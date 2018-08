Das Percussion-Duo Sascha Barasa Susogzeu (l.) und Moritz Koch überraschte manchen Besucher des Gartenkulturfestivals in Kattenturm mit ungewöhnlichen Klängen. (Roland Scheitz)

Kattenturm. Unter dem Motto „Trommeln für die Freiheit“ wollten die Organisatoren des Kattenturmer Konzerts in der Reihe „Gartenkulturfestival“ an die Ermorderung der Widerstandkämpferin Cato Bontjes van Beek vor 75 Jahren erinnern. Die Musik dazu machte die Gruppe „Achromatic Percussion“.

Moritz Koch und Sascha Barasa Susogzeu haben sich 2015 zu dem Duo zusammengeschlossen. Sie präsentierten auf Trommeln und Schlagzeuginstrumenten ungewohnte, rhythmische Klänge. Außer mit ihrem Konzertprogramm mit Werken von George Crump, Siegfried Kutterer und anderen bestachen die beiden Musiker ihr Publikum in der grünen Gartenanlage mitten in Kattenturm auch durch ihr virtuoses Zusammenspiel.

„Vielen Bewohnern ist die Bedeutung des Cato-Bontjes-van-Beek-Platzes nicht bewusst“, erzählt Stefan Markus, Leiter des Bürgerhauses Obervieland. Das zurückhaltende Mahnmal mit einer runden Steinscheibe dort symbolisiert die Unterdrückung während des Dritten Reiches. Cato Bontjes van Beek wurde aufgrund der Verbreitung von Flugblättern, die zum Widerstand gegen das Dritte Reich aufriefen, am 5. August 1943 hingerichtet.

Vor diesem Hintergrund hatten Vertreter der Initiative „Demokratie beginnt mit uns“, des Vereins „Tu Was. Zeig Zivilcourage“ sowie die Landeszentrale für politische Bildung einen Stand aufgebaut, um mit Bürgern über ihr heutiges Bild von Demokratie ins Gespräch zu kommen.

Für Renate Siegel von der Initiative „Demokratie beginnt mit uns“ haben sich die politischen Haltungen von vielen Bürgern in den letzten Jahren immer stärker polarisiert. „Mir ist es wichtig, diese Positionen zu überbrücken, wieder zusammenkommen und eine Toleranz im Zusammenleben zu entwickeln“, betont sie.

Überraschende Herzenswünsche

„Demokratische Rechte werden von vielen Seiten angegriffen. Ein Bewusstsein für Zivilcourage zu schaffen, ist eine unserer Hauptaufgaben“, ergänzt Norbert Kunze aus Schwachhausen als Vorsitzender des Vereins „Tu Was! Zeig Zivilcourage!“. Der 2011 in Bremen gegründete Verein möchte darüber aufklären, wie Zivilcourage im Alltag richtig gezeigt und angewendet wird.

Lisa Peyer ist Referentin für Demokratieförderung und war mit dem Projekt „Mein Herz für Grundrechte“, das von der Landeszentrale für politische Bildung entwickelt worden ist, ebenfalls am Infostand vertreten. Auf zwei Plakaten standen die unveränderlichen Grundrechte 1 bis 19 geschrieben. Dort konnte jeder Besucher fünf Herzen bei den Grundrechten verteilen, die ihm oder ihr am wichtigsten erschienen.

Die Spitzenreiter der Kattenturmer waren Artikel 1 zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, aber auch Artikel 15 zur Überführung in Gemeineigentum. „Es hat uns doch etwas überrascht, dass gerade die Überführung in das Gemeineigentum den Bürgern so am Herzen liegt“, gesteht Lisa Peyer. Bürger hätten den sehr verständlichen Wunsch geäußert, dass Wohnungsmangel ein großes Thema im Stadtteil sei, sagt sie. „Dadurch, so die Hoffnung vieler Anwohner, könnte Wohnraum wieder bezahlbar werden.“

Die Landeszentrale für politische Bildung reagiert laut Lisa Peyer mit diesem Projekt auf die Entwicklung, dass die Demokratie als Ganzes immer mehr in die Kritik geraten ist. „Mit ein Herz für Grundrechte wollen wir noch einmal betonen, was die Demokratie für uns getan hat und welche Sicherheit sie uns bietet", erklärt sie. "Es sind selbstverständliche Rechte, die wir im Alltag gerne einmal vergessen.“