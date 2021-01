Gruppenangebote wie Yoga, Schwimmen oder Sprachenlernen sollen Menschen mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung zusammenbringen. (Cliff Booth)

Trotz grassierender Corona-Pandemie und Lockdown präsentiert der Martinsclub sein neues Jahresprogramm, das bereits im Januar unter anderem im Bremer Süden einiges an Veranstaltungen bieten soll. Die Angebote richten sich an verschiedene Altersgruppen und sollen Menschen mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung zusammenbringen.

„Begegnungen mit anderen Menschen sind ein ganz wichtiges Merkmal der Inklusion“, sagt Martina Kiy, Fachleiterin für Teilhabe beim Martinsclub, die das Programm im Bremer Süden betreut. „Wir möchten unterschiedliche Menschen zusammenbringen und so für Abwechslung sorgen.“

Geplant sind unter anderem Kurse zu Themen wie Lesenlernen für Erwachsene, Tipps zur finanziellen Haushaltsführung, Sprachen, oder Möglichkeiten, sich an Musikinstrumenten auszuprobieren. Aber auch Sport- und Fitnesskurse, darunter Schwimmen oder Fußball, sind aufgeführt. Wer es ruhiger mag, auf den warten Kino- oder Gesellschaftsspielenachmittage.

Auch Klassiker wie Mal- und Kochkurse oder kleinere Gesangstreffs gehören zum angedachten Programm. Und wer mit Briefmarken mehr tut als sie nur auf Briefe zu kleben, könnte sich beim Sammeltreff für die rechteckigen Versandmarken einfinden. Für jüngere Jahrgänge wird die Mitarbeit an einem Magazin angeboten. Und auch die Jüngsten und Teenager sollen nicht vergessen werden: Hier stehen zum Beispiel Backen, Schwimmen, Fußball oder Fitness sowie extra Treffs für Mädchen auf dem Plan.

Schöne Momente „trotz Corona“

„Mit unserem Freizeitprogramm bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit, aktiv zu werden und trotz Corona schöne Momente zu verbringen“, sagt Martina Kiy und verweist auf das Hygienekonzept, basierend auf Desinfizieren, Abstandhalten und Lüften.

Das allerdings haben viele Fitnessstudios und gastronomische Betriebe in Bremen auch erarbeitet – dennoch haben sie zwangsweise geschlossen, mindestens noch bis zum 31. Januar. Kurse oder Treffs sind untersagt.

Die Veranstaltungen des Martinsclubs beginnen jedoch laut Programmheft im Februar und mitunter auch noch im Januar. Angesichts des Lockdowns könnte das für Irritationen sorgen.

„Es wird nichts stattfinden, was nicht stattfinden darf“, stellt Pressesprecher Ludwig Lagershausen auf Nachfrage klar. „Wir werden zu keinem Zeitpunkt gegen geltende Gesetze und Verordnungen verstoßen.“ Die Ursache für die zeitliche Überschneidung der Veröffentlichung mit der Corona-Verordnung sei durch den notwendigen Planungsvorlauf für ein solch umfassendes Programm begründet. Die Arbeit daran habe Mitte des Jahres 2020 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt sei „die aktuelle Corona-Situation nicht abzusehen“ gewesen, meint Lagershausen.

„Wir werden von Fall zu Fall entscheiden, was stattfinden kann und wie verfahren wird.“ Die angekündigten Termine sollen nicht zwangsläufig ausfallen, sondern nachgeholt werden. Aber auch dies hänge schlicht vom Verlauf der Pandemie und den politischen Entscheidungen ab.

Weitere Informationen

Das Programmheft mit Informationen zu Preisen und Anmeldung ist in gedruckter Form in der Geschäftsstelle des Martinsclubs, Buntentorsteinweg 24/26, kostenfrei erhältlich. Zudem liegt es in den Quartierszentren in Kattenturm und Huckelriede aus. Und es ist auf der Website zu finden. Fragen zum Programm im Bremer Süden beantwortet Martina Kiy unter Telefon 5 37 47 51 oder auf Anfrage per E-Mail an die Adresse m.kiy@martinsclub.de.