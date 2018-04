Zuvor hatte der Vorsitzende Nils Lackmann die Anwesenden begrüßt und Schriftwart Grischka Müller das Protokoll der vorherigen Mitgliederversammlung vorgelesen. Danach legte Kassenwart Friedrich Greve seinen Bericht vor. Der altersbedingte Mitgliederrückgang hat sich demnach in 2017 fortgesetzt, was leicht rückläufige Beitragseinnahmen zur Folge hatte. Die finanzielle Situation sei durch sinkende Zinseinnahmen gekennzeichnet gewesen, so Greve. Gleichzeitig seien die Ausgaben für Leistungen gestiegen. Die Entwicklung werde aufgrund steigender Kosten weiter anhalten. Daher schlug der Vorstand eine Beitragserhöhung vor. Darüber soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 3. November beraten. Aber wegen der insgesamt guten Ertragsentwicklung in den vergangenen Jahren stehe die Krankenkasse weiter auf einer soliden finanziellen Basis, so Greve.

Abschließend wurden die Termine für die Sprechstunde des Kassenwartes verkündet: jeden ersten Sonnabend im Monat von 14.30 bis 15.30 Uhr in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Arsten, In der Laake 17. Der nächste ist am 7. April. Die Kranken-Unterstützungskasse nimmt weiter Mitglieder bis zum 45. Lebensjahr auf, die in Arsten wohnen. Auskünfte bei Friedrich Greve, Telefon 82 26 80, oder auf www.arster.de.