Hotelier Jan Pauls in einem der Gästeapartments der Universität: Einfache und solide Einrichtung mit exklusivem Ausblick (MATTHIAS HOLTHAUS)

„Wir sind eine Universität, deren Schwerpunkt in der Forschung liegt und nicht auf dem Betrieb eines Gästehauses“, sagt Anja Stöckl von der Universität Bremen. Und das habe man dem Domizil für die Gäste der Universität in der Mitte der Stadt zuletzt auch angesehen. Das besagte Gästehaus am Teerhof erstrahlt nun unter der Bezeichnung „Teerhof 58“ in einem neuen Glanz: Möglich wurde dies durch eine Kooperation zwischen der Bremer Uni und den Hoteliers Detlef und Jan Pauls. „Man kann kaum glauben, dass es noch immer das gleiche Haus ist“, findet Anja Stöckl.

Die Erfahrung der neuen Pächter des Gästehauses macht sich also bemerkbar. Sie betreiben neben dem Hotel „Munte am Stadtwald“ auch das Boardinghouse „7 Things“ in direkter Nähe zur Uni. Das wurde zum Ausweichquartier für das Ende 2016 geschlossene Gästehaus an der Lise-Meitner-Straße. Dabei trat die Universität mit ihrem Anliegen nach Gästeunterbringung im Boardinghouse in der Universitätsallee erstmals an die neuen Betreiber heran. Ab 2017 gab es dann auch Gespräche über das Gästehaus am Teerhof, was letzten Endes in einen Pachtvertrag mündete.

Sanierung für sechsstelligen Betrag

Was folgte, war eine umfangreiche Renovierung der Immobilie: Neue Fußböden, neue Möbel, neue Bäder, neue Küchen – und das in allen 30 Apartments. Auch die Flure wurden frisch gestrichen, die Fassade in Teilen erneuert. Ein hoher sechsstelliger Betrag sei dafür verwendet worden, sagt Jan Pauls. „Das Gästehaus ist nun der Bremer Universität angemessen, die Professoren können hier gut untergebracht werden. Das Gästehaus ist eine Nische und es ist sinnvoll, dass wir es mit und für die Universität verwirklicht haben.“

Zweckmäßig, schlicht und doch komfortabel sind die 24 Einraum- und sechs Zweiraumapartments in einer Größe zwischen 21 bis 34 Quadratmetern ausgestattet, doch einige Standards, die die Gäste in einem Hotel erwarten würden, fehlen – nicht ohne Grund: „Wir haben auf Telefone in den Apartments verzichtet, die braucht heutzutage ein Mensch mehr“, sagt Jan Pauls. Und in Zeiten von Notebooks seien auch keine Fernseher mehr vonnöten. Eine Waschmaschine und ein Trockner stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch zur Verfügung.

Herd, Spülbecken, Kühlschrank: „Das sind Küchen, die auch in Studentenwohnheimen verwendet werden“, erzählt Jan Pauls. Das Badezimmer ist schlicht, mutet jedoch nicht billig, sondern eher wertig an. Zudem verfügt jedes Zimmer über einen Safe und die Zweiraumapartments sogar über eine zusätzliche Schlafcouch, sodass bis zu vier Personen eine Zeit lang dort wohnen könnten. „Durch das ,7 Things´ haben wir bereits Erfahrung. Das Sofa zum Beispiel hat einen Spezialbezug, wenn da mal Rotwein draufkommt, geht solch ein Fleck schnell wieder weg.“

„Spektakulärer Blick“

Und worüber die Zimmer auch verfügen, ist ein atemberaubender Blick: Der geht über die Weser und landet bei der Alexander von Humboldt, der St. Martini-Kirche, der Schlachte und den Martinianlegern. „Wenn ich hier wohnen würde, würde ich würde mir den Sessel umdrehen, eine Flasche Wein aufmachen und rausschauen. Der Blick ist spektakulär“, schwärmt Jan Pauls.

Und wer darf diesen spektakulären Blick dann genießen? Professoren zum Beispiel, die neu an die Universität kommen und sich erst einmal in der Stadt orientieren müssen, oder auch Gastwissenschaftler. Die wohnen dann dort so lange, bis sie wieder abreisen oder eine eigene Wohnung gefunden haben: Das kann eine Woche sein, aber auch schon mal ein ganzes Jahr. „Jedem ist bewusst, dass er nicht den Rest seines Lebens hier verbringen wird“, sagt Detlef Pauls.

„Wohnen auf Zeit ist in Bremen ein Thema und gerade Nachwuchswissenschaftler brauchen günstigen Wohnraum“, sagt Anja Stöckl. Und wohl auch ihren Kopf für die wesentlichen Fragen des universitären Lebens: Einmal in der Woche werden die Apartments gereinigt, dann gibt es auch neue Bettwäsche und neue Handtücher. Bei freien Kapazitäten ist es aber auch für nicht-universitäre Menschen möglich, ein Apartment zu buchen. Die Räume hätten Klarheit erhalten, findet Anja Stöckl. „Das hilft auch bei der Reinigung.“

„Wir wollen nicht, dass es wieder so wird, wie es mal war“, meint Detlef Pauls. Dazu bei tragen dann auch die Möbel, die eigens von einem Tischler angefertigt wurden: „Man will ja auch, dass das eine Weile hält.“

Die Präsenz der Universität in der Stadt werde von der Politik gewünscht, das höre man immer wieder, sagt Anja Stöckl: „Und wir wussten, dass das Haus hier jetzt professionell geführt werden muss, sonst hätte das Ganze hier keine Zukunft.“ Detlef Pauls pflichtet ihr bei: „Die Universität konzentriert sich auf ihre Kompetenzen und wir auf unsere.“

Unter Telefon 220 26 05 sowie unter www.teerhof58.de sind weitere Informationen erhältlich.