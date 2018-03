Diese Ausstellung läuft in Kooperation mit dem Filmbüro Bremen. Sie wird am Freitag, 16. März, 19 Uhr, eröffnet und läuft bis zum 13. Mai. Am Donnerstag, 22. März, 19 Uhr, macht Sarah Maria Kaiser eine Führung durch die Ausstellung. Am Donnerstag, 12. April, 19 Uhr, gibt es ein Gespräch zwischen Julia Weißenberg und Christine Rüffert, Filmwissenschaftlerin aus Bremen. Am Dienstag, 24. April, 19 Uhr, hält Jenny Nachtigall, Kunstwissenschaftlerin und Autorin einen Vortrag mit dem Titel „Kunst nach der Arbeit oder der Vitalismus des Digitalen“. Am Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr, führt Asima Amriko durch die Ausstellung. Der Eintritt kostet drei, ermäßigt zwei Euro, für Mitglieder der GAK frei, eine Kombikarte mit der Weserburg – Museum für moderne Kunst kostet zehn, ermäßigt sechs Euro.