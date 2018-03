Die Farm ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und die zusätzlichen Angebote richten sich an Schulkinder und Jugendliche. In der ersten Ferienwoche werden klimafreundliche Osterbasteleien angeboten, Imkergruppen und Gartengruppen gebildet und am Dienstag, 20. März, wird ab 14.30 Uhr gebacken. Ein Kutsch- und Ziegenausflug steht ebenso auf dem Programm wie die richtige Kaninchenpflege. In der zweiten Woche öffnet der Hüttenbau seine Pforten. Auf dem Wochenplan stehen Bastelangebote, Specksteinarbeiten und Werkangebote. Das ausführliche Programm steht auf der Homepage www.jugendfarm-bremen.de. Alle Besucher können sich morgens bis 10.50 Uhr zu einem kostengünstigen Mittagessen anmelden. Wer eine Frühbetreuung ab 8 Uhr benötigt, kann diese in einem persönlichen Gespräch unter Telefon 83 27 98 abklären.