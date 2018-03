Pia (links) und Mila hatten Spaß beim Ferienprogramm. Auch Milas Eisstand la soll Ankömmlinge am Lankenauer Höft künftig empfangen. (fotos: Walter Gerbracht)

Woltmershausen. Wenn ab Sonntag, 22. April, die Saison für den Fährbetrieb der Reederei „Hal Över“ zwischen dem Pier 2 auf Gröpelinger Seite und der Woltmershauser Weserhalbinsel am linken Flussufer aufgenommen wird, werden die ankommenden Schiffspassagiere am Lankenauer Höft von kunterbunten Holzfiguren und -symbolen begrüßt. Die fröhlichen Kunstwerke haben Kinder ab zehn Jahren in einem kreativen Ferienangebot unter dem Titel „Schiff ahoi“ des Kulturhauses Pusdorf geschaffen – und damit echte Hingucker.

Für das Aufstellen der Kunstwerke hat Kursleiter Werner Kuhrmann die Genehmigung im Vorfeld bereits eingeholt. Der 1964 in Westfalen geborene Künstler, der jetzt im Ostertor lebt, setzt auf einen „respektvollen Umgang“ aller Jugendlichen mit der Installation der fröhlich wirkenden Menschengruppe am linken Weserufer. Der Künstler, dessen Schaffensschwerpunkt auf der Entwicklung von Wand- und Raumobjekten liegt, hofft, dass die extra kreierten Holzfiguren und -symbole nicht übersprüht oder beschädigt werden.

Sommerliche Ideensammlung

Zu Beginn des Ferienkurses haben die Mädchen und Jungen im südlichen Teil des früheren Restaurants am Lankenauer Höft ihre Ideen zum Thema „Sommer“ gesammelt und Skizzen auf Papier dazu gezeichnet. Danach haben sie die fröhlich anmutenden Motive mit der Stichsäge aus Holzplatten herausgesägt und anschließend bunt bemalt.

Mila aus Woltmershausen hat unter anderem einen Fisch und ein Speiseeis mit dem Pinsel in bunte Hingucker verwandelt. „Der Untergrund ist schwieriger zu bemalen als Papier“, erzählt die Achtjährige, die darüber hinaus mit einer Freundin noch die rund 2,50 Meter hohe Eisverkäuferin mit Farbe versah.

Dass es derzeit gar kein Eis am Lankenauer Höft zu kaufen gibt, stört die beiden Malerinnen nicht. Das kann sich ja noch ändern, unter anderem durch die Zwischennutzung als temporäre Hafenkulturkneipe „Golden City“ unter Federführung von Frauke Wilhelm (wir berichteten).

Die Kunstwerke werden ohnehin erst Ende April an dem benachbarten Fähranleger montiert. Denn vorher muss Kursleiter Werner Kuhrmann die Holzplatten noch lackieren und einige Ergänzungen vornehmen, zum Beispiel den noch blassen Mund mit Farbe ausfüllen, was im Ferienangebot vergessen worden ist. Aus den vielen Holzresten will der Künstler dann noch Muscheln und andere Dekorationsaccessoires herstellen, die auf die Holzfiguren aufgeklebt einen „3-D-Effekt“ entstehen lassen sollen.

Mit ihrer fast ein Meter großen Königsqualle und den Seestern ist Pia ganz zufrieden. Die Achtjährige hat in dem Ferienkursus richtig Gefallen am Umgang mit Pinsel und Farbe gefunden. „Ich dachte, ich könnte gar nicht malen“, gesteht sie. Damit liefert das Mädchen ein Paradebeispiel dafür, dass die Teilnehmer durchaus neue Fähigkeiten an sich entdeckt haben.

Eine andere kleine Künstlerin findet, dass der Kunstunterricht an der Schule sehr streng sei. Ihr macht das Malen in dem Ferienkursus viel mehr Spaß, weil es mehr Pausen zum Spielen gibt.

Fundstücke fließen auch ein

Nico und Fabian nutzen eine dieser ­kreativen Pausen, um am Pusdorfer Weserstrand herumzutollen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Äste, die sie dabei finden, verarbeiten die beiden Jungs gleich zu Angeln, die später auch Teil des Gesamtkunstwerks werden sollen. Das gefällt der kleinen Amy besonders, die gerade einen Petrijünger anmalt. „Hier darf man angeln“ soll ihre Figur aussagen. Aber natürlich nur mit Genehmigung.