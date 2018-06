In voller Schutzkleidung zeigten die Neustädter Feuerwehrleute, wie sie im Ernstfall Brände, auch mit hoher Rauchentwicklung, in den Griff bekommen. (Walter Gerbracht)

Huckelriede. Rund 800 Besucher hat die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt beim Tag der offenen Tür gezählt – darunter besonders viele Familien mit Kindern. Das war gewollt. Schließlich wird die alle zwei Jahre ausgerichtete Veranstaltung stets als Nachbarschaftsfest geplant, da sich vor allem junge Familien rund um den Standort der Wehr in der Straße Seesenthom angesiedelt haben. Und die freuen sich nach wie vor über klassische Angebote wie Kinderschminken oder Hüpfburg. Auch die Spritzwand der Jugendfeuerwehr, die auch noch eine Quizralley angeboten hat, war begehrt.

Unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ versuchten die Ehrenamtlichen, Kindern die Angst vor den Einsatzkräften in voller Schutzausrüstung und vermummt mit Atemschutzmasken zu nehmen. Deshalb schlenderten einige Feuerwehrmänner in ihren silbernen und grünen Schutzanzügen, die sie gegen Hitze und Chemikalien schützen sollen, über den Platz, sprachen die Kleinen an und ließen sich fotografieren. „Die Kinder erschrecken sich ansonsten, dabei müssen sie Vertrauen gewinnen, falls es einmal zu einem Brand zu Hause kommt und sie gerettet werden müssen“, erläutert Pressewart Christian Patzelt.

Die Besucher konnten den Umgang mit einem Feuerlöscher üben und an Löschübungen teilnehmen. Dann rückten die Feuerwehrmänner mit einem Löschfahrzeug an und zeigten das richtige Vorgehen beim Zimmerbrand. Ferner wurden Kleinstbrände und Fettexplosionen simuliert. Welche Gefahren zum Beispiel Küchenbrände bergen, erklärte Matthias Schulz den Gästen. „Fettbrände dürfen nicht mit Wasser gelöscht werden“, betonte der Wehrführer. Stattdessen solle, sofern das Fett noch im Topf oder in der Pfanne sei, ein Deckel drauf gelegt werden, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbinden.

„Für uns ist es extrem wichtig, mit unserem 'Tag der offenen Tür' unsere Nachbarn und interessierte Bürger aus dem Stadtteil über unsere ehrenamtlichen Aufgaben zu informieren. Viele Bremer wissen nicht, dass es neben der Berufsfeuerwehr auch Freiwillige gibt“, sagt Wehrführer Schulz. Seine Truppe hat über 60 Mitglieder in der Einsatzabteilung und über 20 in der Jugendfeuerwehr. Außerdem gibt es einen Förderverein. „Es ist unbeschreiblich, was die freiwilligen Feuerwehrleute in der Neustadt im Einsatzdienst und in der Jugendarbeit ehrenamtlich auf die Beine stellen“, lobte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon die Freiwilligen, die in 2017 allein 150 Alarmierungen wegen Unwetterereignissen hatten.