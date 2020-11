Ulrich und Thomas Bähr (v.l.) haben große Pläne für die ehemaligen Verkaufshallen des Lebensmittelgroßhandels Fegro. (Roland Scheitz)

Auf dem ehemaligen Fegro-Gelände am Arsterdamm kehrt neues Leben ein: Die in Obervieland ansässige Firma Bähr Verpackungsmittel hat kürzlich das 67 000 Quadratmeter große Areal gekauft. Der Familienbetrieb will bis Anfang 2022 seinen Firmensitz mit Lagerhallen und Verwaltung an den zwischenzeitlich weitgehend verwaisten Standort des früheren Lebensmittelgroßhandels verlegen.

Momentan wirtschaftet der regionale Verpackungsgroßhändler noch im Gewerbegebiet Arsten. Dort stößt er allerdings an seine Grenzen, denn das Lager ist mittlerweile schon verteilt auf 16 kleinere Hallen. Und auch die Verwaltungsmitarbeiter sind in sechs unterschiedlichen Häusern untergebracht. Alle Einzelstandorte müssen komplett mit digitaler Infrastruktur und Personal ausgestattet sein.

Ein großer Laster fährt derzeit den ganzen Tag kreuz und quer durch das Viertel, nur um Waren umzuverteilen. Ein immenser Aufwand aus Sicht der Geschäftsführung. Und es bedeute eine unnötige Belastung für die Anwohner, die recht nah am Gewerbegebiet Arsten leben.

„Wir sind daher sehr froh, jetzt eine Immobilie gefunden zu haben, an der wir nur noch einen Lagerstandort und ein Verwaltungsgebäude haben werden sowie zusätzlich die Option, uns bei Bedarf noch zu erweitern“, sagt Thomas Bähr. Er ist zusammen mit seinem Bruder Ulrich Bähr geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Die Firma ist seit 1933 und drei Generationen in Bremen aktiv, in Arsten ließ sie sich 1973 nieder.

Kunden im Onlinehandel und in der Industrie

Sie wollen durch den Umzug ihre Firma fit für die Zukunft machen, damit sie noch lange marktfähig bleibt, sagen die Gebrüder Bähr. Ein Blick in die verlassenen Verkaufshallen zeigt, dass sie künftig sehr viel Platz zur Verfügung haben werden: Drei riesige Hallen stehen bereit, um mit Kartons, Klebeband, Verpackungschips und sonstigen Materialien befüllt zu werden, die später an den Onlinehandel und Industriekunden versendet werden. Durch die bessere Anbindung an die Autobahn abseits von engen Wohnstraßen erhoffen sich die Geschäftsführer zudem eine geringere Verkehrsbelastung für den Stadtteil.

„Mittlerweile sind viele Mitarbeiter in den Stadtteil gezogen und wir wohnen auch selbst vor Ort, daher wollten wir nur ungern ins niedersächsische Umland ausweichen“, begründet Thomas Bähr die Grundstückswahl innerhalb Obervielands. Im Umland hätten sie schnell eine geeignete Fläche angeboten bekommen. „Aber wir sind im Herzen Bremer und nehmen dafür auch einen längeren Planungsprozess in Kauf, wenn wir dafür vor Ort bleiben können“, erklärt Bähr.

Viele Bremer kennen das Gelände von sonntäglichen Flohmarktbesuchen, die bis zu den Corona-Einschränkungen auf dem überdachten Parkplatz stattgefunden hatten. Und auch zahlreiche Kunden erinnern sich wohl noch an ihre Einkäufe im Lebensmittelgroßhandel Fegro, der zwischenzeitlich auch den Namen Selgros trug. 2017 gab die Gesellschaft Transgourmet den Standort allerdings auf, seither stehen die drei Verkaufshallen leer.

Demnächst werden sie saniert und bekommen eine Wärmedämmung vor die Fassade. Im Keller wird es als Erstes losgehen, dort hat Feuchtigkeit die Betonpfeiler angegriffen. Später muss alles Mobiliar die Hallen verlassen und wird durch moderne Lagertechnik ersetzt. Und auch eine neue Ladezone mit modernen Toren wird an der Nordseite installiert.

Bisherige Mieter müssen sich umorientieren

In Halle 3, die früher für Kunden unzugänglich war, ist heute bereits reichlich Verpackungsmaterial der Firma Bähr gelagert. Die Verwaltungsmitarbeiter bekommen alle zusammen einen Neubau auf dem Gelände. Und die wenigen Firmen, die heute noch auf dem Areal Räume gemietet haben, müssen sich bis auf die Wohnwagenwerkstatt perspektivisch umorientieren.

Die Firma Bähr ist besonders wegen ihres sozialen Engagements in Obervieland bekannt: Die Unternehmer treten als Sponsoren für den Jugendfußball sowie Handballmannschaften mehrerer Vereine im Stadtteil auf, sind Mitglied der Habenhauser Schaffergesellschaft, unterstützen den Fun Park in Kattenturm, die Bremer Suppenengel und viele weitere gemeinnützige Vereine und Projekte in der Stadt.

150 feste Mitarbeiter und bis zu 50 Aushilfen sind bei Bähr beschäftigt. Hinzu kommen fünf Auszubildende. Täglich verlassen 600 Paletten das Unternehmen, der eigene Fuhrpark besteht aus 19 Lkw-Zügen. Für dieses Jahr rechnen die Unternehmer mit einem Umsatz von 27 Millionen Euro. Für Kauf und Umbau des Fegro-Geländes investiert die Firma nach eigenen Angaben elf bis zwölf Millionen Euro.

Die Gewerbeflächen in Arsten will das Unternehmen nach dem Umzug verpachten oder veräußern. Und für den alten Riegelbau direkt am Arsterdamm 102 mit der Durchfahrt zu den Hallen gibt es auch schon eine Idee. „Dieser Teil ist Mischgebiet, dort können wir uns Wohnen, Kleinkunst, eine Kita, einen Bäcker oder zahlreiche andere Dinge vorstellen, das ist aber noch Zukunftsmusik“, so Ulrich Bähr. Eines sei aber heute schon klar: „Das soll etwas Schöneres werden, das dem Stadtteil gerechter wird als der heutige Anblick.“