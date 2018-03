Von links: Anleiterin Hannelore Voss und die Projektteilnehmerinnen Kirstin Grube, Ria Pietzner, Magdalena Dzoganovic und Neda Silo. Sie wollen Filme machen, die zeigen, wie Diskriminierung überwunden werden kann. (Walter Gerbracht)

Neustadt. Eine Mutter mit drei Kindern meistert einen der härtesten Jobs: Sie hat Managerqualitäten, ist ein Organisationstalent und trägt Verantwortung – wichtige Kompetenzen fürs Berufsleben. Sucht sie in der freien Wirtschaft eine Anstellung bei diversen Firmen, klingen die Absagen oft ähnlich: Eine alleinerziehende Mutter gilt nicht als flexibel einsetzbare und zuverlässige Kraft. „Das ist Diskriminierung. Sie tritt häufiger auf als, man denkt und kann diverse Formen haben“, sagt Marion Touray. Die Leiterin des Frauenprojekts Tessa im Beginenhof kennt diese und ähnliche Geschichten. Daraus sollen jetzt Filme werden.

Im Gruppenraum herrscht darum Arbeitsatmosphäre. Einige Frauen recherchieren am PC, andere machen sich mit der Kameraführung vertraut. Neda Silo schaut konzentriert auf den Bildschirm. Der Umgang mit dem Computer fällt ihr von Tag zu Tag leichter. In den nächsten Monaten wird sie noch mit Schnittprogrammen und Kameratechnik auf Tuchfühlung gehen – und die deutsche Sprache pauken. Das ist Neuland für die 22-Jährige mit syrischen Wurzeln. „Ich interessiere mich für Filme und Technik“, erklärt sie mit wenigen Worten ihre Teilnahme am Projekt. Sie steht noch ganz am Anfang ihrer „Medienkarriere“ und wird die Schulbank drücken, sobal ihr Deutsch ausreicht.

Über den Beschäftigungsträger „bras“ drehen arbeitslose Frauen mit und ohne Migrationshintergrund bereits seit sechs Jahren Filme. Für die aktuelle einjährige Förderphase steht das Thema Diskriminierung im Mittelpunkt. Touray stieß zufällig darauf. Bei der Durchsicht der schon entstandenen Filmclips und im Gespräch mit Teilnehmerinnen kamen oft Schwierigkeiten bei der Job- oder Wohnungssuche und im alltäglichen Umfeld zur Sprache. Der Grund: die vermeintlich falsche Hautfarbe, Herkunft, Religion, Sprache, sexuelle Orientierung oder das bestehende Handicap. „Aus vielen Gründen werden Menschen ausgegrenzt. Deshalb widmen wir uns dem Thema“, so Touray. Ganz wichtig: „Es geht uns um Mut-mach-Geschichten.“

Noch stecken die neun Teilnehmerinnen in der Recherche. Seit Beginn des einjährigen Projektzeitraums im Februar schreiben sie Initiativen an, die bei Ausgrenzung helfen. Sie fragen aber bewusst auch die Öffentlichkeit: „Wir suchen Interviewpartner, Männer und Frauen, die auf privater oder beruflicher Ebene Diskriminierung erlebt und sich erfolgreich gewehrt haben“, sagt Touray. Im Filmporträt sollen sie berichten, wie und wo sie Unterstützung gefunden haben, was ihnen geholfen hat. Die Tessa-Gruppe möchte, dass Betroffene über die Clips Mut bekommen und selbstbewusst ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen. „Es ist auch ein Aufruf zu mehr Mitgefühl und Akzeptanz von Vielfalt“, ergänzt die Leiterin, die oft nachempfinden kann, wie es den Teilnehmerinnen geht. Touray ist selbst alleinerziehende Mutter.

Eine andere Biografie hat Magdalena Dzoganovic. Sie bedient die Kamera ganz selbstverständlich. Das Leben der Drehbuchautorin geriet durch einen Schicksalsschlag aus der Balance. Über Tessa wagt sie wieder erste Schritte in Richtung Arbeitsmarkt. „Ich möchte Wissenslücken im Bereich Schnitt und Mediengestaltung stopfen“, sagt die 39-Jährige.

Die Arbeit am Medium Film eigne sich gut, um soziale Kompetenzen zu verbessern, meint Touray. Teamgeist, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und die Beschäftigung mit komplizierter Technik werden trainiert. Nicht zuletzt verbessern die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund ihre Deutschkenntnisse. Eigen für diese Gruppe sind Plätze im Projekt reserviert. Die Finanzierung des einjährigen Vorhabens übernimmt das Jobcenter Bremen.

Wenn es um Ausgrenzung geht, kann jede Teilnehmerin aus dem eigenen Leben berichten. „Es ist ein sensibles und umfangreiches Thema. Jede fühlt sich irgendwie betroffen“, so Anleiterin Hannelore Voss. Die fertigen Filme stehen irgendwann für alle Welt sichtbar im Netz. Marion Tourays Pläne reichen über die einjährige Projektlaufzeit hinaus: Sie möchte auf Tour gehen und Aufführungen anbieten. Schließlich soll ein Nachhall von den Clips ausgehen – für die Teilnehmerinnen und die Zuschauer. „Unsere Vision ist eine inklusive Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat. Die Filme geben Betroffenen Kraft zum Weitermachen und zeigen Verursachern, wie sich Ausgrenzung anfühlt.“

Männer und Frauen, die ihre Geschichte erzählen wollen melden sich bei Marion Touray unter Telefon 163 88 97 oder senden eine E-Mail an touray@bras-bremen.de. Auch eine anonyme Teilnahme ist möglich. Filme, die bisher im Tessa-Projekt entstanden sind, können über Youtube unter „Frauenprojekt Tessa“ angeschaut werden.