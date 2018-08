Die Puppenspieler Claudia Spörri aus der Neustadt (v.l.) Jeannette Luft aus Schwachhausen und Leo Mosler aus dem Viertel schwärmen von der besonderen Atmsophäre beim Theaterfestival im Lichtluftbad. (Scheitz)

Huckelriede. Das Lichtluftbad auf dem Stadtwerder liefert eine herrliche Naturkulisse für das Open-Air-Festival „Theaterlust“, das in diesem Jahr vom 24. bis 26. August geplant ist. Auf dem Gelände am Strandweg 105, ganz nahe dem Café Sand, zeigen auch die Bremer Puppenspieler des Figurentheaters „Mensch, Puppe!“ eine Auswahl ihrer Stücke, um bei Kindern und Erwachsenen die Lust auf einen Besuch ihrer regulären Spielstätte in der Schildstraße 21 im Ostertor zu wecken.

Die Akteure des Figurentheaters, das 2011 von der Regisseurin Henrike Vahrmeyer, den Puppenspielern Jeannette Luft und Leo Mosler und der Schauspielerin Claudia Spörri gegründet worden ist, präsentieren ein breit gefächertes Programm. Das Ensemble ist seither ein eingespieltes Team, das im Spannungsfeld zwischen Schau- und Figurenspiel fantasievolle, lebendige und erfolgreiche Theaterformen entwickelt. Nur die Regie führt seit 2016 nun Philip Stemann. „Mensch, Puppe!“ macht zum fünften Mal beim Theaterfestival mit und eröffnet damit die eigene Spielzeit 2018/2019.

Im Kinder- und Familienprogramm wird am Sonnabend, 25. August, um 15 Uhr „Die Prinzessin auf der Erbse“ frei nach Hans Christian Andersen gezeigt. Das 45-minütige Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Die Geschichte „Pummel Plüschmoors oder geht nicht, gibt‘s nicht“ nach dem Bilderbuch von Dirk Böhling steht für Sonntag, 26. August, um 15 Uhr auf dem Spielplan. Die Aufführung dauert 40 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren konzipiert. Der Eintritt zu den Nachmittagsvorstellungen kostet sechs Euro für Kinder, acht Euro für Erwachsene.

Im Abendprogramm präsentiert das Bremer Figurentheater-Ensemble zwei Stücke. Ein Chansonabend ist für Freitag, 24. August, ab 20 Uhr geplant. Mit großen Emotionen, Spielwitz und musikalischem Humor nehmen Claudia Spörri und Felix Elsner die Zuschauer in „Schieflage!“ mit auf eine unterhaltsame Reise. Im Gepäck haben sie die Lieder vergangener und kommender Höhenflüge einer Liebe, unter anderem von Gianna Nannini, Sven Regener, Friedrich Hollaender und Georg Kreisler. Der Eintritt zu der 100-minütigen Vorstellung mit Pause kostet 15, ermäßigt zehn Euro.

Puppenkabarett nach einer Idee von Horst Gottfried Wagner präsentieren Jeannette Luft und Leo Mosler in dem Stück „Das Glück ist schließlich keine Dauerwurst“ am Sonnabend, 25. August, ab 20 Uhr im Lichtluftbad. Sie thematisieren, wie alle dem Glück hinterherjagen. Als zwei Forscher ergründen sie, ob Glück machbar ist. Der eine ist davon überzeugt, der andere überhaupt nicht. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigte Karten kosten zehn Euro.