Die Proben des Leistungskurses zu dem Stück "die Show des Lebens" sind in der heißen Phase. Die Aufführungen finden zwischen dem 17. und 19. April im Theater am Leibnizplatz statt. (Scheitz)

Alte Neustadt. Ein ganz besonderes Stück zeigen Schüler des 12. Jahrgangs der Oberschule am Leibnizplatz in der kommenden Woche. Sie thematisieren in der „Show des Lebens“ das Genre „Reality-TV“. Die drei Aufführungen werden im Theater am Leibnizplatz zu sehen sein.

23 Schüler haben die Theaterinszenierung im Rahmen ihres Leistungskurses erarbeitet. Seit September vergangenen Jahres haben die 17 bis 18-jährigen im Fach „Darstellendes Spiel“ über die Handlung diskutiert, Texte verfasst, szenische Ideen ausprobiert, weiterentwickelt und auch wieder verworfen. Fünf Schulstunden die Woche waren sie mit dem Stück beschäftigt.

Der theoretische Anteil, bestehend aus Inszenierungsanalyse und Schauspieltheorie, wurde dabei nicht vernachlässigt – schließlich müssen während des Schuljahres Klausuren im Bereich Theatertheorie geschrieben werden.

Das Ergebnis der vielen Arbeit: Ein Stück, in dem 14 „Kandidaten“ gezeigt werden, die nicht wissen, dass ihr Leben in einer Fernsehshow weltweit übertragen wird. „Das Publikum wird mit in die Aufführung einbezogen und schaut von der Bühne aus in die künstliche Welt, in der die Teilnehmer der Show leben“, sagt Lehrerin Johanna Gragert. Eine der Inspirationsquellen für das Stück war der amerikanische Film „Die Truman Show“ sowie Reality-Shows wie „Big Brother“.

„Hinter allem steht die philosophische Frage: Wie frei sind wir wirklich?“, sagt Gragert, die selbst in einem Theater-Zirkus-Projekt als Regisseurin und Schauspielerin tätig ist. Wie die Kandidaten auf der Bühne mache man sich Gedanken darüber, welche Faktoren das eigene Leben beeinflussen. Die jungen Darsteller wollen außerdem thematisieren, inwieweit bei Reality-Shows die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.

Das Private wird öffentlich gemacht – diesen Trend stellt Gragert nicht nur bei ihren Schülern fest, wenn sie sich auf Plattformen im Internet austauschen und dabei viel von sich preisgeben. Im Stück wird die Idee der medialen (Selbst-) Inszenierung des Privatlebens auf die Spitze getrieben und kritisch hinterfragt.

Die einstündige Vorführung findet am 17. April um 19 Uhr und am 18. und 19. April um 10 Uhr statt. Eine Kartenbestellung ist möglich unter Telefon 50 03 33.