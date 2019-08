Martina Seifert (CDU) (Roland Scheitz)

Der alte Beiratssprecher ist auch der Neue: Falko Bries (SPD) steht wieder an der Spitze des 17-köpfigen Beirats in Huchting. Anders als bei der konstituierenden Sitzung 2015 erhielt er diesmal bei zehn Ja und sechs Nein-Stimmen aber keine Zustimmung der CDU-Vertreter. SPD, Grüne und Linke hatten sich im Vorfeld auf eine gemeinsame Wahl Bries verständigt. Das wurde bei der Wahl der stellvertretenden Sprecherin ebenfalls sichtbar. Für die CDU als zweitstärkste Fraktion war hier Martina Seifert angetreten, fand aber keine Mehrheit. Denn mit den mutmaßlich gleichen zehn zu sechs Stimmen in geheimer Wahl übernimmt nun Renate Otto-Kleen (Grüne) diesen Posten. Sie löst an dieser Stelle Yvonne Averwerser (CDU) ab, die in die Bürgerschaft gewählt wurde und ihr neues Beiratsmandat daher nicht ausüben kann.

Für sie ist Eileen Böcker in den Beirat nachgerückt. Otto-Kleen ist nicht nur in der Rolle als stellvertretenden Sprecherin neu, sondern überhaupt erstmals offiziell in den Beirat gewählt. Sie war aber zuvor rund 16 Jahre als sachkundige Bürgerin in mehreren Beiratausschüssen aktiv und war in der vorigen Legislatur bereits als Nachrückerin im Beirat.

Sieben neue Gesichter

Insgesamt teilen sich in den kommenden vier Jahre sechs Parteien die 17 Sitze des Gremiums. Gegenüber der vorigen Wahlperiode allerdings in leicht veränderten Zusammensetzung. An Stelle von sieben stellen die Sozialdemokraten nun sechs Vertreter, die CDU konnte einen Sitz hinzugewinnen und hält nun fünf Sitze. Dazu kommen jeweils zwei Vertreter der Linken sowie der Grünen. Für die FDP sitzt nun Sabine Radke als Einzelkämpferin im Beirat. Sie war bislang als sachkundige Bürgerin dabei. Walter Hamen übernimmt weiterhin das Mandat für Bürger in Wut (BiW), die knapp neun Prozent der Stimmen in Huchting bekam. Die AfD war jetzt nicht mehr zur Beiratswahl angetreten, nachdem ihr 2015 gewonnenes Mandat seit über zwei Jahren de facto unbesetzt blieb.

Von den 17 Mitglieder sind jetzt insgesamt sieben neu im Beirat. Neben den bereits erwähnten Böcker, Otto-Kleen und Radke zählt dazu auch Martina Seifert, die bislang als sachkundige Bürgerin dabei war. Für die Grünen ist Carlotta Wendt erstmalig im Beirat. Bei den Linken, die einen Sitz hinzu gewannen ist Lucie Horn das neue Gesicht. Damit sind sechs der sieben neuen Mitglieder weiblich. Das sorgt für eine sichtbare weibliche Mehrheit im neuen Huchtinger Beirat von zehn Frauen gegenüber sieben Männern. In der vorigen Legislaturperiode standen bei der konstituierenden Sitzung noch fünf Frauen zwölf Männern gegenüber.

Weniger Fachausschüsse

Eine weitere Neuerung: Statt wie bislang sechs wird es in den kommenden vier Jahren in Huchting fünf Fachausschüsse geben. So fällt das Thema Wirtschaft nun unter den Ausschuss Bau, der außerdem um Umwelt- und Klimaschutz ergänzt wurde. Auch der Bereich Armutsprävention wird nun zusammen mit Sozialem in einem Ausschluss behandelt. „Leider müssen wir auch Armutsprävention in Huchting miteinbeziehen, da dies auch hier ein wichtiges Thema ist und Menschen hier in Armut leben“, sagt Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. Kultur ist jetzt Teil des Ausschusses Jugend und Integration. Sowohl Kindertagesstätten als auch Sport sind neu unter dem Ausschuss Bildung positioniert. „Wir haben jetzt zwar weniger Ausschüsse, aber können nun mit Sicherheit besser arbeiten und häufiger zu den einzelnen Ausschüssen tagen“, erhofft sich Schlesselmann. Von den jeweils sieben Mitgliedern darin müssen vier dem Beirat angehören. Die Parteien können darüber hinaus sogenannte sachkundige Bürger in die Ausschüsse wählen.

Die SPD kann sich als immer noch stärkste Fraktion den Zugriff auf zwei Ausschussvorsitze sichern. Sie entschied sich für den Ausschuss für Bildung, Kindertagesstätten und Sport sowie den Ausschuss für Verkehr. Die CDU wird den Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung, Klimaschutz und Wirtschaft leiten. Die Grünen sitzen dem Fachausschuss Soziales und Armutsprävention vor und die Linken stellen den Vorsitz im Ausschuss für Jugend, Integration und Kultur.

Bewusst späte Konstituierung

Falko Bries, der seit 1999 im Beirat Huchting aktiv ist und bei der Wahl mit 3376 persönlichen Stimmen knapp 20 Prozent aller überhaupt für die SPD in Huchting abgegeben Stimmen auf sich vereinigen konnte, fand nach seiner Sprecherwahl auch die Zustimmung aus den Reihen der Besucher. „Herzlichen Glückwunsch - wir hoffen auf gute Entscheidungen zum Wohle Huchtings“ gratulierte etwa Jürgen Timmermann, ortsansässiger Florist, aus dem Publikum. Doch nicht nur Bries, sondern auch den anderen Beiratsmitgliedern werden die Hände geschüttelt und Gratulationen ausgesprochen.

Thematisiert wurde auch die späte Konstituierung des Beirates über zwölf Wochen nach der Wahl. „Wir haben das nicht verschusselt“, heißt es dabei noch einmal ausdrücklich. Der Wahltermin unmittelbar vor den Ferien plus die lange Dauer der Auszählung wegen zahlreicher paralleler Wahlen wurde übereinstimmend als Ursache benannt. Einem Antrag der Linken, Wahltermine künftig so zu legen, dass sich ein Beirat auch vor den Ferien konstituieren kann, wurde zugestimmt. „Wir werden uns trotzdem engagiert einsetzen, auch wenn das unglücklich gelaufen ist“, fügt Otto-Kleen (Grüne) noch hinzu. Gregor Rietz (CDU) hofft, dass sich die Vergütung der Wahlhelfer künftig ändert. „Die stehen da von morgens bis abends und bekommen zu wenig. Das macht die Arbeit unattraktiv“, sagt er.