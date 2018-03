SÜD / Roland-Center / Ausstellung Freizeitkünstler (Walter Gerbracht)

Menschengruppen mit bunten Regenschirmen, tanzende Frauen, exotische Tiere und Waldlandschaften im ersten Sonnenschein des Frühjahrs sprangen den Betrachtern von Leinwänden, Sperrholzplatten und Staffeleien entgegen, die im Roland-Center durch die Ladenstraße flanierten. Die Freizeitkünstler haben durch ihre Jahresausstellung den Winter bunter gemacht. Seit über 25 Jahren präsentieren Mitglieder des Vereins dort einmal im Jahr ihre Arbeiten und lassen sich teilweise beim Malen über die Schulter schauen.

Etwa 20 Vereinsmitglieder sind dieses Mal im Roland-Center vertreten. Immer wieder bleiben Besucher stehen und kommen mit den Kreativen ins Gespräch. Einer will von Mehran Shirazi aus Stuhr wissen, der selbst auch Malkurse gibt, was die persischen Buchstaben auf einem seiner Bilder bedeuten. An einem Stand mit Blumengemälden wird über verschiedene Mischtechniken diskutiert, während sich ein junger Mann nebenan nach den Preisen für ein farbenfrohes Kinderporträt interessiert, das Uwe Moumoth geschaffen hat.

Jessica Castillo Mendoza hat sich zum ersten Mal in den Reigen der Aussteller eingefügt. Ihre Bilder zeigen Tierporträts in Acryl auf Holzplatten. Außer Schildkröten und Elefanten sind auch Tiere mit Astronautenhelmen zu sehen. Und ein dargestellter Hund erinnert stark an Leika, das erste Tier im Weltall. „Ich möchte die Tiere beschützen, das ist meine Motivation zu malen“, erzählt die junge Künstlerin, die den Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke denn auch einem Tierschutzverein spenden will.

Die gebürtige Venezolanerin hat nicht nur in Lateinamerika, sondern auch auf der spanischen Insel La Palma gelebt. „In beiden Ländern gibt es vielen Straßentiere. Als ich klein war, wollte ich immer die Hunde mit nach Hause nehmen – und mein Bruder die Katzen“, erinnert sich Castillo Mendoza, „irgendwann hat Mama dann gesagt: Jetzt ist Schluss.“ Erst seit Kurzem lebt sie in Bremen. In ihrer neuen Heimat ist sie vor allem von dem Respekt beeindruckt, den die Menschen ihren Haustieren gegenüber haben. „Das ist gut, dass der Umgang hier so ganz anders ist.“

Mit dem Malen hat Jessica Castillo Mendoza gerade erst begonnen. „Im vergangenen Jahr bin ich hier einkaufen gewesen“, erinnert sich die junge Künstlerin, „da haben die Freizeitkünstler einen leer stehenden Laden als Galerie genutzt, und ich habe mir die Bilder angesehen.“ Kurzentschlossen griff die junge Frau zu Hause selbst zum Pinsel. Autodidaktisch habe sie von einem auf den anderen Tag begonnen zu malen. „Wir haben damals gerade einen Tisch selbst gebaut, und von der Platte waren noch Holzreste übrig. Darauf entstanden dann meine Bilder“, erzählt sie. „Von meinen ersten Motiven habe ich übrigens geträumt, bevor ich sie gemalt habe“, schiebt sie nach.

Das Malen sei auch eine Art Therapie für sie, erzählt die Frau aus Lateinamerika lachend. Von ihren bisherigen Wohnorten ist sie Sonne gewöhnt. „Das Malen ersetzt mir ein wenig die Sonne“, sagt Castillo Mendoza. Deshalb sei sie auch schnell in den Verein der Freizeitkünstler in Huchting eingetreten, obwohl sie eigentlich in der Bremer Innenstadt wohnt. „Ich schätze den Austausch mit den anderen Künstlern“, begründet sie diese Entscheidung, was Helga Gerdes freut. Die Vorsitzende der Freizeitkünstler berichtet stolz, dass im vergangenen Jahr viele Neuzugänge den Weg ins Bürger- und Sozialzentrum gefunden haben, wo sich die Gruppe regelmäßig trifft. „Wir haben neun neue Mitglieder dazugewonnen“, berichtet Helga Gerdes, somit zähle der Verein aktuell rund 60 Mitglieder.

Besonders toll sei auch, dass sich der ­Verein verjüngt hat. Denn außer Jessica ­Castillo Mendoza habe auch Atefeh den Weg nach Huchting gefunden. Die junge Syrerin malt zwischen Deutschstunden und An­kommen im Alltag vor allem Landschaftsbilder und Darstellungen junger Frauen. Eine ganz offene, moderne junge Frau sei das, lobt Gerdes – und das sei ihren Bildern anzusehen.

„Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Manche Mitglieder haben Kunst studiert, manche machen das nur als Hobby. Die haben dann Talent gehabt und einfach angefangen“, kommentiert Gerdes die ausgestellte Vielfalt. Gemein sei allen Freizeitkünstlern aber, dass sie sehr viel selbst organisieren: „Wir sind immer sehr rührig gewesen“, betont Helga Gerdes. „Wir haben immer mit dem Stadtteil gearbeitet, da waren Schulprojekte, Zwischenzeitnutzungen und der Austausch mit den Menschen vor Ort.“