationen zu entwerfen. „Bereitschaft und Esprit sind gefragt“, sagt Nadine Scheffler von Quartier, und sie ergänzt, dass man Frauen auf ihrem künstlerischen Weg begleiten wolle, sie sich inspirieren lassen und dann eigene Kreationen entwickeln sollten.

Das Projekt, eine Kooperation zwischen Quartier, dem Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland und der VHS Bremen-Süd, verläuft in verschiedenen Phasen. Zuerst entwickeln die Teilnehmerinnen eigene Muster, übertragen sie mit Hilfe verschiedenster handwerklicher Techniken auf Stoffe und andere Materialien, und gestalten dann individuelle Modeschöpfungen. Die Teilnehmerinnen gehen im Projekt aber auch verschiedenen Fragen nach, wie zum Beispiel welche Bedeutung Muster besitzen, und ob sie in einer globalisierten Welt noch Individualität ausdrücken können. Wenn die Teilnehmerinnen selber Muster entwerfen, sind sie frei, diese auch zu durchbrechen, zu verändern und auch mal „kreative Unordnung“ zu schaffen.

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler vermitteln Ideen, Inspiration und Gestaltungstechniken. So ist zum Beispiel eine Goldschmiedin dabei und die Projektor­ganisatorin Anette Felgenhauer, studierte Ägyptologin und Archäologin, wird zum Thema Muster einen geschichtlichen ­Hintergrund vermitteln. Der Künstler und Drucker Udo Steinmann zeigt in der Präsentation schon mal wie mit indischen Musterrollen farbige Motive auf Stoffe gerollt werden, und die Grafikdesignerin Dorothee Wunder verschafft allen einen Einblick in die Technik des Siebdrucks. Adriana Könemann wird als Tanzpädagogin gemeinsam mit den Teilnehmerinnen eine Choreografie erarbeiten.

Nicht ohne Skepsis ist Eva-Maria Rieger im vergangenen Jahr als Teilnehmerin in das vorherige Projekt zum Thema „Form“ gestartet. Die Mittfünfzigerin aus Kattenturm hat ursprünglich gedacht, es handele sich um einen Nähkursus. Als sie Näheres zum umfassenden Projekt erfuhr, und dass es sogar zu einer Präsentation kommen ­sollte, fühlte sie „leichte Panik aufsteigen“. Aber dann erklärt sie, dass sie viel Spaß gehabt habe und man an den Aufgaben gewachsen sei. Der „Hintern von Paris“, der „Cul de Paris“ war Inspiration zu Riegers Kreation. Diese Mode-Erscheinung, die von wohlhabendenden Damen des späten 19. Jahrhunderts getragen wurde, war gekennzeichnet durch eine extreme Betonung des Hinterteils. Und so hat Eva-Maria Rieger eine historisch inspirierte, extravagante und ausladende Kreation gestaltet – aus Steppdecken.

Für die künstlerische Leiterin Christin Bokelmann, die in der östlichen Vorstadt lebt, ist am aktuellen Projekt besonders, dass viele unterschiedliche Kreative beteiligt sind. Die leidenschaftliche Modedesignerin, die unter anderem Foto-Styling macht und Kostüme für Theaterproduktionen kreiert, betont den gewollten Austausch zwischen Teilnehmerinnen und Künstlern, aber sie hebt auch hervor, dass jede Frau nach ihrer Façon, jede nach ihren Fähigkeiten arbeiten werde. Die Künstler geben Input und die Teilnehmerinnen können dann etwas Eigenes entwickeln. „Es gibt kein richtig oder falsch!“, und „Modedesign kennt keine Grenzen“, sagt Christin Bokelmann und ergänzt zum Projekt: „Wenn wir etwas schön finden, gibt es kein Gesetz es nicht zu machen.“