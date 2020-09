Rolf Kröger (links) und Hartmut Polzin wollen Senioren den Umgang mit Smartphone und Tablet erklären. (Petra Stubbe)

„Der Motor war Corona“, sagt Elke Munderloh, Leiterin des Seniorenbegegnungszentrums im Bürgerhaus Obervieland (BGO), „denn als alles geschlossen war, haben einige Senioren ihr soziales Leben mithilfe der digitalen Welt weiterführen können. Sie erlebten, wie man sich zum Beispiel über Whatsapp Eins zu Eins miteinander unterhalten kann – ein wirksames Mittel gegen die Einsamkeit.“ Die Anregung, sich in einem neuen Projekt für die digitale Welt fitzumachen, kam von den Besuchern des Seniorenbegegnungszentrums selbst. Viele haben sich noch nie mit dem riesigen Spektrum an digitalen Angeboten befasst, möchten aber gern daran teilhaben.

Mithilfe von acht Laptops und drei Smartphones, die leihweise von der Stiftung „Digital Mobil im Alter“ acht Wochen zur Verfügung stehen, sollen im Seniorenbegegnungszentrum des BGO Senioren, aber auch andere Altersgruppen, Schritt für Schritt an die vielen Möglichkeiten der modernen Technik herangeführt werden. Ein Kompetenzteam aus fünf Personen wird die Teilnehmer bei der Handhabung der Tablets oder Smartphones unterstützen.

„Das niedrigschwellige Angebot steht für alle offen, und Menschen, die kommen, bestimmen selber das Niveau“, sagt Rolf Kröger vom Kompetenzteam, „wir werden vom Netzwerk Digitalambulanzen beim Bremer Finanzsenator gefördert, und werden für die Gruppe später auch Tablets kaufen.“ Bei einer Info-Veranstaltung am Montag, 5. Oktober, sollen zunächst Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer zusammengetragen werden. Jeder könne dort Vorschläge einbringen, betont Hartmut Polzin vom Kompetenzzentrum. „Wie viele Veranstaltungen es zum Thema geben wird, hängt von der Zahl der Teilnehmer und ihren Interessen ab“, sagt Munderloh. „Nachdem sich das Team vorgestellt und mögliche Inhalte präsentiert hat, werden wir auf der Info-Veranstaltung eventuell schon Gruppen bilden“, ergänzt Kröger. Das ganze Projekt ist bis März 2021 geplant.

„Wir werden aber auch einen Überblick über das geben, was an digitalen Angeboten bereits da ist, wie zum Beispiel Skype oder Whatsapp“, erläutert Hartmut Polzin aus dem EDV-Kompetenzteam, der bereits seit 20 Jahren Computerkurse im BGO leitet. „Ich habe vor kurzem einen 81-Jährigen für das Skypen begeistert, der damit seine Kinder in den USA live sehen und sich mit ihnen unterhalten konnte.“

Senioren, die nicht mehr sehr mobil sind, können zum Beispiel Online-Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Das Kompetenzteam im Seniorenbegegnungszentrum möchte ihnen aber auch zeigen, wie man Smartphones oder Tablets benutzt oder Bankgeschäfte im Internet abwickelt. Wichtig wird auch sein, wie man sich verlässliche Informationen im Internet verschafft, zum Beispiel über das Online-Lexikon Wikipedia, oder auch, wie man die Suchmaschine Google effektiv nutzt. „Ziel ist es letztlich, dass wir möglichst viele ins Boot holen und in den Gruppen dann Kompetenz zusammenwächst. So können sich später die Leute untereinander helfen“, sagt Polzin.

Mit den zahlreichen Besuchern des BGO ist der potenzielle Bedarf für das Projekt groß. Bereits jetzt gibt es dort eine Computer-Gruppe, die sich jeden Donnerstag in der geraden Woche um 18.30 Uhr trifft.

Doch beim Einstieg in die digitale Welt sollen auch Ängste genommen werden: Denn die Beschäftigung damit stößt bei vielen Senioren auf Widerstände: „Vielen ist es zu kompliziert, oder Senioren haben Angst, eine falsche Taste zu drücken – diese Sorgen wollen wir ihnen nehmen“, sagt Polzin. Und Wilma Meiners aus dem Kompetenzteam ergänzt: „Es dauert nun mal manchmal, bis man etwas kapiert. Wir wollen versuchen, Ruhe in die Gruppen zu bringen und Ungeduld und Nervosität gar nicht erst aufkommen zu lassen.“ Elke Munderloh setzt auf eine Verstetigung des neuen Angebots: „Wenn es gut läuft, entsteht im BGO eine selbst organisierte Gruppe, die sich regelmäßig trifft“, sagt sie.

Das Angebot im digitalen Bereich ist riesig und hält für Senioren vieles bereit: Wie man Webcams nutzt, um zum Beispiel einen aktuellen Blick auf den Bremer Marktplatz zu werfen, wie man Bringdienste für Lebensmittel online nutzen kann und wie man im Internet bezahlt, aber auch wie man Materialien für seine Hobbys, zum Beispiel Wolle, bestellen kann – die digitale Welt kann für viele Senioren das Leben angenehmer machen.

Weitere Informationen

Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 5. Oktober, um 15 Uhr im „Bürgerhäuschen“, Willi-Hundt-Straße 2, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter Telefon 69 67 30 24 oder per E-Mail an die Adresse elke.munderloh@ bgo-bremen.de.