Das Gewerbegelände der Airport-Stadt soll erweitert werden. (Studio b Bremen)

Nach der freiwilligen Aufgabe der Kleingärtner des Vereins Langeoog nehmen die Pläne der Bau- und Wirtschaftsbehörde für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Airport-Stadt konkretere Züge an. Während einer Einwohnerversammlung stellten die beauftragten Planer gemeinsam mit Behördenvertretern kürzlich vor, wie sie das über sechs Hektar große Stück Land zwischen Briefzentrum und Ochtumdeich für die Nutzung durch Firmen vorbereiten wollen.

Die Lage direkt neben dem Flugfeld sei ein absoluter Standortvorteil, den die Stadt nutzen wolle, stellte Markus Borgelt aus der Baubehörde heraus. Der Stadtplaner ließ keinen Zweifel daran, dass es bereits mehrere Interessenten gibt, die lieber früher als später die neuen Flächen in Verlängerung der Hanna-Kunath-Straße nutzen würden. Dazu zählten auch Unternehmen, die bereits in der Nachbarschaft ansässig sind. Als Favoriten der Wirtschaftsbehörde gelten Firmen aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt.

Gebäude sind auf den Plänen noch keine eingezeichnet. Denn zunächst gilt es, das Kleingartengebiet in eine Gewerbefläche umzuwandeln. Dazu sind nicht nur Baumaschinen, sondern allem voran planungsrechtliche Schritte nötig. Deswegen muss ein neuer Bebauungsplan her, der die Rahmenbedingungen der künftigen Nutzung auf dem städtischen Grundstück festlegt.

„Unser Ziel ist eine bauliche Entwicklung mit Gründachstruktur“, sagte Dominik Kreuzhermes vom Planungsbüro Sweco. Zugleich sei zu diesem frühen Stadium der Planung noch unklar, wie die Bebauung von der Ausdehnung bis zur Gebäudehöhe einmal aussehen könnte. Einige Festsetzungen gibt es aber schon: So sind weder Lagerplätze oder Tankstellen sowie Sport- und Vergnügungsstätten sowie Betriebsleiterwohnungen erwünscht. Auch „Anlagen für kirchliche, kulturelle soziale und gesundheitliche Zwecke“ stehen auf der Liste der Einrichtungen, die vom Gewerbegebiet ausgeschlossen werden sollen.

Außerdem ist bereits klar, dass maximal 80 Prozent der Fläche versiegelt werden dürfen. „Die Höhe der Gebäude wird sich an den Erfordernissen des Flughafens sowie am Gewerbe in der Nachbarschaft orientieren“, kündigte Kreuzhermes an.

Anwohner haben Bedenken

Insbesondere Bewohner der Siedlung Stuhr-Kuhlen, deren Wohngebiet direkt hinter der Ochtum nebenan auf niedersächsischem Landesgebiet liegt, meldeten Bedenken wegen der möglichen Höhe von künftigen Gebäuden an. „Da müsste es einen deutlichen Abstand zur Ochtum geben und die Hallen dürfen nicht höher sein als zwei Drittel des Postgebäudes, sonst wird Stuhr-Kuhlen davon erschlagen“, so ein Nachbar.

Mehr zum Thema Auf dem Weg zum sozialen Quartier Studierende wollen Bremer Airportstadt beleben Durch die Neuenlander Straße von der Neustadt getrennter „Unort“ könnte zum „sozialsten Stadtteil ... mehr »

Stadtplaner Borgelt versicherte, dass für die Deicherhaltung ohnehin ein Abstand von 20 Metern von den ersten Gebäuden bis zur Ochtum eingehalten werden müsse. „Außerdem ist Stuhr-Kuhlen ein reines Wohngebiet, daher gelten dort hohe Schutzansprüche, die in der Planung berücksichtigt werden müssen.“

„Diese frühzeitige öffentliche Beteiligung der Einwohner dient im Verfahren dazu, dass Ihre Anregungen zur Kenntnis genommen und protokolliert werden“, erklärte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon den Hintergrund der Versammlung. Es gebe allerdings „keine Garantie dafür, ob die Wünsche dann auch Berücksichtigung finden“, so Czichon.

Lärmschutz als wichtiges Thema

Neben der Höhe der Gebäude waren den anwesenden Bürgern auch weitere Themen wichtig: Die Kleingärtner der angrenzenden Parzellen pochten darauf, dass sie insbesondere vor möglichem Lärm der Gewerbetreibenden geschützt sein wollen. „Selbstverständlich werden die Lärmgutachter auch beachten müssen, welchen Schutzanspruch die Kleingärtner oder Anwohner haben“, erklärte Kreuzhermes. Sollte sich dort ein Betrieb ansiedeln, der laut ist, müsse er Schallschutzmaßnahmen nachweisen.

In jedem Fall würden die Ergebnisse des noch ausstehenden Schallschutzgutachtens als verbindliche Regeln in den Bebauungsplan als Festsetzung mit einfließen, erläuterte sein Kollege Marc Springer. Beiratsmitglied Wolfgang Schnecking (SPD) war besonders wichtig, dass eine vorhandene Grünfläche in dem künftigen Gewerbegebiet erhalten bleibt, die vor einigen Jahren von einem dortigen Betrieb als Ausgleichsfläche angelegt werden musste. „Wenn der grüne Wall entfernt wird, muss der Besitzer den Wall woanders ausgleichen“, sagte Borgelt dazu. Dies müsse allerdings nicht zwingend auf dem geplanten Gelände neben dem Flugfeld passieren.

Mehr zum Thema Firmen-Zuwachs Immer mehr Unternehmen in der Airport-Stadt Aus dem Umland in die Stadt: Der Software-Entwickler Nevaris ist von Achim in die Bremer ... mehr »

Irmtraud Konrad (SPD) schlug daraufhin vor, den bereits jetzt bestehenden Grünsaum entlang eines Radweges, der zwischen künftigem Gewerbegebiet und Kleingärten verläuft, auszuweiten und als Ausgleichsfläche in Betracht zu ziehen. Ein Vorschlag, den die Planer positiv aufgenommen haben.

„Das Votum der Anwohnenden ist eindeutig – planen Sie bitte nicht so riesig. Ich gehe davon aus, das ist auch angekommen“, sagte Ortsamtsleiterin Czichon. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass der B-Plan-Entwurf im Herbst fertig ist. Der Beirat kann daraufhin im Winter eine Stellungnahme abgeben. Läuft alles ohne Verzögerung, könnten die Mitglieder der Bürgerschaft im Sommer 2020 den B-Plan beschließen und die Baumaschinen anrollen.